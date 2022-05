Uutta tietoa Vantaan murhakäräjien välikohtauksesta – vangin kädessä oli muovinen ”teräase”

Kidutustyyppisestä murhasta syytetty Perttu Pyynönen onnistui salakuljettamaan käräjäoikeuden istuntoon muoviseen esineen.

Siitä ei ole toistaiseksi tietoa, miten 23-vuotias Perttu Oskari Pyynönen onnistui tempussaan.

Riihimäen vankilan Susanna Schugk-Laulumaa kertoo kuitenkin IS:lle, että Pyynösen hallusta löytynyt esine oli muovinen. Poliisi on ottanut esineen haltuun.

– Media on soitellut, ja on puhuttu metalliesineestä. Mutta tässä vaiheessa voin sanoa, että se on muovista tehty rassi, ei astalo, Schugk-Laulumaa kertoo.

Pyynönen kuljetettiin tiistaina aamulla Riihimäen vankilasta Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen Vantaalle. Ennen lähtöä Pyynöselle tehtiin vankilassa turvatarkastus. Pyynöstä saatti kolme vartijaa.

– Jos mennään metallipaljastimen läpi, ja tämä esine ei ole metallia, sehän ei tietenkään hälytä silloin, Schugk-Laulumaa kertoo.

Hän sanoo, että rassi on pieni esine, joka on voitu värkätä esimerkiksi muovisesta kertakäyttöveitsestä.

– Jos sitä teroitellaan, silloin se on rassi, Schugk-Laulumaa raottaa termiä.

Hänellä ei ole kuitenkaan tietoa, miten vangin hallusta löydetty esine on valmistettu.

– Mulla ei ole siitä riittävästi vielä faktaa.

Schugk-Laulumaa ei kommentoi myöskään sitä, kuinka vaarallinen esine mahdollisesti oli.

– Jos yleisellä tasolla sanotaan, kyllä ne ovat nyrkit, joilla saadaan paljon pahaa aikaiseksi.

Pyynönen riehui Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tiistaina aamupäivällä.

Kesken median kuvaushetken Pyynönen nousi ylös ja yritti ilmeisesti karata jonkun päälle takarivin istumapaikaltaan. Seiskan ottamissa kuvissa näkyy, että ”muovinen esine” oli Pyynösen käsissä.

Vartijat ja poliisit taltuttivat miehen välittömästi painamalla hänet seinää vasten. Hänelle laitettiin käsiraudat.

Se on selvityksessä, miten Pyynönen onnistui muovisen esineen salakuljettamaan käräjäoikeuden istuntoon.

– On aika monta mutkaa, kun vanki lähtee omasta sellistään liikenteeseen, Schugk-Laulumaa kertoo.

Pyynöstä ja 19-vuotiasta Abshir Diini Muyetä syytetään vangin kidutustyyppisestä murhasta Vantaan vankilassa tammikuussa. Molemmat kiistävät murhanimikkeen.