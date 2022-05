Voitonpäivää juhlistava autokulkue on muuttanut alkuperäistä reittiään.

Helsingissä järjestetään sunnuntaina ainakin kolme Venäjän voitonpäivään liittyvää mielenosoitusta.

Venäjällä juhlitaan maanantaina 9. toukokuuta voitonpäivää, jolloin muistetaan Neuvostoliiton voittoa Natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa.

Etukäteen eniten julkisuutta on saanut autokulkue, joka Helsingin Sanomien mukaan tukee Ukrainaan hyökännyttä Venäjää ja juhlistaa Venäjän voitonpäivää. Kulkueen oli alunperin tarkoitus liikkua Hyvinkäältä Helsinkiin, mutta järjestäjät ovat muuttaneet reittiä, poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille.

– Järjestäjät eivät halua julkistaa reittiä. Heidän tarkoituksenaan on liikkua ainakin Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa, kertoo ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisista.

Järjestäjät ovat kertoneet poliisille, että heitä on uhattu kivittää kulkueen varrella, ylikomisario kertoo.

– Sen vuoksi he eivät halua reittiä paljastaa ja sen vuoksi mekin odottelemme vielä tietoa, mikä reitti lopulta on.

Kulkueeseen osallistuu poliisin mukaan 30–40 autoa. Mielenilmauksen tarkempi aikataulu ja reitti on vielä auki.

– Sunnuntailiikenteessä sellainen kulkue kulkee loistavasti. Järjestäjät ovat vaitonaisia, jotta ei syntyisi konfliktia, Porola arvioi.

Mielenosoituksen järjestää suomalaisten ja venäläisten RuFi -yhdistys, joka julkaisee Facebook-sivuillaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tukevaa propagandaa.

– Mielenosoituksen (autokulkue) mielipiteestä on vähän epäselvyyksiä. Meille on ilmoitettu, että he ovat rauhan puolesta. Julkisuus on tehnyt siitä vähän toisenlaisen. Venäläisessä ajattelussa voitonpäivän ja rauhan välille voidaan vetää yhtäläisyysmerkki, Porola sanoo.

Mistä mielenosoituksessa on poliisin näkökulmasta kyse?

– Järjestäjä on kovin vaitonainen julkisuuteen päin. Kyseessä vaikuttaisi olevan laillinen mielenosoitus. Jokaiselle mielipiteelle Suomessa on onneksi tilaa. Aika lailla sammutetuin lyhdyin he menevät, että kukapa tuota osaa sanoa, mikä heidän viestinsä on. Alkuperäisessä ilmoituksessa poliisille he ovat kertoneet olevansa rauhan ja nimenomaan Donbassin alueen rauhan puolesta, Porola sanoo.

Venäjä on perustellut hyökkäystä Ukrainaan sillä, että se ”suojelee” Donbassin alueen asukkaita. Kremlin propagandan mukaan Itä-Ukrainan venäjänkieliset asukkaat ovat vaarassa. Todellisuudessa Venäjän tukemat kapinallisjoukot olivat taistelleet Donetskin ja Luhanskin alueilla Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan jo kahdeksan vuoden ajan, ennen kuin Venäjä aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa helmikuussa.

Ennen hyökkäystä Putin määräsi venäläisiä joukkoja Itä-Ukrainaan ”rauhanoperaatiotehtäviin”.

Sunnuntaina Helsingissä järjestetään ainakin kaksi muuta Venäjään ja Ukrainaan liittyvää mielenosoitusta.

Kello 12 Narinkkatorilla Kampissa mieltään osoittavat Suomen venäläiset rauhan puolesta. Mielenosoitukseen osallistuu poliisille tehdyn ilmoituksen mukaan noin 50 ihmistä.

Iltapäivällä kello 16 Rautatientorilla järjestetään pienimuotoinen mielenosoitus Venäjän sotatoimia ja voitonpäivää vastaan. Rememberance and sorrow instead of Victory Day frenzy -tapahtumaan on Facebookissa ilmoittautunut 24 ihmistä. Poliisin mukaan mielenosoituksen takana on yksityishenkilö, mutta Facebookissa järjestäjäksi on kirjattu Venäjän demokratian puolesta -yhteisö. Facebook-tapahtuman mukaan tarkoitus on muistaa kaikkia toisessa maailmansodassa ja Putinin Venäjän johtamassa sodassa Ukrainaa vastaan kuolleita.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin, että Suomessa asuvat venäjänkieliset ovat julkaisseet vetoomuksen, jossa vaaditaan voitonpäivän autokulkueen perumista. Vetoomuksen on allekirjoittanut 5775 ihmistä.

Pelkääkö poliisi, että syntyisi konfliktia mielenosoittajien välille?

– Uhka-arvio ei ole meillä sellainen. Järjestäjää kohtaan on ollut uhittelua ilmeisesti vähän väärin tiedoin. Autokulkueen järjestäjät vakuuttavat, että teema on rauhan puolesta. Somessa mielipiteet vaihtuvat tiuhaan, eikä kukaan enää tiedä, kuka on kenenkin puolella, Porola sanoo.