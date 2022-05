Turvatakuu vai ei? Mika Aaltola selittää, mistä Suomen ja Britannian välisessä asiakirjassa on kyse

Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltolan mukaan paperille pantu solidaarisuus on jämäkkää, vaikka se ei ole juridisesti sitovaa.

Mustaa on valkoisella. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että demokraattinen solidaarisuus on pantu paperille.

Britannian pääministeri Boris Johnson allekirjoitti solidaarisuusjulistukseksi kutsutun asiakirjan ensin Ruotsissa pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa ja sitten Presidentinlinnassa Sauli Niinistön rinnalla.

– Tämä on merkittävä virstanpylväs, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo.

Mika Aaltola.

Hän kuvailee asiakirjaa yleiseksi tuen, solidaarisuuden ja tahtotilan ilmaukseksi.

– Vaikka se ei ole samalla tavalla sitova kuin Naton viides artikla, se on erittäin tärkeä. Se on julistus, joka tuo selkeästi esille, että Britannian intressi on, että Suomi ja Ruotsi ovat suojassa, hän sanoo.

Suomen ja Ruotsin intressi taas on, että Euroopan pienten maiden oikeus tehdä omat turvallisuusratkaisunsa säilyy.

– Eikä Venäjällä ole siihen mitään sanomista, Aaltola sanoo.

” Suomella on tukijansa, mutta se ei koe, että se tarvitsee niitä. Suomella on omaehtoinen vahva puolustus, emme ole mikään sotilaallinen tyhjiö.

Asiakirjan jykevimmältä vaikuttava osuus kuuluu näin:

Vahvistamme, että jos jompikumpi maa joutuu hätätilaan tai hyökkäyksen kohteeksi, Suomi ja Yhdistynyt kuningaskunta auttavat toisiaan eri tavoin kohteeksi joutuneen maan sitä pyytäessä. Tämä avunanto voi sisältää myös sotilaallisia keinoja.

Britannian puolustusministeri Ben Wallace vieraili Suomessa viime viikolla ja sanoi, että Britannia tukee Suomea, kuului se Natoon tai ei. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, minkälaisesta avusta olisi kyse – lähetettäisiinkö vain laastareita tai lasaretteja.

Suomessa on pitkään puhuttu turvatakuista Nato-jäsenyyden haun ja voimaantulon väliselle ajalle.

Onko tämä nyt turvatakuu?

– Ei, se on juridisesti eri asia. Tässä enemmänkin ilmaistaan maiden vahva tahto siihen, että he ottavat huomioon toistensa intressit ja kokevat toistensa valintojen olevan sellaisia, että ne tukevat yleistä eurooppalaista turvallisuutta, Mika Aaltola vastaa.

– Suomi ei ole pyytänyt eikä Britannia ole antanut sitovaa turvallisuustakuuta Suomelle. Mutta tämä on osittain jopa tärkeämpi, koska se kertoo, että Britannia keskeisenä eurooppalaisena mahtina tukee Suomen oikeutta valita itse tai tehdä itse turvallisuusratkaisunsa, Aaltola sanoo.

Tässä yhteistyössä toimitaan kaikilta osin kummankin maan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mukaisesti, ja yhteistyö on tarkoitettu täydentämään – ei korvaamaan – nykyistä eurooppalaista ja euroatlanttista yhteistyötä.

Boris Johnson esitteli ministerinsalkkuaan, kun hän nousi koneeseen Lontoon Stanstedista. Britannian ministerien täytyy kantaa kaikkein tärkeimpiä papereita punaisissa, erityisissä salkuissa, joista voi tosin olla myös mustia matkaversioita.

Boris Johnson saapui Presidentinlinnaan kansio kainalossaan.

Julkilausumassa on Aaltolan mukaan huomionarvoista se, ettei Suomi ilmaise tarvitsevansa apua. Jos ongelmia kuitenkin tulee ja jompikumpi maista pyytää apua, Britannia seisoo Suomen takana ja toisaalta Suomi Britannian takana.

Ja Britannia on ydinasevaltio ja Euroopan kenties voimakkain sotilasmahti.

– Suomella on tukijansa, mutta se ei koe, että se tarvitsee niitä. Suomella on omaehtoinen vahva puolustus, emme ole mikään sotilaallinen tyhjiö, Aaltola sanoo.

– Se varmasti lähettää vahvan signaalin Venäjän suuntaan, että turha yrittää härkkiä Suomen asioita lähitulevaisuudessa.

Norjalaislehti VG kertoi tiistaina, että pohjoismaiset Nato-jäsenet Norja, Tanska ja Islanti lupaavat tukea Suomea ”harmaana aikana” Nato-hakemuksen jättämisen jälkeen.

– Mitä enemmän näitä julkilausumia tulee, sitä parempi, Aaltola sanoo.

– Voin kuvitella, että näitä tulee myös muualta. Vaikka ne eivät ole turvatakeita viidennen artiklan muodossa, ne rakentavat siltaa Suomen Nato-liittolaisuuteen eli ne suojaavat ja ilmaisevat solidaarisuutta.

Aaltola sanoo, että Ukrainan tapauksen näyttäneen, että solidaarisuus on jämäkkää.

Britannia on yksi Ukrainaa hyökkäyssodan aikaan sotilaallisesti eniten tukeneista valtioista. Se on toimittanut muun muassa panssarintorjuntaohjuksia, ilmatorjuntajärjestelmiä ja muita aseita.

– Britannia ansaitsee tunnustuksen, että se ei jätä eurooppalaisia ystäviään yksin.

Boris Johnson ja Magdalena Andersson allekirjoittivat dokumentit samanaikaisesti Ruotsin pääministerin kesäasunnolla Harpsundissa.

Britannian hallituksen tiedotteessa kerrotaan, että maan pääministeri aikoo tarjoutua lisäämään komennuksia alueelle, mikä tarkoittaisi muun muassa kuninkaallisten ilmavoimien, Britannian armeijan ja laivaston kalustoa ja henkilöstöä.

Käytännössä julkilausuma voi Aaltolan mukaan johtaa esimerkiksi tiheämpään harjoittelusykliin. Myös entistä kattavampi tiedustelutiedon vaihtaminen on merkittävää.

– Tässä maailmanajassa se, että on mahdollisimman selkeä tilannekuva, mahdollistaa puolustuksellisen kyvykkyyden, hän sanoo.

Britannia tekee tiivistä tiedusteluyhteistyötä muun muassa Yhdysvaltain kanssa.

– Britannialla on käytössä kaikki se tieto, joka on tarpeellista esimerkiksi siinä tapauksessa, että tilanne pohjoisessa kiristyisi, Aaltola sanoo.

Julkilausumassa puhutaan tiedustelutyön tärkeästä asemasta torjuttaessa hybridiuhkia ja suojattaessa kriittistä infrastruktuuria.

Sopimus on kahden kauppa. Aaltola painottaa, että siitä hyötyy myös Britannia, jonka liittolainen Suomi nyt on hänen mukaansa selkeästi on.

Maa osoittaa paikkaansa brexitinjälkeisessä maailmassa, Aaltola sanoo. Hänen mukaansa julkilausuma liittyy Suomen ja Ruotsin mahdollisen Nato-prosessin turvaamisen lisäksi vahvasti pidemmän perspektiivin yhteistyöhön.

– Tässä on kyse pohjolan linnoittamisen aloittamisesta, johon Suomi ja Ruotsi osallistuvat yhteistyössä Britannian kanssa. Siihen tuovat solidaarisuutta Britannian lisäksi Yhdysvallat ja Ranska.

Britannia ja Suomi ovat Aaltolan mukaan luontevia liittolaisia yhteisen JEF-menneisyytensä vuoksi ja siksi, että Britannia on pitkään ilmaissut kiinnostuksensa Itämeren alueen tilanteeseen.