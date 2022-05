Seida Sohrabin kolumni: Tarinat norsuista ja sammakoista kertovat paljon meistä itsestämme

Tarina norsuista laittaa pohtimaan, mikä pidättelee ihmisiä, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Seida Sohrabi.

Hyvän tuottama panos tulee bumerangin tavoin meille takaisin. Hyvä leijuu seurassamme ja saavuttaa taas jonkun. Karma on läsnä. Asiat eivät säily, ellei niiden eteen tehdä töitä ja niihin uskota ja luoteta.

Jokaiselle meille tulee epäilyksiä. Mutta elämää on aivan turha elää skenaarioiden ja pelon kautta ”jos-moodissa”. Kuten olet varmasti usein huomannut, asiat eivät lopulta menneet aivan kuten olit sen kuvitellut.

Asetelmat ja yksiköt muuttuvat maailmassa jatkuvasti, eikä taaksepäin päästä palaamaan koskaan. Muutos sisältää epävarmuutta aivan kuten elämä sisältää kuolemaa. Maailma muuttuu. Hetki hetkeltä. Vaikka ei siltä näyttäisi.

Kerron teille valaisevan tarinan norsuista.

Eräänä päivänä mies käveli elefanttitarhaan ja huomasi, ettei yhtäkään elefanttia pidetty kahleissa. Ainoa asia mikä esti norsuja pakenemasta oli ohut naru, joka oli kiinnitetty niiden vasempaan takajalkaan. Mies kysyi uteliaana harjoittelijalta, mikseivät onnettomat elefantit vain käyttäneet voimaansa ja paenneet tarhasta vapauteen.

Harjoittelija vastasi: ”Kun norsut ovat vasta poikasia, me käytämme narua kiinnittääksemme heidät maahan. Naru on tarpeeksi paksu estämään pakoa. Ajan myötä norsut alkavat uskomaan, ettei pako ole mahdollista. Täysikasvuisenakin he uskovat, että sama naru on liian vahva antamaan periksi. Siksi he eivät yritä.”

Tarina norsuista laittaa pohtimaan, mikä pidättelee ihmisiä. Mikä saa luovuttamaan vain, koska joskus aikaisemmin epäonnistuimme? Kyse on viestistä itselle ja muille: minkä luotamme olevan mahdollista? Kaikki on meidän mielessämme. Se on kuin kone. Sitä tuotat mitä koneeseen syötät.

On olemassa ihmisiä, joilla on kaikki syyt onnistua jossakin, mutta he keksivät kaikki syyt epäonnistua. Sitten on ihmisiä, joilla on kaikki syyt epäonnistua, mutta he keksivät kaikki syyt onnistua. Arvaa kumpi heistä todennäköisesti lopulta onnistuu?

Anna ihmisten valaa sinuun uskoa. Usko itseesi. Sillä nimenomaisella hetkellä muiden kehut ja kannustaminen ei kenties iskostu sinuun, mutta siellä ne sanat ovat. Ne leijuvat seurassasi.

Tarina sammakoista sen osoittaa.

Eräänä päivänä joukko sammakoita oli kulkemassa metsän läpi, kun kaksi heistä tippui syvään rotkoon. Kun muut sammakot kerääntyivät rotkon ympärille katsomaan, kuinka syvä kuilu oli, he totesivat kaksikolle, ettei heidän selviytymisensä ollut mitenkään mahdollista.

Kaksikko ei ollut kuulevinaan mitä yläpuolella olevat sammakot sanoivat. Sammakot päättivät jatkaa yrittämistä yhä uudelleen.

Ylhäällä todettiin, että tehtävä on mahdoton ja heidät käskettiin luovuttaa ja hyväksyä kuolemansa. Toinen sammakoista luovutti ja kuoli. Toinen sammakoista teki parhaansa päästäkseen ylös muiden luokse. Muut sammakot huusivat sille ja käskivät sen lopettaa hyppiminen ja hyväksyä kuolemansa.

Sammakko hyppäsi vielä kerran kovemmin ja pääsi rotkosta ulos. Muut sammakot kysyivät: ”Etkö sinä kuullut meitä?”

Sammakko viittoi olevansa kuuro. Se oli ajatellut koko ajan, että muut kannustivat sitä.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri, Lähi-idän asiantuntija ja Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (kok).