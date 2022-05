Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Brittisotilaat saivat ensimmäistä kertaa kokeilla suomalaista RK:ta ja TRG-42-kivääriä – tämä oli tuomio vuonna 2019

Niinisalossa on edelleen käynnissä Arrow 22 -sotaharjoitus, jossa on mukana myös eräiden Nato-maiden joukkoja. Mutta on täällä käynyt vieraita ennenkin.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Sulje