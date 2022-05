Venäjä-tutkija Hanna Smith: Suhde Venäjään on rakennettava täysin uudelleen – eikä kyse ole Natosta

Nato-jäsenyys voi tuoda suhteiden rakentamiseen lisäkierrettä.

Suomi ja moni muu Euroopan maa joutuu Ukrainan sodan jälkeen rakentamaan suhteensa Venäjään ihan uudelta pohjalta.

Näin arvioi Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith.

– Riippumatta siitä, onko Suomi siinä vaiheessa Naton jäsenmaa vai ei, suhde Venäjään tulee arvioitavaksi uudelleen.

Smithin mukaan arvioitavaksi tulevat erityisesti energia- sekä kauppa- ja taloussuhteet.

– Esimerkiksi kauppasuhteet ja turismi ovat tällä hetkellä lähes täysin jäissä. Moni suomalainen yritys on lopettanut toimintansa Venäjällä ja tullut pois sieltä, Smith sanoo.

Moni yritys joutuu käymään moraalista pohdintaa, onko Venäjälle mahdollista myöhemmin palata. Samoin joudutaan pohtimaan, mitä tehdään Venäjän kaasun- ja öljyntuonnin kanssa.

Suurista suomalaisyrityksistä mm. Paulig ja Valio ovat lopettaneet liiketoimintansa Venäjällä sodan vuoksi.

– Kaikki tämä uudelleenrakentamisen tarve on tapahtunut ilman Nato-jäsenyyttä. On hyvä muistaa, että mahdollinen Nato-jäsenyys ei määritä Suomen ja Venäjän välisiä suhteita kokonaisvaltaisesti. Tilanteen on saanut aikaan Venäjän aloittama sota Ukrainassa, ei Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys, Smith korostaa.

Suhteiden parsimisessa kokoon voi auttaa Smithin mukaan se, että Venäjällä on perinteisesti ollut hyvä kuva Suomesta.

– Yleisesti ottaen Venäjällä tykätään Suomesta, ja presidentti Vladimir Putinkin on tykännyt käydä Suomessa, etenkin kesäisin, Smith sanoo.

Nato-jäsenyys voi toki tuoda lisäkierrettä suhteiden uudelleenrakentamiseen.

Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi, että Suomen Nato-jäsenyys olisi Venäjälle karvas pala.

– Jos Suomi Natoon liittyy, se on ilman muuta Venäjälle piikki lihassa. Jos Venäjä on jostakin ärsyyntynyt ja ei jostakin tykkää, he sen kyllä näyttävät. Venäjä on niin monta kertaa uhkaillut asian tiimoilta, että olisi ihme, jos se ei reagoisi mahdolliseen jäsenyyteen mitenkään, Smith arvelee.

– Nato-asia on Venäjälle tosi vaikea pala. On heille aika kova paikka ajatella, että Suomi kääntää Venäjälle selän ja siirtyy selvästi lähemmäksi länttä. Ja kyllähän Naton kanssa Suomen ja Venäjän suhde muuttuu, Smith sanoo.

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro sanoo, että Suomi on ollut Venäjälle vuosikymmeniä se naapuri, jonka kanssa ei ole ollut kahnauksia ja riitoja ja josta ei ole koitunut Venäjälle uhkaa.

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro sanoo, että Suomi ja Venäjä (Neuvostoliitto) ovat eläneet vuosikymmenet rauhanomaista ja toisiaan kunnioittavaa rinnakkaiseloa. Se voi nyt muuttua.

Esimerkiksi Putinin ja presidentti Sauli Niinistön tapaamisissa on painotettu rakentavaa vuoropuhelua ja aktiivista yhteistyötä naapurisuhteiden vahvistamiseksi.

– Kaikessa uutisoinnissa on välittynyt se kuva, että maiden välinen olotila koetaan Venäjällä erittäin tyydyttäväksi. Venäjä on hyväksynyt, että Suomi on EU:n jäsen ja myös sen, että Suomi noudattaa EU:n määräämää sanktiopolitiikkaa Venäjää kohtaan, Kangaspuro sanoo.

– Tähän asti on menty aika vankalla luottamuspohjalla.

Vain kysymys Natosta on ollut Venäjälle arka paikka. Kyseessä on Venäjälle merkittävästä geo- ja sotilaspoliittisesta muutoksesta.

Putin sanoi jo vuonna 2012, että ”Suomi menettää suvereeniutensa ja oikeutensa toimia riippumattomasti, jos se liittyy Natoon”, ja siitä verbaliikka on hiljalleen koventunut.

– Venäjän Nato-kanta on tiedossa. He ovat jo niin monta kertaa puhuneet ”sotilaspoliittisista vasta-askelista”, että on Venäjän uskottavuuden kannalta välttämätöntä reagoida jotenkin mahdolliseen jäsenhakemukseen. On vaikea ajatella, ettei Venäjä reagoisi mitenkään, Kangaspuro sanoo.

Suomen Nato-suunnitelmien ykkösälähtäjänä on toistaiseksi ollut ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova. ”Ykkösketju” eli presidentti Vladimir Putin ja ulkoministeri Sergei Lavrov ovat toistaiseksi olleet hiljaa.

Toistaiseksi Venäjän viime aikoina esittämien ukaasien ja uhkailujen takana on ollut ”kakkosketju”: lähinnä ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova ja entinen presidentti, nykyinen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev.

Kangaspuro huomauttaa, että kyllä hekin Kremlin virallista linjaa ovat toistaneet, pienemmällä painoarvolla vain.

Joko Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyshakemuksen yhteydessä Putin tai ulkoministeri Sergei Lavrov avaa sanaisen arkkunsa?

– Molemmat varmaankin. On oletettavaa, että Putin tilanteesta jotakin lausuu. Tai asiaa häneltä varmasti ainakin kysytään, Kangaspuro sanoo.