Poliisi etsii 14-vuotiasta Riikkaa Jämsässä

Sisä-Suomen poliisi kaipaa havaintoja perjantaina kadonneesta 14-vuotiaasta Riikka Isomäestä.

Viimein varma havainto Riikasta on perjantaiaamulta noin aamuseitsemältä, jolloin hän on lähtenyt ajamaan kotoaan Riihossalontieltä polkupyörällä. Perjantai-iltana hänen käytössään oleva puhelin on paikantunut Jyväskylän keskustan tuntumaan.

Riikka Isomäki on noin 155 senttiä pitkä, normaalivartaloinen ja hänellä on olkapäille ulottuvat suorat tummat hiukset. Hänellä on alahuulessa kaksi pientä lävistystä.

Kadotessaan hänellä oli yllään musta huppari, punainen paita ja mukanaan punainen ruudullinen reppu. Hänen polkupyöränsä on valkoinen Nopsa ja siinä on pinkkiä tekstiä.

Poliisin mukaan kaikki havainnot Riikasta tai hänen tämänhetkisestä olinpaikastaan ovat arvokkaita.

Havainnot ja tiedot pyydetään ilmoittamaan Sisä-Suomen poliisin numeroon 029 541 4741 (klo 07 - 16) tai muuna aikana hälytysnumeroon 112. Havainnot voi ilmoittaa myös osoitteeseen jamsa.rikostorjunta.sisa-suomi@poliisi.fi