Tuoreen Katiska II -kirjan mukaan Niko Ranta-aho jatkoi ankaraa biletystä vapauduttuaan tutkintavankeudesta kesäkuussa 2020. Kirjassa kerrotaan muun muassa syyskuisista jatkoista rap-artisti Williamin kanssa.

Huumerikoksista tuomittu Niko Ranta-aho jatkoi juhlimista ja päihteiden käyttöä vapauduttuaan ensimmäisen Katiska-jutun tutkintavankeudesta kesäkuussa 2020. Tiistaina äänikirjapalveluissa julkaistun Rami Mäkisen ja Kia Kilpeläisen Katiska II -kirjan mukaan kosteita juhlia järjestettiin niin kotimaassa kuin maailmalla.

Tuoreessa kirjassa käsitellään muun muassa Ranta-ahon asunnolla Helsingin Yrjönkadulla järjestettyjä jatkoja, jotka päättyivät dramaattiseen hätäkeskuspuheluun 18. syyskuuta 2020. Hätäkeskuspuhelusta käy ilmi, että asunnolla järjestetyillä jatkoilla oli mukana Penelope-hitistä tunnettu rap-artisti William eli Ville Virtanen. Kirjan mukaan Virtanen oli kutsunut jatkoille myös kaksi naispuolista ystäväänsä.

Jatkot saivat odottamattoman käänteen, kun Ranta-aho luuli, että jompikumpi Virtasen naispuolisista ystävistä olisi kuvannut häntä puhelimellaan. Ranta-aho hermostui asiasta ja tutki naisten puhelimet, mutta kuvia tai videoita ei löytynyt. Tästä huolimatta Ranta-aho oli vakuuttunut siitä, että hän oli joutunut kuvauksen kohteeksi.

Naisten kertoman mukaan tilanne oli kärjistynyt tämän jälkeen. Naisten mukaan Ranta-aho olisi ottanut käteensä keittiöveitsen ja naisten puhelimet ja poistunut asunnosta. Asunnolla ollut Virtanen lähti Ranta-ahon perään ja kielsi naisia seuraamasta.

Naiset huolestuivat, että Virtaselle tapahtuisi jotain, mutta he eivät pystyneet kommunikoimaan miehen kanssa, koska Ranta-aho vei mukanaan naisten puhelimet. Ranta-ahon asunnolta löytyi puhelin, jolla naiset yrittivät soittaa läheisilleen. Puhelimella pystyi kuitenkin soittamaan pelkästään hätänumeroon.

– Niin siis tää puhelin mikä me löydettiin, niin me siis yritettiin soittaa mun siskolle, mun ystävän veljelle, niin tähän tulee, et se ei onnistu. Eli tää selkeesti on agenttipuhelin tai joku. Et 112 oli ainoo, mihin pysty soittaa, nainen selitti kirjan mukaan hätäkeskuspuhelussa.

Koskaan ei selvinnyt, oliko asunnolta löytynyt puhelin Ranta-ahon Sky ECC -puhelin, jonka avulla Ranta-aho oli keskustellut huumekauppaan liittyvistä käytännön asioista Katiska II -vyyhdissä. Kirjan mukaan Ranta-aholla oli tiettävästi kuitenkin tuohon aikaan jo käytössä sellainen.

Naiset kertoivat hätäkeskuspuhelussa, etteivät tunteneet Ranta-ahoa kunnolla. He eivät myöskään maininneet Ranta-ahoa puhelussa koko nimellä. Kirjan mukaan on kuitenkin todennäköistä, että naiset olivat tienneet Ranta-ahon ja lukeneet agenttipuhelimista aiemmin mediasta.

Hätäkeskukseen soittanut nainen kertoi pelkäävänsä, että Ranta-aho tekisi Virtaselle jotain veitsellä.

– On pelko. Et se on tavallaan ehkä just se syy, miks mä soitin, et me ollaan huolissaan hänestä. Hänel on puhelin mukana, mut sit tällä tuntemattomalla henkilöllä on meidän puhelimet ja me ei pystytä soittaa hänelle, kun me ei muisteta hänen numeroa. Eli on pelko, nainen kuvaili.

Hätäkeskuspäivystäjä ohjeisti naisia odottamaan asunnolla siltä varalta, että miehet palaisivat takaisin Yrjönkadulle. Naisia ohjeistettiin menemään Pasilan poliisitalolle tekemään rikosilmoitus, jos miehistä ei kuuluisi mitään.

Tiedossa ei ole, miten tilanne päättyi. Kirjan mukaan tiettävästi kenellekään ei kuitenkaan sattunut mitään.