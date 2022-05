Poliisi tutkii autopaloa Vuorimiehenkadulla Venäjän suurlähetystön vieressä

Pelastuslaitos sammutti palon, ja poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Henkilöauto syttyi tuleen Vuorimiehenkadulla Helsingissä neljältä tiistaiaamuna, poliisi kertoo Twitterissä. Pelastuslaitos sammutti palon, ja poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Ilta-Sanomille autosta kuvan lähettänyt lukija kertoo auton olleen parkissa Venäjän suurlähetystön takana. Hän epäili, olisiko kyseessä voinut olla diplomaattiauto.

Lukija kertoo heränneensä yöllä kahteen räjähdykseen ja hälytysajoneuvojen ääniin. Auton etukilpi oli poistettu, vaikka etupuskuri oli muuten kunnossa.

Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että autossa on ollut suomalaiset rekisterikilvet. Kilvet on poistettu ja luovutettu omistajalle. Kyseessä on johtokeskuksen mukaan normaali käytäntö, jos auton todetaan tuhoutuneen käyttökelvottomaksi.