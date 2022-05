Lähimpään sairaalaan on yli 300 kilometriä – siksi Marja Guttorm haluaa pitää paikkakunnan ihmiset hyvässä kunnossa

Arjen sankari Marja Guttorm vetää inarilaisille jumppaa ja opettaa kansalaisopistolla inarinsaamea.

Ilta-Sanomat täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Sen kunniaksi esittelemme 90 sankaria Suomesta.

Inarin kirkonkylältä on 330 kilometriä lähimpään sairaalaan Rovaniemelle. Siksi Marja Guttorm, 66, ajattelee, että Lapissa on erityisen tärkeää pitää huolta terveydestään. Ja siksi hän haluaa kannustaa muitakin inarilaisia liikkumaan.

Guttorm aloitti jumppien vetämisen Inarin kansalaisopistossa vuonna 2006.

Lapset olivat lähteneet maailmalle, kun Guttorm näki Lapin Kansassa ilmoituksen, jossa kerrottiin, että Rovaniemen yliopistossa voi opiskella liikuntalääketieteen appron.

– Ajattelin, että siinähän olisi!

– Olen aina ollut kiinnostunut ihmisen fysiikasta ja hyvinvoinnista.

Marja Guttorm kertoo, että silloin, kun Iivo Niskainen voitti olympiakultaa, hänen omakin sykkeensä lähti laukalle. ”Syke nousi niin korkealle, että oli pakko lähteä hiihtämään”, Guttorm nauraa.

Guttormin tenttejä valvottiin Inarin kansalaisopistossa, jonka henkilökunta oli sitä mieltä, että hänen pitäisi ryhtyä jumpanvetäjäksi. Nainen oli ensin vastustellut, mutta myöntynyt lopulta. Guttormia epäilytti, osaisiko hän ohjata muiden liikuntaa.

Myöhemmin Guttorm luki myös liikuntalääketieteen aineopinnot ja opiskeli personal traineriksi.

Kansalaisopistolla on 6 850 asukkaan Inarin kunnassa valtava merkitys. Rehtori Jyrki Kivi kertoo, että opiskelijamäärä on tällä hetkellä 1 250. Pienehkölle kunnalle se on paljon.

– Meillä on koko kunnan alueella noin 170 kurssia, joita vetää 45 opettajaa. Virassa on kolme ihmistä, ja kaikki muut opettajat ovat kuntalaisia – ihmisiä, joilla on tietoja ja taitoja ja jotka haluavat niitä vielä vapaa-ajalla jakaakin muiden hyväksi, Kivi sanoo.

Välimatkat ovat pitkiä, joten kansalaisopiston opettajat ajavat yhteensä noin 30 000 kilometriä joka vuosi.

Ilman kansalaisopistoa ja sen aktiivisia opettajia ja opiskelijoita 6 400 tuntia jumppia, käsityökursseja, kielikursseja, musiikkitunteja ja digitaitokursseja jäisi vuodessa pitämättä.

– Teemme paljon sellaista työtä, joka on pois sosiaali- ja terveyspuolen palveluista, Kivi summaa.

Marja Guttorm vetää viikoittain noin 50 ihmiselle jumppia Inarin kirkonkylällä ja Kaamasessa. On miesten jumppaa, lavista, kahvakuulajumppaa, kuntosaliryhmää, kehonhuoltoa…

Marja Guttorm liikuttaa noin 50 ihmistä Inarin kirkonkylällä ja Kaamasessa joka viikko.

Guttorm on taustaltaan inarinsaamelainen, ja 2010-luvun alussa hän alkoikin opiskella äitinsä äidinkieltä. Nyt Guttorm myös opettaa muutaman sadan ihmisen puhumaa inarinsaamea kansalaisopistolla.

Hän kertoo, että jumppien vetämisessä tärkeää on paitsi itse liikunta niin myös ryhmien sosiaalinen puoli. On mukavaa nähdä, miten työpäivästä nuutuneet ihmiset piristyvät jumpassa. Guttorm ajattelee myös, että jumpissa käyvien terveysvaikutukset kertautuvat.

– Perheissä mallia ja harrastamista siirretään omille lapsille ja lapsenlapsille. Se laajenee sitä kautta.

Palkitsevinta on, kun kuulee, että jonkun kivut ovat vähentyneet jumppien ansiosta. Tai kun ihmiset tulevat tunnin jälkeen kiittelemään.

– Ryhmät ovat pieniä, joten kun muutama jää pois, joskus pidän niitä vain parille-kolmelle ihmiselle, ja he saattavat voivotella, että voi kun sinä nyt meidän takia tulit tänne. Niin minä sanon siihen, että olen täällä teitä varten. Jokainen on tärkeä, ja yhdestä ihmisestähän se joukko lähtee.