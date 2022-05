Mayan, 16, suuri toive toteutui, kun sosiaalityöntekijät hakivat hänet pois kotoa – ”Asioiden piti mennä tosi rajuiksi”

16-vuotias Maya Waitara istui sosiaalityöntekijän kanssa taksissa matkalla kiireelliseen sijoitukseen. Olo oli helpottunut.

Takana oli kymmeniä lastensuojeluilmoituksia, joihin ei ollut reagoitu, mutta vihdoin hän pääsisi uuteen kotiin. Tuntematon pelotti, mutta silti päällimmäinen tunne oli ilo.

Maya oli toivonut huostaanottoa jo pitkään. Vihdoin toive kävisi toteen.

Vuonna 2020 Suomessa sijoitettiin kiireellisesti miltei 4 700 lasta. Varsinkin teini-ikäisten ryhmässä kiireelliset sijoitukset lisääntyvät kaiken aikaa.

Asiantuntijan mukaan ilmiö johtuu siitä, että palvelujärjestelmä ei toimi.

– Meillä ei ole oikeanlaisia auttamisen tapoja nuorille, jotka tarvitsevat enemmän ammatillista tukea, sanoo Lastensuojelun keskusliiton vaikuttamisen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Miia Pitkänen.

– Esimerkiksi mielenterveyspalveluihin on kestämättömän pitkät odotusajat tällä hetkellä, ja tietyllä tavalla lastensuojelujärjestelmä paikkaa tätä palveluvajetta. Lasten ja nuorten pulmiin ei pystytä pureutumaan oikea-aikaisesti.

Lastensuojelun keskusliitto on julkaissut asiasta kannanoton huhtikuussa.

Maya Waitara, nyt 22, on samaa mieltä.

Hänen oireilunsa alkoi yläasteella. Oppitunteja alkoi jäädä yhä enemmän välistä, illat ja yöt hän vietti poissa kotoa, alkoholia kului ja elämä oli railakasta. Perheessä oli ongelmia, joista on kuitenkin jälkikäteen äidin kanssa pystytty puhumaan.

Lukuisista lastensuojeluilmoituksista huolimatta häntä ei otettu huostaan kuin vasta 16-vuotiaana.

– Olin pitkään toivonut huostaanottoa. Olin kamppaillut mielenterveysongelmien kanssa tosi nuoresta, mutta en saanut niihin lastensuojelusta apua. Silloin ei ehkä osattu nähdä sitä, miten huonosti asiani olivat ja miten huonosti voin.

– Asioiden piti mennä tosi rajuiksi ennen kuin niihin puututtiin.

Waitaran mielestä hälytyskellojen pitäisi soida, jos nuori itse haluaa kotoa pois.

– Silloin selkeästi on tuen tarvetta.

22-vuotias Maya Waitara saa voimaa muiden auttamisesta ja lastensuojelun kehittämisestä. ”On hienoa, kun oman elämänhistorian on saanut käännettyä niin, että siitä on niin paljon hyötyä ja hyvää.”

Entinen lastensuojelun asiakas on hyödyntänyt omia kokemuksiaan muiden auttamiseen.

Maya Waitara työskentelee nykyään Osallisuuden aika ry:ssä ja kehittää lastensuojelua yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa. Hän kouluttaa tulevia sosionomeja ja sosiaalityöntekijöitä, tapaa lastenkodeissa asuvia nuoria, juttelee nuorten kanssa Nuorten Turvasatama -nimisen projektin puitteissa Discordissa, toimii kokemusasiantuntijana ja tekee TikTokiin laitosnuorille suunnattuja videoita.

Ura on rakentunut oman lastensuojelutaustan ympärille.

Nuorten kanssa keskustellessaan Waitara on huomannut, että mielenterveyteen liittyvät asiat nousevat pintaan jatkuvasti. Hän ei ole ainoa, jolle avun saaminen on ollut vaikeaa.

”Kun oot ottanut 4 kuukautta sitten terveysasemalle yhteyttä sun akuutista hädästä ja ne vihdoin vastaa, mikä hätänä”, Waitara on kirjoittanut TikTok-videoonsa, jonka mustan huumorin piikki on kohdistettu nuorten mielenterveysongelmien pitkiin hoitojonoihin.

Videota on katsottu yli 70 000 kertaa. Nuoret alkavat avautua, kun joku puhuu juuri siitä, mikä on heille tuttua. Kommenteissa he kertovat omista vastaavista kokemuksistaan.

– Jep, tänään soitin ja sain ajan vasta toukokuun loppuun, yksi kirjoittaa.

– YTHS:lle otin yhteyttä maaliskuussa kovasta ahdistuksesta, sain ajan toukokuulle.

Waitaran videollaan esiin nostama ongelma on todellinen: THL:n tilastojen mukaan lapsista 31–50 prosenttia ja nuorista 21–66 prosenttia joutuu odottamaan mielenterveyspalveluiden hoitoa yli kolme kuukautta, vaikka terveydenhuoltolain mukaan apua pitäisi saada kolmen kuukauden sisällä hoidontarpeen toteamisesta.

Waitara on huolissaan inhimillisen kärsimyksen lisäksi siitä, miten kustannukset yhteiskunnalle kasautuvat, kun ongelmiin ei puututa ajoissa.

– Nuoriin sijoittaminen kannattaisi. Miksi yritetään säästää niin pitkälle, kun loppujen lopuksi siitä on vain haittaa kaikille? hän sanoo.

Kun Waitara otettiin huostaan, hänet vietiin aluksi kiireelliseen sijoitukseen ja sieltä vastaanottolastenkotiin. Sen jälkeen kotiin palattiin muutamaksi kuukaudeksi, kunnes Waitara sijoitettiin uudelleen kiireellisesti. Tämän jälkeen hän oli lastenkodissa puoli vuotta, josta siirtyi 17-vuotiaana asumisharjoitteluun.

– Oma hoitajani jäi tukihenkilökseni vielä neljäksi vuodeksi sen jälkeen, kun muutin lastenkodista pois. Hänen kanssaan muodostui hyvin läheinen suhde, Waitara kiittelee.

Hänellä on muutoinkin ollut hyviä kokemuksia sijaishuollossa kohtaamistaan aikuisista.

Yleinen ongelma kuitenkin on, että sosiaalityöntekijät vaihtuvat usein. Vaihtuvuus on sekä rakenteellista että sosiaalityöntekijöiden ylikuormittuneisuudesta johtuvaa.

– On niin paljon asiakkaita ja niin vähän resursseja, Waitara sanoo.

– Sosiaalityöntekijä on vastuussa monesta asiasta, ja kun häneen pitäisi saada nopeasti yhteyttä, niin nuori ei välttämättä edes tiedä, keneen yhteyttä pitäisi ottaa, ja vastauksen saamisessa saattaa mennä todella kauan.

Waitaran mukaan nuorten kanssa keskustellaan nyt paljon muun muassa ruoanlaitosta, töistä, mielenterveysongelmista, koulunkäynnistä ja Ukrainan tilanteesta.

Waitara toivoo, ettei lapsia ja nuoria leimattaisi niin voimakkaasti heidän lastensuojelutaustansa tai oireilunsa takia. Väkivallalla oirehtivaa nuorta pidetään pelkästään väkivaltaisena, päihteiden käytöllä oirehtivaa päihdeongelmaisena, hän luonnehtii.

Mielenterveysongelmiin voi olla vaikeaa saada apua, jos oirehtii päihteidenkäytöllä. Lastensuojelun keskusliitto onkin vedonnut kannanotossaan, ettei päihdeongelma saisi olla este päästä psykiatriseen hoitoon.

17-vuotiaasta asti kokemusasiantutijana työskennellyt Waitara kertoo, että hänen oma taustansa on tuonut valtavan halun auttaa muita ja parantaa yhteiskunnan rakenteita. Tulevaisuudessa hän haluaisi päästä opiskelemaan sosionomiksi.

Nuorten kanssa juttelu ja epäkohtien tuominen esille TikTok-videoiden avulla ovat tuntuneet merkityksellisiltä.

– Toivon, että voin tarjota nuorille jonkinlaista vertaistukea, jotta he näkisivät, etteivät ole ainoita, jotka näiden asioiden kanssa kamppailevat.

Hän näkee, että lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden resurssipula tulisi korjata mahdollisimman pian. Sitä ennenkin on kuitenkin tehtävää.

– Nuorten kohtaaminen, Waitara sanoo.

– Toivon, että nuorista ja lapsista oltaisiin aidosti kiinnostuneita, heitä aidosti uskottaisiin ja heille haluttaisiin hyvää. Että heiltä kysyttäisiin, mitä kuuluu.