Veitsi heilui Helsingin Vuosaaressa – yksi otettu kiinni

Poliisin kiinniottamaa miestä epäillään törkeästä pahoinpitelystä.

Silminnäkijät seurasivat, miten poliisi saapui lauantaina iltapäivällä Helsingin Vuosaaren metroasemalle selvittämään kahden miehen kahakointia. Puskaradio tiesi, että kyseessä oli puukotus. Paikalle saapui myös ambulanssi.

– Puukotustehtävänä se tuli poliisille, Helsingin poliisin yleisjohtaja komisario Timo Viipuri vahvistaa.

Timo Viipuri kertoo, että toisensa tunteneet suomalaiset miehet olivat riidelleet ja toisella oli veitsi.

– Sormeen on tullut haavoja, ja se, kenellä on ollut veitsi, on otettu kiinni.

Miehet ovat 1970-luvulla syntyneitä.

Epäilty on poliisin suojissa. Häntä epäillään törkeästä pahoinpitelystä. Nimike tarkentuu myöhemmin.

Teon motiivista ei ole tietoa.