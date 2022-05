Helsinkiin saapui sunnuntaina voitonpäivää ja Venäjää tukeva autokulkue. Kyberturvallisuuden professori arvioi, että taustalla voi olla hybridi­vaikuttamista, jolla pyritään vaikuttamaan Nato-keskusteluun.

Samaan aikaan, kun Euroopan unioni seisoo yhtenäisenä rintamana Venäjän Ukrainassa käymää raakaa sotaa vastaan, ympäri Eurooppaa on nähty Venäjää tukevia autoralleja.

Venäjän voitonpäivän aattona sunnuntaina Helsinkiin saapui noin 30–40 auton kulkue, joka tuki Ukrainaan hyökännyttä Venäjää ja juhli voitonpäivää etukäteen. Autokulkuetta vastassa oli vastamielenosoittajia, mutta poliisin mukaan autokulkue ohitti Helsingin keskustan ja vastamielenosoituksen häiriöttä.

Ukrainan sodan alettua ympäri Saksaa on järjestetty useita autokulkueita russofobiaa vastaan. Mielenilmauksista uutisoivan France 24 -sivuston mukaan Saksan venäläiset ovat sodan alun jälkeen kärsineet rasistisista hyökkäyksistä: venäläisiä kauppoja on tuhrittu maalilla, ihmisille on huudettu solvauksia kadulla ja autokulkueen järjestäjä on saanut tappouhkauksia.

Berliinissä järjestettiin huhtikuun alussa 400 ajoneuvon kulkue, joka sujui pääosin rauhanomaisesti lukuun ottamatta yhtä pidätystä. Pidätetty nainen oli laittanut autoonsa Venäjän sotasymboliksi nousseen Z-kirjaimen, joka on kielletty Saksassa.

Vaikka Berliinin kulkue laskettiin epäpoliittiseksi, se herätti raivoa Saksassa, jossa se sai lehdistössä pilkkanimen ”häpeäparaati”.

Suomessa autokulkueen järjestäjä oli kertonut poliisille, että reittiä jouduttiin muuttamaan kivitysuhkausten vuoksi. Alunperin kulkueen oli määrä lähteä Hyvinkäältä, mutta lopulta Venäjän lipuin kulkuneuvonsa koristelleet autoilijat kulkivat Porvoosta Helsinkiin.

On epäselvää, onko Venäjän hallinto mielenilmausten takana, arvioi Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll. Osa järjestäjistä saattaa olla aidosti Vladimir Putinin ja hänen Venäjänsä puolella.

– Joko sieltä on annettu vahvaa ja suoraa tukea tai sitten paikalliset aktivistit ovat itse kopioineet mallin muualta. Voisi kuvitella, että idean takana olevilla on jonkinlaiset yhteydet Venäjälle. Sitä ei voida poissulkea, etteikö tällaiselle toiminnalle olisi tullut ohjeet jostain ylempää, Limnéll pohtii.

Saksan poliisi käski mielenosoittajaa ottamaan Venäjän lipun pois ennen autokulkueen alkua Berliinissä.

Joka tapauksessa jos päällepäin rauhanomaisilta vaikuttavia mielenosoituksia vastaan hyökätään, siitä on suuri propagandahyöty Kremlille, hän sanoo. Haetaanko tällaisella toiminnalla tietoisesti yhteydenottoa, jää nähtäväksi.

– On mahdollista, että sama porukka organisoi häirintää, jotta maailmalle leviäisi kuva, että Suomessa rauhallinen Venäjää puolustava mielenosoitus joutuu häirinnän kohteeksi. Siitä saadaan sellainen kuva, että länsimainen yhteiskunta on mätä, täällä ei saa rauhanomaisesti osoittaa mieltään ja täällä on russofobiaa. Kaikkia elementtejä on voitu ajatella.

Suomessa voitonpäivän alla järjestetyllä kulkueella saatetaan yrittää vaikuttaa kuumana käyvään Nato-keskusteluun, professori arvioi. Suomen kulkueen järjestäjä suomalaisten ja venäläisten RuFi-yhdistys julkaisee Facebook-sivuillaan Nato-vastaista sisältöä ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tukevaa propagandaa.

– Suurin propaganda-hyöty Venäjälle olisi se, että voitaisiin repiä otsikoita siitä, että rauhanomaiset Venäjää tukeneet mielenosoittajat joutuivat karmean ilkivallan kohteeksi.

Hybridivaikuttamisessa käytetään hyväksi länsimaisen yhteiskunnan vapauksia, kuten sananvapautta ja kokoontumisvapautta, kyberturvallisuuden professori muistuttaa.

– Venäjällä vastaava juttu ei onnistuisi. Meidän on maksettava tietynlainen hinta vapaasta yhteiskunnasta, että sallimme myös toisenlaiset mielipiteet. On tietysti myös osattava tunnistaa, millaisia kytkentöjä tautalla on, Limnéll huomauttaa.

Irlannin venäläisten maanmiesten neuvosto järjestää sunnuntaina saarivaltiossa automarssin Venäjän voitonpäivän kunniaksi, kertoo Irish Times -lehti. Irlannin ukrainalaisyhteisö on ollut huolissaan autorallista ja vaatinut sen perumista, koska he pitävät sitä Venäjää tukevana propagandana.

Autokulkueen järjestäjä sen sijaan sanoo, että kulkue on sataprosenttisesti sotaa vastaan. Hän kertoo osallistuneensa vastaavanlaisiin voitonpäivän juhlallisuuksiin Irlannissa jo 15 vuoden ajan, eikä tänä vuonna ole mitään syytä perua niitä.

Huhtikuun alussa Venäjää tukeva autokulkue järkytti Dublinissa, uutisoi Guardian. Noin 10 auton kulkuetta johti vihreä maastoauto, jonka ikkunassa oli suuri kokoinen Z-kirjain. Autoista heilutettiin Venäjän ja Irlannin lippuja ja kulkueen tulkittiin tukevan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Mielenosoittajat heiluttivat Venäjän ja Neuvostoliiton lippuja ennen Venäjää puolustavaa autorallia Kölnissä.

Vastaavanlaisia autokulkueita, joissa ajoneuvoihin on maalattu sotaa tukeva Z-symboli ja heiluteltu Venäjän lippuja on järjestetty myös Hannoverissa, Frankfurtissa, Ateenassa ja Limassolissa.

Venäjä-asiantuntijat ovat arvioineet The Times-lehdelle, että mielenilmausten takana voi olla Kreml. Asiantuntijoiden mukaan järjestäjiä saattaa ohjata Venäjän federaation virasto, jolla on toimistoja ympäri Eurooppaa. Se pyrkii pehmeään vaikuttamiseen ja sitä johtaa käytännössä Moskovan ulkoministeriö.

Hannoverissa vastamielenosoittaja kantoi Ukrainan lippua Venäjän-mielisen autokulkueen edessä.

Esimerkiksi Limassolissa automielenosoituksen yhteydessä pidettiin puheita, joissa väitettiin, että Venäjän tarkoitus on poistaa natsielementtejä Ukrainassa. Väite on tuttu Venäjän sotapropagandasta, jonka mukaan sotilasoperaation on tarkoitus ”puhdistaa Ukraina natseista”.