Kommentti: Korona-Suomi nukahti ruususen uneen – ja monet meistä ikiuneen

Joissain tilanteissa järki sanoo, että maski olisi yhä tarpeen, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on huolissaan koronakuolemien suuresta määrästä.

Viimein aika hellittää ja iloita?

Kylmä kevät ei estä suomalaisia nauttimasta riennosta, kun kerrankin saa. Kahden vuoden jälkeen koronarajoitukset ovat vain muisto?

Rento vuosi 2022?

Jos katsotaan vain kuolemantapauksia, epidemia on suorastaan villiintynyt.

Synkkä vuosi 2022.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan Suomi oli maalis-huhtikuun seurantajaksolla maailman kärkeä koronaan liittyvien kuolemien määrässä. Hän kirjoitti asiasta Uuden Suomen blogissaan.

Vuoden alusta maaliskuun loppuun koronaan liittyviä kuolemia kirjattiin lähes 1 800, kun niitä on kaikkiaan ollut reilut 4 000 koko pandemian aikana.

Lehtosen mukaan Suomi on tänä keväänä siirtynyt maailman parhaiten koronan hoidossa onnistuneiden maiden joukosta koronakuolemien kärkimaiden joukkoon.

– Olen tosi huolissani, jos jatkamme seuraavatkin kuukaudet näin korkeissa kuolleisuusluvuissa, Lehtonen sanoi IS:lle.

Synkän synkkä vuosi 2022.

Lehtonen listaa kirjoituksessaan useita syitä tilanteeseen. Niihin kuuluvat viruksen muuntuminen tarttuvammaksi, rokotuskattavuuden kasvun pysähtyminen, riskiryhmien suojauksessa epäonnistuminen, epäonnistunut viranomaisviestintä ja yleisen huomion kääntyminen muun muassa sotaan Ukrainassa.

Varmaan.

Jotain tapahtui, kun tulisieluisesti koronatoimia ajanut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) jäi äitiyslomalle. Häntä sijaistavalla Aki Lindénillä on tietämystä, mutta ei samanlaista paloa. Eikä samanlaista asemaa puolueessaan ja hallituksessa.

Sinänsä toimintatavat Suomessa eivät eroa verrokkimaista. Ympäri Eurooppaa rajoituksista on laajasti luovuttu tai kevennetty niitä merkittävästi.

Tällä hetkellä uusien rajoitusten läpi ajaminen Suomessa tuskin onnistuisi.

Koronasairastumisista on tullut arkipäivää. Kaikkien lähipiirissä riittää taudin läpikäyneitä. Valtaosa kertoo lievemmän tai kovemman flunssan oireista. Tämä saa suhtautumaan tautiin vähemmän varovasti.

Perusterveillä rokotteet toimivat hyvin ja vakavan sairastumisen riski on vähentynyt merkittävästi. Rokotteet eivät kuitenkaan ole pari vuotta sitten odotettu taikasauva, joka lopettaisi pandemian seinään.

Tautiin kuolevat ovat yleensä iäkkäitä ja monisairaita. Voi ajatella, että jokin tauti heidät kuitenkin kohta korjaisi. Yksilötasolla tämä on laiskaa selittelyä.

Todellisuudessa monilla olisi edessä nautittavia elinvuosia runsaastikin. Heille ikiuni tulee liian varhain.

Pelkoon on yhä aihetta. Ei sen kummempaa kuin, että järkeä saa käyttää, ja joissain tilanteissa se sanoo, että maski olisi yhä tarpeen.

Joissain tilanteissa maski on yhä tarpeen.

Ankarien rajoitusten tien sulkivat viruksen omikronversiot. Ne tarttuvat niin helposti, että sulkutoimien pitäisi olla mahdottoman tiukkoja.

Tämä ollaan huomaamassa jopa Kiinassa, joka tähän asti on ylpeillyt järeiden karanteeniensa tehosta. Ne käyvät mahdottomiksi uudessa tilanteessa. Peking on nyt sulkeutumassa. Pelkkä taloudellinen hinta on hirveä.

Samoilla keinoilla Aasia mallimaana taudintorjunnassa ollut Taiwan on jo tunnustanut tehtävän mahdottomuuden. Mutta kyllä siellä tiukka linja aikana puri. 23 miljoonan asukkaan Taiwanissa koronaan kuolleita on alle tuhat.

Suomessa kevään aikana nukahtivat ruususen uneen niin päättäjät kuin kansalaisetkin. Herätys on ikävä, jos kesä ei pysäytäkään epidemiaa.

Jotain tarttis tehdä. Jotain uutta.