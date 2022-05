Paikalla on noin 70 mielenosoittajaa. Myös poliisi on paikalla.

Elokapinan aktivistit ovat aloittaneet mielenosoituksen energiayhtiö Fortumin pääkonttorilla Keilaniemessä Espoossa. Paikalla on poliisin mukaan noin 70 mielenosoittajaa.

Mielenosoittajat vaativat Fortumia ja muita valtion omistamia energiayhtiöitä irtautumaan Venäjältä tulevista fossiilisista polttoaineista välittömästi. Yritykset on Elokapinan tiedotteen mukaan painostettava luopumaan Venäjän fossiilisesta energiasta, koska niihin käytetty raha rahoittaa Venäjän sotatoimia Ukrainassa.

– Mielenosoituksemme puuttuu fossiiliteollisuuden suurrikollisten toimintaan, joilta kysymme: Välittääkö Fortumin johtoporras siitä, että he keräävät voittoja sotien ja kansanmurhien rahoittamiselle, sanoi Elokapinan mielenosoittaja megafoniin mielenosoituksessa Keilaniemessä.

Mielenosoittajilla on mukanaan Fortumia kritisoivia ja Ukrainaa tukevia kylttejä. Pääkonttorin oveen on kirjoitettu tussilla Elokapinan iskulauseita. Paikalla on lisäksi mielenosoitusta tukeva taiteellinen esitys.

Länsi-Uudenmaan poliisi on ilmoittanut olevansa paikalla mielenosoituksessa. Tilanne on poliisin mukaan rauhallinen.