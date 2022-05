Leveä elämä, kasinot, uhkapelit, ulkomaanmatkat ja nopeat autot katosivat lottovoittajan elämästä.

Vihtiläiseltä lottovoittajalta miljoonia euroja huijanneet miehet saivat pitkät ehdottomat vankeustuomiot muun muassa lukuisista törkeistä petoksista.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi päätekijät 31-vuotiaan orimattilalaisen Toni Mikael Nyholmin kuuden vuoden ja 29-vuotiaan helsinkiläisen Aleksi Einari Luodon neljän vuoden ja kolmen kuukauden mittaiseen vankeuteen.

Huijareiden uhriksi valikoitui 31-vuotias lottovoittaja, joka kuusi vuotta sitten voitti noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Rahat lähtivät miljonäärin käsistä muutamassa vuodessa liukkaasti ja lähes puolet voittopotista meni huijareitten käsien kautta.

Nyholm tuomittiin kaikkiaan 18 syytekohdasta, joista kymmenen oli törkeitä petoksia. Hän syyllistyi lisäksi törkeään kirjanpitorikokseen ja törkeään velallisen epärehellisyyteen.

Luoto syyllistyi kolmeen törkeään petokseen, velallisen epärehellisyyteen ja törkeään kirjanpitorikokseen. Yhden syytteen oikeus hylkäsi.

Kaksikko määrättiin pitkiin liiketoimintakieltoihin. Lottovoittajalle ja tämän konkurssipesälle miesten on korvattava yhteisvastuullisesti noin 2 350 000 euroa. Muita korvauksia kaksikon on maksettava yhdessä mm. rahalaitoksille, verottajalle ja muille velkojille noin 70 000 euron edestä.

Nyholmin on lisäksi maksettava yksin lottomiljonäärille runsaat 1,1 miljoonaa euroa ja muille velkojilleen noin 250 000 euroa. Päätekijällä on todettu peliriippuvuus, minkä vuoksi pelihimo vaikutti hänen toimiinsa ja oikeus alensi rangaistusta. Syyttäjä vaati miehelle seitsemän vuoden tuomiota.

Kaksikon on myös maksettava lottovoittajan noin 15 000 euron oikeudenkäyntikulut. Tuomittujen oma talous on sen verran heikolla mallilla, että he saavat noin 30 000 euron oikeuskulunsa valtion piikkiin.

Päätekijät määrättiin vangittavaksi saman tien ja heidän matkansa määränpää on Mikkelin vankila.

Yli puoli miljoonaa euroa lottovoittajalta huijannut 31-vuotias mies sai vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottoman vankeustuomion törkeästä petoksesta ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Mies uhkasi lottovoittajan naisystävän henkeä. Tuomitun on korvattava lottovoittajan konkurssipesälle lähes 515 000 euroa.

Päätekijän lähipiiriin kuuluva nainen sai puolen vuoden ehdollisen vankeustuomion tuottamuksellisesta rahanpesusta.

Hän tuli vedetyksi mukaan rikosvyyhteen sekä vastaajana että asianomistajana. Päätekijä otti naisen pankkitiedoille huomattavan lainan, josta tällä ei ollut mitään tietoa.

Vastaajan roolin nainen sai, kun päätekijä osti hänelle lottovoittajalta huijaamillaan rahoilla arvokkaan omakotitalon. Talon ostoon käytettiin lähes 170 000 euroa petoksella saatuja rahoja. Viranomaiset takavarikoivat kiinteistön ja nainen sai tuomion rahanpesusta.

Juttukokonaisuudessa tuomittiin lisäksi kaksi noin 30-vuotiasta henkilöä törkeästä rahanpesusta ja petoksista ehdollisiin vankeustuomioihin. Toisen tuomio oli kahdeksan ja toisen kuusi kuukautta. Kahden syytetyn osalta syytteet hylättiin.

Päätekijän lähipiiriin kuuluvalle miehelle syyttäjä vaati noin kahden vuoden ehdotonta vankeustuomiota. Käräjäoikeus hylkäsi häntä vastaan nostetut viisi syytettä, joista kolme koski törkeitä petoksia ja kaksi muuta olivat törkeä kirjanpitorikos ja törkeä velallisen epärehellisyys. Hän oli kiistänyt syyllisyytensä ja koki tulleensa vedetyksi juttuun.

Supliikkimiehet astuivat kuvaan ja kehittivät tarinat, jotka upposivat lottovoittajaan niin hyvin, että tämä oli valmis lainaamaan ja sijoittamaan rahojaan yritystoimintaan, joka loppujen lopuksi jäi lottovoittajallekin epäselväksi.

Huijareiden ja lottovoittajan elämäntyyliin kuuluivat myös uhkapelit. Rahat saivat kyytiä kasinoilla ja korttipöydissä.

Syyttäjän mielestä päätekijät käyttivät suurta viekkautta ja toimivat erittäin häikäilemättömästi.

Osapuolet eivät tunteneet toisiaan ennestään. Kontaktit syntyivät netin keskustelupalstoilla, joilla lottovoittaja kehuskeli vedonlyönneillään ja esitteli voittolappujaan. Kohta rahanlainaajat ottivat yhteyksiä.

Huijarien maalailemat lupaukset suurista voitoista vakuuttivat miljonäärin ja hän oli valmis sijoittamaan miesten bisneksiin ja lainaamaan rahojaan. Aluksi hän sai vippejään takaisin, mutta meno muuttui pian.

Miljonääri huomasi joutuneensa huijatuksi, kun luvattuja lainojen lyhennyksiä ja voittoja ei alkanut kuulua.

Päätekijöillä oli toimiva yritys, mutta se ajautui vaikeuksiin omistajien oman toiminnan seurauksena, kun yhtiön kirjanpitoa vääristeltiin eivätkä tiedot perustuneet todellisiin liiketapahtumiin.

Leveä elämä, kasinot, uhkapelit, ulkomaanmatkat ja nopeat autot katosivat lottovoittajan elämästä.

Pudotus arkeen oli jyrkkä ja nopea. Entinen miljonääri on nyt henkilökohtaisessa konkurssissa ja ulosotossa on puolen miljoonan euron velat.

Käräjäoikeus määräsi kolme tuomittua korvaamaan lottovoittajalle kaikkiaan lähes neljä miljoonaa euroa. Rahat tuskin kovin pian ovat lottovoittajalla. Tuomittujen oma rahatilanne vaikuttaa heikolta, sillä kaikki saivat oikeudenkäyntikulunsa valtion varoista.

Juttukokonaisuus käsitti noin 25 syytettä ja asianomistajia oli lähes 40.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden maanantaina antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.