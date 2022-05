Voiko jo kätellä?

Ihmiset kättelevät jälleen. Kannattaako se? Ylilääkäri Asko Järvinen vastaa.

Keväällä 2020 uumoiltiin, että kättely jää kokonaan historiaan. Nyt kättely on tehnyt paluun.

Kun koronavirus alkoi jyllätä keväällä 2020, uumoiltiin, että kättely poistuu tulevaisuudessa maailmasta kokonaan.

Käsien merkitys tautien leviämisessä on suuri.

Kättely jää nyt historiaan kokonaan, keväällä 2020 uskottiin laajasti.

Vaan kuinka kävikään?

Ihmisen muisti on lyhyt. Viime viikkoina moni on huomannut, että kättely on palannut vahvasti sosiaalisiin tilanteisiin. Ihmiset kättelevät paljain käsin aivan kuin koronavirusta ei olisi enää olemassakaan.

On pakko kysyä Husin ylilääkäri, infektiosairauksien linjajohtaja Asko Järviseltä, mitä mieltä hän on kättelystä, kun koronavirus ei ole vielä kokonaan poistunut.

– Kyllähän virus pääosin tarttuu pisaroista, kättelystä vähemmän, mutta kyllä se on mahdollista, Asko Järvinen kertoo.

– Kyllä me käsien välityksellä siirrämme bakteereita ja viruksia, mutta hengitystieinfektioiden pääleviämismuoto kättely ei ole millään. Kättelyllä on pieni osa koronavirusinfektioissa.

Asko Järvinen.

Kättely on suomalaisessa kulttuurissa syvällä, Järvisen mukaan kättelyä on hankala kokonaan kieltää.

– En kiellä kättelyä, Asko Järvinen sanoo.

– Sairaalassa kättely on lääkkeille vastustuskykyisten bakteereiden leviämisen ehkäisemiseksi kielletty, mutta tuskin on hirveän suurta merkitystä kättelyllä sairaalaympäristön ulkopuolella.

Asko Järvinen kehottaa pitämään edelleen kädet puhtaina, niin kuin koko pandemian aikana on opetettu.

– Kun kättelee, on hyvä pestä kädet ennen ja jälkeen kättelyä, hän linjaa.