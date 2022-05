Suomalaiselta varusmieheltä tymäkkä kommentti CNN:lle, kun Venäjä tuli puheeksi

Kansainväliset tiedotusvälineet ovat seuranneet Niinisalossa pidettäviä Arrow 22 -sotaharjoituksia.

Suomen mahdollinen liittyminen puolustusliitto Natoon on herättänyt maailmalla laajaa kiinnostusta Suomen puolustusvoimia kohtaan.

Niinisalossa pidettäviä Arrow 22 -sotaharjoituksia on saapunut seuraamaan runsaasti kansainvälistä mediaa, muun muassa amerikkalainen uutiskanava CNN.

CNN:n uutislähetyksessä toimittaja tiedustelee suomalaiselta varusmieheltä, miten suomalaiset näkevät tulevaisuuden Naton jäsenenä ja alkaako presidentti Vladimir Putinin haastaa riitaa suomalaisjoukkojen kanssa.

Varusmies vastaan, ettei Putinin uhittelu vaikuta loogiselta.

– Jos heillä on jo joukkoja Ukrainassa ja sitten he päättäisivät hyökätä Suomeen, he saisivat potkun persuuksiinsa, varusmies täräytti.

Arrow 22- harjoitukseen osallistuvat brittisotilaat olivat käyttäneet naaimioinnissa apuna suomalaisia mäntyjä.

– Luulin kielimuuria haastavammaksi, mutta se ei ole ollut minkäänlainen ongelma, kehui brittivaunun kuljettajana toiminut Scarlet Martin.

Kansainvälinen media on tuonut toistuvasti esille, miten Suomella on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa.

Brittiläinen Sky News kertoo, miten suomalaiset olivat aiemmin epäileviä Natoa kohtaan, mutta nyt suomalaiset ovat suorastaan innoissaan Natosta. Ukrainan sota on lisännyt suomalaisissa Naton kannatusta.

Sky Newsin haastattelema suomalainen varusmies pitää Natoon liittymistä hyvänä asiana.

– Minusta on hyvä, jos me voimme tuoda jotain lisää Natoon ja Nato voi tuoda meille lisää.

Arrow 22 -harjoituksissa on mukana Nato-maita, kuten Yhdysvallat, Iso-Britannia, Latvia ja Viro.

IS kertoi aiemmin, miten osallistujiin on tehnyt vaikutuksen suomalaisten isänmaallisuus.

– Yksi asia, minkä olen oppinut on, että te rakastatte maatanne. On hienoa nähdä, miten isänmaallisia te olette, brittiarmeijan mukana saapunut Scarlett Martin kertoi.

Niinisalossa hän toimii brittivaunun kuljettajana ja pääsi ajamaan hiekan lisäksi lumella.

Tärkeintä yhteisharjoituksissa on Martinin mukaan taikasana Nato-yhteensopivuus. Paljolti kyse on siitä, että viestintä yksikköjen välillä toimii.

Yhdysvaltain Texasista kotoisin oleva Chase Boughman on toista kertaa harjoituksissa.

– Kokemus on sama kuin viimeksikin: kaikki toimii upeasti. Niinisalo on ehdottomasti yksi hienoimpia kokemuksia urallani. Kommunikaatio niin muiden Nato-joukkojen kuin suomalaisten kanssa on todella sujuvaa.