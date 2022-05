Räjähdys telojen koeajopaikassa. Ei menehtyneitä. Lievästi loukkaantuneita saattaa olla.

Jyväskylässä Rautpohjassa syttyi lauantaina aamupäivällä suurpalo.

– Rautpohjan paperikonetehtaalla on telojen koeajopaikassa ilmeisesti tela räjähtänyt ja siellä on ollut monta kuutiota öljyä sisällä, joka on syttynyt, kerrotaan Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

– Siellä on hallissa sisällä iso palo, jota koetamme saada haltuun sisä- ja ulkokautta.

– Palaa aika massiivisesti ja väestöä varoitetaan savunmuodostuksesta.

– Pyrimme saamaan paljon haltuun. Haasteellinen palo.

IS:n lukijan Toukon video paikalta:

Tehdas kuuluu Valmetille.

Räjähdyksessä ei menehtynyt ihmisiä.

– Jotain pienempiä loukkaantumisia saattaa olla, mutta siitä ei ole vielä täsmällisempää tietoa, pelastuslaitokselta kerrottiin.

Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 10.40.

Kohteeseen lähetettiin heti suuri määrä yksiköitä.