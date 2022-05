Husin Lasse Lehtosen mukaan Suomi on siirtynyt koronaepidemian hoidossa Euroopassa parhaiten onnistuneiden maiden joukosta viikkokohtaisten koronakuolemien kärkimaiden joukkoon. Muutokseen on viisi syytä.

Suomessa on todettu kevään aikana poikkeuksellisen paljon koronaan liittyviä kuolemia. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan Suomi oli maalis-huhtikuun seurantajaksoilla maailman kärkisijoilla asukasta kohden lasketun koronaan liittyvien kuolemien tilastossa.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu Suomessa 4 150 koko pandemian aikana. Vuoden 2022 alusta maaliskuun loppuun mennessä kuolemia kirjattiin yhteensä 1 785. Lehtosen mukaan pahimmillaan kuolemien määrä on ollut tänä vuonna yli 200 viikossa.

– Kevään 2022 aikana Suomi on siirtynyt koronaepidemian hoidossa Euroopassa parhaiten onnistuneiden maiden joukosta viikkokohtaisten koronakuolemien kärkimaiden joukkoon, Lehtonen kommentoi sunnuntaina julkaistussa Uuden Suomen blogikirjoituksessaan.

Suuri osa kuolleista on Lehtosen mukaan vanhuksia ja monisairaita eli korona­viruksen riskiryhmään kuuluvia henkilöitä. Lehtosen mukaan joukossa on myös alle 80-vuotiaita, joille Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei tällä hetkellä lähtökohtaisesti suosittele neljättä koronarokotusta.

Lehtonen kertoo suhtautuvansa koronaan liittyvien kuolemien tilastoihin vakavasti.

– Olen tosi huolissani, jos jatkamme seuraavatkin kuukaudet näin korkeissa kuolleisuusluvuissa, Lehtonen kommentoi Ilta-Sanomille.

THL:n tilastoista ei ilmene, onko korona ollut kuolleen henkilön pää- vai sivudiagnoosi. Koronan ja kuoleman syy-seuraussuhdetta ei siis pystytä tällä hetkellä erottelemaan tilastoista.

Lue lisää: Alkuvuodesta korona tappoi enemmän suomalaisia kuin koskaan pandemian aikana – tämä kuolleista tiedetään

Blogikirjoituksessaan Lehtonen tarkastelee valtioneuvoston koronastrategiaa kriittisessä valossa. Lehtonen nostaa yhdeksi strategian epäonnistumiseksi kotimaan rokotekattavuuden. Lehtosen mukaan rokotekattavuus kolmen rokotuksen osalta on jäänyt täysi-ikäisen väestön osalta 64 prosentin tasolle.

– Edelleenkin kolmansia rokotuksia pitäisi markkinoida aktiivisesti yli 50-vuotiaille. Ero kahden ja kolmen rokotuksen suojatehon välillä on merkittävä. Koronaa on ollut niin paljon, että moni on sen sairastanut, mutta rokotukset antavat paremman suojan vakavaa tautia vastaan kuin sairastettu infektio, Lehtonen toteaa.

Lehtosen mukaan alhaisella rokotekattavuudella voi olla ikäviä vaikutuksia kesään ja tulevaan syksyyn.

– Moni uskoo siihen, että koronassa olisi kausivaihtelua, mutta delta-aalto iski Suomeen juuri viime kesänä. Rokotussuojaa pitäisi pitää yllä, sen heikkenemisellä on vaikutusta yhteiskuntaamme koko ajan.

THL laajensi suositustaan neljänsistä rokotteista aiemmin torstaina.

THL suosittelee, että kunnat tarjoavat neljännen koronarokotteen myös niille iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muille iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet. Neljättä koronarokotetta eli toista tehosteannosta on jo aikaisemmin suositeltu 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuunipuutteisille, 80 vuotta täyttäneille ja kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille.

Lue lisää: THL laajensi suositusta neljänsistä rokotteista

Lehtosen mukaan tehosterokotteiden tarvetta tulisi tarkastella myös nuorempien ikäryhmien kohdalla.

– Suhtaudun vähän epäilevästi siihen, jos eri maiden viranomaisilta tulee erilaisia linjauksia. Onko meillä paras tieto, jos Amerikassa, Ranskassa ja Ruotsissa annetaan tehosterokotuksia nuoremmille ikäryhmille, mutta Suomessa ei?

Esimerkiksi Ruotsissa neljäs rokotuskierros koskee kaikkia yli 65-vuotiaita.

– Rokote antaa hyvän suojan, mutta se ei ole pysyvä ja se on tietysti ikävää. Suurella todennäköisyydellä joku väestöryhmä joutuu rokotettavaksi joka vuosi, ehkä useamminkin. Se on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin se, että ihmiset kuolevat.

THL:n johtaja Mika Salminen kommentoi torstaina THL:n ja sosiaali- ja terveys­ministeriön (STM) tilannekatsauksessa, että suomalaisilla on hyvä rokotesuoja. THL:n johtava asiantuntija Mia Kontion mukaan tehosteiden suhteen katse on suunnattu syksyyn.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Salmista kommentoimaan asiaa tarkemmin sunnuntaina.

Lehtosen mukaan koronastrategian epäonnistumiseen ovat vaikuttaneet rokotuskattavuuden lisäksi myös neljä muuta tekijää. Lehtosen mukaan yksi niistä on virus itse, joka on muuttunut tarttuvammaksi.

Epäonnistumiseksi Lehtonen nimeää myös sen, ettei käyttöön ole otettu erityisesti riskiryhmiä suojaavia kohdennettuja koronatoimia. Lehtonen kummeksuu myös sitä, ettei kotimaassa ole seurattu tekijöitä, jotka lisäävät tai vähentävät ihmisten väsymistä koronatoimiin. Epäonnistumista selittävänä tekijänä voidaan Lehtosen mukaan pitää myös viranomaisten viestintää.

Viimeisenä tekijänä Lehtonen nimeää muuttuneen toimintaympäristön, joka on vähentänyt koronatilanteeseen kohdistuvaa huomiota. Lehtonen mainitsee blogissaan esimerkkeinä Venäjän sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan sekä hoitajien lakon.

– Valitettavasti on sanottava, että koronapandemia ei ole ohi. Meidän täytyy kestää tätä näiden kaikkien muiden kriisien keskellä.