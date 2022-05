Nyt on luksusta – tässä ovat Suomen kalleimmat myynnissä olevat loma-asunnot

Kalleimmasta loma-asunnosta saa pulittaa lähes kolme miljoonaa euroa.

Spa-tyylinen saunaosasto porealtaineen, tennis- tai padelkenttä, kuntosali, jopa oma helikopterikenttä...

Suomen arvokkaimmista myynnissä olevista kesämökeistä paistaa nyt korkean luokan luksus.

Tai kesämökeistä ei tässä yhteydessä sovi oikein puhua. ”Mökit” ovat todellisuudessa usean sadan neliön loistohuviloita.

Ilta-Sanomat selvitti Suomen kalleimpia myynnissä olevia loma-asuntoja. Etuovi- ja Oikotie-verkkosivustojen mukaan Suomessa oli 11. toukokuuta myynnissä yhteensä 17 loma-asuntoa, joiden myyntihinta oli vähintään 1,5 miljoonaa euroa, niistä viiden hinta oli yli kaksi miljoonaa.

Arvokkaimpia loma-asuntoja selvästi yhdistävä piirre on se, että suurin osa sijaitsee etelä- ja lounaisrannikolla akselilla Kirkkonummi–Inkoo–Tammisaari–Hanko–Kemiönsaari–Turun saaristo. Tältä alueelta löytyi arvokkaimmista loma-asunnoista 12.

Kolme loma-asuntoa oli pohjoisen hiihtokeskusten välittömässä läheisyydessä, yksi Levillä Kittilässä, yksi Rukalla Kuusamossa ja yksi Vuokatissa Sotkamossa.

Millaisia ominaisuuksia näitä kaikkein kalleimpia vapaa-ajan asuntoja ostavat ihmiset tavoittelevat?

– Tärkeimmät ovat ne, että tontti, maa-alue tai saari on maapohjan muodoltaan, pinnaltaan ja suuruudeltaan mieluisa. Lisäksi asunnon ja rannan pitää olla oikeaan ilmansuuntaan, rannan pitää olla oikeanlainen, mieluiten kalliota, ja lisäksi tulisi avautua vielä laaja esteetön saaristonäköala. Ne ovat sellaisia tekijöitä, joita ei oikein rahallakaan voi muokata, kiinteistönvälittäjä Pasi Saari Westatuksesta sanoo.

Tammisaaren Strömsössä myynnissä olevasta huvilasta avautuu komea merinäköala.

Varsinkin saarikohteissa on usein useita laitureita, jolloin veneen paikkaa voi vaihtaa tuulen mukaan suojaiselle puolelle saarta.

Asunnon sisällä pitää olla kaikki mukavuudet. Televisio ja Internet-yhteys ovat jo itsestäänselvyyksiä, ja keittiössä täytyy olla modernit kodinkoneet. Myös pesutiloissa ja saunassa arvostetaan spa-tason laatua.

– Varakkaat hakevat loma-asunnoista samanlaisia mukavuuksia ja samanlaista luksusta kuin varsinaisesta asunnosta: keittiöstä kivitasoja, isoja ikkunoita ja niin edelleen, kiinteistönvälittäjä Jari Vähämäki Remaxista miettii.

– Lisäksi asunnon täytyy soveltua ympärivuotiseen käyttöön, siellä pitää olla muun muassa lämmitys, kiinteistönvälittäjä Ilkka Vuoksenturja sanoo.

Yksi tärkeä tekijä on oma rauha. Se että tontti on tarpeeksi iso tai että ostaessaan loma-asunnon saa samalla hallintaansa koko saaren.

Mökkinaapureita ei kaivata välittömään läheisyyteen.

– Jos on iso huvila ja hulppeat systeemit, niin ei yleensä perusteta, että mökkinaapureita olisi ihan lähellä, Saari sanoo.

Monessa arvokohteessa on rakennusoikeutta vielä jäljellä, eli tonttia voi muokata mieleisekseen. Tämä kiinnostaa varsinkin sijoittajia, mitä kaikkea kunnan tai kaupungin kaavoitus mahdollistaa tontin käytölle.

Lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat tuovat avaruutta ja valoisuutta. Kuva on Savonlinnan Kongonsaaressa myynnissä olevasta kesäasunnosta.

Yksi merkittävä kriteeri on myös etäisyys varsinaisesta asunnosta. Nyrkkisääntönä kiinteistönvälittäjät pitävät noin 1,5 tunnin matkaa kotoa, käytännössä loma-asunnon tulisi siis sijaita noin 100 kilometrin säteellä kotoa.

– Varsinkin saarikohteiden tulisi sijaita tarpeeksi lähellä Helsinkiä, jotta venematka on kohtuullinen. Kohteen tulisi kuitenkin antaa täydellinen illuusio siitä, että ollaan ulkosaaristossa, kiinteistömyyjä Willy Lundqvist Lea Jakama LKV:stä sanoo.

Lundqvist lisää, että kesämökkeilyssä ulkona oleminen on yksi oleellinen osa. Sen takia myös isot terassit, grillikatokset ja rantasaunat verantoineen ovat arvossaan, ja niihin satsataan.

Saaren mukaan osalle ratkaisee myös se, minkälainen tie loma-asunnolle vie: pääseekö perille saakka autolla vai täytyykö osa matkasta taittaa veneellä.

Aina ei isolla rahallakaan saa prikulleen täydellistä.

Monet kalleimmista kesäasunnoista sijaitsevat suurella tontilla. Oma rauha on taattu, mökkinaapureita ei ole lähietäisyydellä.

– Olen tehnyt näitä hommia 40 vuotta enkä ole vielä törmännyt täydelliseen kohteeseen. Ostaja joutuu aina tekemään kompromisseja ja tinkimään joistakin toiveistaan, Vuoksenturja naurahtaa.

– Oma tuntumani on se, että maailmantilanne on jonkin verran vaikuttanut tämän hintaluokan myyntikohteisiin. Vähän katsellaan ja odotellaan, mihin suuntaan tilanne menee. Todennäköisesti Nato-päätös rauhoittaa tilanteen, Vuoksenturja lisää.

Selvä ero tavalliseen asunto- tai mökkikauppaan on Lundqvistin mukaan arvokohteiden nopeatempoisuus. Siinä missä tavallinen pulliainen joutuu yleensä miettimään ja järjestelemään asunnon oston yhteydessä rahoitusta viikko- tai kuukausikaupalla, varakkaimmat ostajat voivat toimia nopeasti.

Muun muassa terassin ja rannan sijaitseminen oikeaan ilmansuuntaan on monelle ratkaiseva tekijä.

He ovat myös tottuneet nopeisiin päätöksiin, ja mieluinen kohde halutaan kernaasti ”nyt ja heti”.

–Heidän ei tarvitse neuvotella pankin kanssa. Tyypillinen minulle esitetty kysymys onkin, milloin kohde vapautuu. Monessa tapauksessa olen joutunut työntämään myyjäosapuoleen pikkuisen vauhtia, sillä jos myynti kestää liian kauan, ostajaehdokas hyppää jo seuraavaan kohteeseen, Lundqvist sanoo.

Suomen kalleimmat myynnissä olevat loma-asunnot (tilanne 11.5.):

1. Säkkiluoto, Nauvo 2 950 000 euroa

Kaksi 192 m2:n kokoista rakennusta + 2 majoitusrakennusta

Kiisteltyyn Airiston Helmi -kokonaisuuteen kuuluva lähes 10 hehtaarin saari sijaitsee keskellä Airistoa. Päärakennus on 192-neliöinen, ja sen yhteydessä on rantasauna. Keskellä saarta on juhlakäyttöön soveltuva talo, jonka edessä on rantasauna ja grillikatos laiturialueineen. Lisäksi saaressa on kaksi majoitusrakennusta, joissa kummassakin on 7 makuuhuonetta kylpyhuoneineen.

Saaressa on osmoosilaitteet, joilla voidaan tehdä merivedestä makeaa vettä. Saaressa on yhteensä 7 kiinteää laituria.

2. Kasnäs, Kemiönsaari 2 800 000 euroa

8h+2k+3kph+wc+apukeittiö+sauna+takkahuone 515,5 m2

Kokonaisuus koostuu pää- ja vierashuoneistoista. Ne on yhdistetty katetulla terassilla.

Huvilan yhteyteen kuuluvat lisäksi elokuva-/seurustelutila, kaksi autotallia, kuntosali ja tenniskenttä.

Päärakennuksen saunan yhteydessä on poreallas. Rakennuksen edustalla on kaksi terassia ja alempaan terassiin on upotettu puulämmitteinen kylpytynnyri.

Rannalla on 60-neliöinen saunarakennus. Rannalle on tehty satama isommillekin veneille.

3. Kongonsaari, Savonlinna 2 200 000 euroa

5h, k, rt, s, 2kph, 2wc 245 m2

Saimaan rannalle niemen kärkeen rakennetusta huvilasta on järvinäköala kolmeen suuntaan. Niemen kärjessä on laituri, johon pääsee isollakin veneellä (keskisyväys 3,5 metriä).

Kokonaisuuteen kuuluvat myös erillinen vierastalo sekä kaksi autoa vetävä lämmin autotalli.

Tontilla on rakennusoikeutta yhteensä 2 000 kem2. Rakennusten määrää ei ole rajattu, eli tontille voi rakentaa vielä useita rakennuksia.

4. Strömsö, Tammisaari 2 150 000 euroa

4h+k 220 m2

Strömsön saaressa sijaitsema merenrantahuvila 1,3 hehtaarin tontilla. Päärakennuksen lisäksi tontilla on kaksi vierashuvilaa, talousrakennuksia ja rantasauna. Rakennusten yhteispinta-ala on 310m2.

Huvilan yhteydessä on suojaisa terassialue, josta osa on katettu.

Lisäksi käytössä ovat Strömsön yksityiset palvelut, esimerkiksi lämmitetty uima-allas ranta-alueella, tenniskenttä ja golf range.

5. Norrlandet, Porkkala 2 000 000 euroa

Olohuone+keittiö+rt+2 mh+parvi 140 m2

Huvila sijaitsee luonnonkauniilla Norrlandetin saarella. Päärakennuksen lisäksi saarella on 13-neliöinen vierastalo sekä huvimaja/grillirakennus. Huvilassa on useita terasseja, joiden yhteispinta-ala on noin 90 m2.

Rakennusoikeutta on runsaasti käyttämättä, ja saarelle saa kaavan mukaan rakentaa vielä kaksi erillistä vapaa-ajanrakennuskokonaisuutta.

Sähkö tuotetaan ekologisesti aurinkoenergialla. Saaressa on myös kaivo, mutta sen vesi soveltuu lähinnä talousvedeksi.

Kiinteistöllä on kaksi jykevää laituria, toinen on saaren eteläkärjessä ja toinen huvilan edessä itärannalla.