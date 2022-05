Omakannan tekstit hämmentävät: kuin orava, jolla on poski täynnä käpyjä

Ilta-Sanomat kerää lukijoiden huvittavimpia ja hämmentävimpiä Omakanta-kirjauksia.

”Yleistila hyvä kävelevä ja rauhallinen”.

Näin lukee Omakannassa naisella, joka allekirjoittaa kuvauksen voinnistaan olevan oikea. Hän todella oli ”kävelevä” ja myös rauhallinen käydessään lääkärin vastaanotolla poistattamassa luomeaan.

– Ymmärtäisin, jos minulta olisi mennyt selkä tai jalka poikki, mutta kyseessä oli ihan tylsä luomi eikä sen kummempi operaatio, nainen kertoo.

Nainen kertoo kirjauksen mietityttäneen häntä vuosia, eikä hän ole kokemuksineen yksin.

Omakannassa potilas voi itse selailla tietoja, joita lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen on sinne kirjannut. Tietojen katselu on nykyään helppoa, ja siksi monella on kokemuksia hupaisista, hämmentävistä tai jopa omituisista merkinnöistä.

Joskus hämmentävä kirjaus ei ole hoitajan tai lääkärin mielikuvituksellisen ilmaisun tulos, vaan potilaan oma kuvaus oireistaan päätyy tietoihin sellaisenaan. Tämän huomasi esimerkiksi nainen, jonka poskeen tuli kipeä paise. Hän päätyi kuvailemaan tuskaisena, kuumeisena ja ärtyneenä oireitaan varsin värikkäin ilmaisuin.

– Hoitaja oli ihan asiallinen ja mukava, mutta oma olo oli huono, niin siinä provosoitui herkkään, nainen kertoo Ilta-Sanomille.

”Olo on kuin pienellä oravalla, jolla vasen poski täynnä käpyjä”, lukee avautumisen seurauksena naisen Omakannassa.

Kuvaus oli ilmeisen tehokas, sillä nainen kertoo saaneensa avun vaivaansa nopeasti.

Joskus Omakanta-kuvaus voi tuntua aavistuksen hämmentävältä kannanotolta. Näin oli tapauksessa, jossa potilas oli päätynyt sairaalaan railakkaan juhlaillan jälkeen.

”Asiallinen mies”, luki Omakannassa.

– Tuo asiallinen mies tai nainen on kuulemani mukaan ihan tavallinen tapa kirjata, mutta olihan se hieman huvittavaa tuossa asiayhteydessä, kertoo silloisen potilaan läheinen.

Nelikymppinen mies kertoo Omakantaan kirjoitetusta kuvauksesta, jonka mukaan hän on ”virkeä ja asiallinen mies”. Kirjaus virkeydestä huvittaa miestä, joka oli tullut vastaanotolle selvittelemään heikon olonsa syitä.

– En oikein tiedä, miksi olen lääkärillä ylipäätään käynyt, hän pohtii.

Merkintä voi toisaalta olla myös aivan vieraan tuntuinen. Näin oli, kun viimeisillään raskaana ollut nainen huomasi tiedoistaan merkinnän ”humala yli 2,0 promillea”.

– Seuraavalla käynnillä pyysin, että korjaisivat sen, kun ei ole ollut tapana kännejä vedellä raskausaikana, eikä yli 2,0 promillen kännejä varmaan koskaan tässä elämässä, ja se korjattiinkin, mutta olivat kyllä hämmentyneitä, miten sellainen diagnoosi oli ylipäätään joutunut tietoihini, nainen kertoo.

Samalla nainen korjautti tiedoistaan myös heinäallergian, jollainen kyllä oli odotetun lapsen isällä, mutta ei hänellä itsellään.

Toinen hämmentynyt potilas kertoo, miten lohjenneen hampaan korjauksesta kirjattiin tapahtumadiagnoosi: Potilas, jolla on aikaisemmin esiintynyt ruuansulatuselinten sairauksia.

– Kysyin, että onkohan hammaslääkärille tullut kirjausvirhe. Vastaanottovirkailija sanoi, että ei, vaan tämä on yleinen ongelma, että muuta koodia ei ole lohjenneelle hampaalle, ja ruuansulatuselinten sairaus on lähimpänä oikeaa, hampaansa korjannut mies kertoo.

Lääkäri kertoo: Tätä tarkoittaa asiallinen

Omakanta-palvelusta vastaa Kela.

– Asiakaspalveluun tulee jonkin verran palautetta potilaskertomusteksteistä, kertoo Omakannan asiakkuusvastaava Mari Holmroos Kelasta.

– Palautetta tulee useita kertoja kuukaudessa, ehkä viikoittainkin, hän kertoo.

Omakanta-palvelu alkoi toimia vuonna 2010, ja sen käyttö on laajentunut vähitellen.

Holmroosin mukaan mahdollisista selvistä virheistä potilaskertomuksissa ihmiset ohjataan olemaan yhteydessä terveydenhuollon yksikköön, sillä Kelassa korjauksia ei tehdä.

Oys- ja Kys-erityisvastuualueiden piiriylilääkäri Timo Kaukonen Lääkäriliitosta kertoo, että korjauspyyntöjä tulee lääkäreille silloin tällöin.

– Virheet korjataan, mutta joskus on sellaisiakin tilanteita, että korjauspyyntöön ei suostuta, vaan lääkäri seisoo näkemyksensä takana. Tekstissä kun on alla lääkärin nimi, ei potilaan, Kaukonen kertoo.

Hän korostaa, että kirjaustiedot tehdään lääkäriltä lääkärille, ei niinkään potilaiden itsensä luettavaksi, ja siksi kielenkäyttö ja sanavalinnat voivat olla potilaiden mielestä huvittavia tai hämmentäviäkin

– Jos tekstissä lukee asiallinen siististi pukeutunut rouva tai Sinolilta tuoksahtava mies, niin kyllä siitä toinen lääkäri heti saa kiinni tilanteesta.

– Asiallinen-sana on lääkärien perusslangia, hän kuvailee.

Lääkärit ovat erilaisia, ja toiset käyttävät kuvailevampaa kieltä kuin toiset. Tärkeää on Kaukosen mukaan myös potilaan kunnioittaminen.

– Jos potilas sanoo olevansa onnellinen kuin pieni orava, niin kyllä se niin voidaan kirjata. Lääkäri lähtökohtaisesti uskoo potilaan kokemusta, Kaukonen sanoo.

– Tekstit eivät saa olla loukkaavia eivätkä syrjiviä.

Joissakin tapauksissa lääkäri joutuu kuitenkin käyttämään harkintaansa ja tasapainoilemaan potilaan kokemuksen ja hänen kunnioittamisensa välillä. Jos esimerkiksi ihminen kärsii mielenterveyden häiriöistä, kaikki hänen kuvailunsa ei välttämättä ole oleellista kirjattavaa.

– Minä en ole kokenut tätä vaikeaksi. Kirjaamista aletaan harjoitella jo hyvin varhain opinnoissa. Joskus kirjauksilla on kuitenkin juridista merkitystä, ja silloin asioiden kuvaaminen on hyvin tarkkaa.

Onko sinun tiedoissasi hauska tai hämmentävä kuvaus? Voit lähettää tarinasi joko whatsapp-numeroon 040 660 9019 tai sähköpostitse osoitteeseen kaisa.ylhainen@iltasanomat.fi. Käsittelemme kuvaukset luottamuksella.