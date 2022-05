Alkuvuodesta korona tappoi enemmän suomalaisia kuin koskaan pandemian aikana – tämä kuolleista tiedetään

Alkuvuodesta 2022 koronaviruksen aiheuttamat kuolemantapaukset ampaisivat julmaan nousuun.

Maaliskuu 2020–joulukuu 2021: yhteensä 1 740 menehtynyttä.

Tammikuu 2022–maaliskuu 2022: yhteensä 1 785 menehtynyttä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastot kertovat julmaa kieltä siitä, että alkuvuodesta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin menehtyi kolmessa kuukaudessa enemmän suomalaisia kuin sitä edeltävänä 22 kuukautena yhteensä.

Synkimmät kuolinluvut ilmoitettiin maaliskuun viimeisellä viikolla, jolloin koronatautiin menehtyi yhden viikon aikana yli 200 henkeä.

Mitä koronaan alkuvuoden aikana menehtyneistä tiedetään?

Tyypillisesti koronainfektion uhrin voi kiteyttää sanoihin ”iäkäs ja monisairas henkilö”.

– Oikeuslääkärien tarkastelun mukaan kuolleista 85 prosenttia oli multifaktoriaalisia, eli heillä oli useita sairauksia, joista korona oli yksi, THL:n ylilääkäri Tuija Leino sanoo.

Ikä on edelleen selvästi suurin koronakuolleisuuteen liittyvä tekijä. THL:n tilastosta selviää, että alkuvuoden 1 785:stä menehtyneestä 1 563 oli yli 70-vuotiaita. Heidän osuutensa oli lähes 87,6 prosenttia – vain joka kahdeksas kuollut oli alle 70-vuotias.

50–69-vuotiaita kuoli koronataudin yhteydessä alkuvuodesta 182 (10,2%) ja alle 50-vuotiaita vain 40 (2,2%). THL:n tilastossa nuorin ikähaarukka on 12–29-vuotiaat, mutta suoraan tiedossa ei ole, onko alkuvuodesta koronaan menehtyneiden joukossa alaikäisiä.

Kuolleista reilut 61 prosenttia oli miehiä ja vajaat 39 prosenttia naisia.

Jos korkean iän lisäksi on vakavia sairauksia, riski menehtyä vain kasvaa. Sairaanhoitopiirien THL:lle antamien vastausten mukaan koronauhreista erikoissairaanhoidossa oli kuolinhetkellä 31 prosenttia, perusterveydenhoidon osastoilla 40 prosenttia ja sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa asumisyksiköissä 26 prosenttia.

– Ikäihmiset ovat hauraampia, ja heidän immuunivasteensa on heikompi. Mikä tahansa toimintakykyä rajoittava tauti on heille vakava jo sinänsä. Siihen lisäksi tuleva koronainfektio voi sitten olla se viimeinen niitti, Leino kuvaa.

– Samoin jos nuori henkilö on kuollut, taustalla pitää olla hyvin vakavia sairauksia ja ehkä rokottamattomuuttakin, Leino arvioi.

THL:n ylikääkäri Tuija Leino sanoo, kohonneista kuolinluvuista huolimatta kuolleisuus virukseen ei ole lisääntynyt, koska myös tartuntoja on ollut moninkertainen määrä aiempaan verrattuna.

Aineistoista ei käy selville se, miten iso osa koronaan menehtyneistä on ollut täysin perusterveitä vailla mitään taustalla olevaa perussairautta.

– Sellainen kuva on, että jos perusterve henkilö on koronainfektioon menehtynyt, hän on ollut hyvin iäkäs tai rokottamaton. Rokotuksilla saadaan perusterveen nuoren tai keski-ikäisen kuolinriski äärimmäisen minimaaliseksi, Leino sanoo.

Rokotusten vaikutus näkyy selvästi myös THL:n tilastoissa. Alkuvuonna kuolleista noin 80:llä prosentilla ei ollut koronarokotuksia lainkaan, tai he olivat ottaneet vain yhden annoksen.

Noin joka kuudennella kuolleella oli täysi rokotussuoja (kaksi annosta) ja noin viidellä prosentilla vielä tehosterokote (kolmas annos) lisäksi. Nämä ryhmät koostuvat hyvin todennäköisesti iäkkäistä ja monisairaista ihmisistä.

THL:n ylilääkäri Otto Helve korostaa, että alkuvuoden kuolinluvuissa on tärkeä huomioida se, että myös tautitapauksia on todettu moninkertaisesti enemmän kuin aiemmin epidemian aikana.

Todellinen tartuntamäärä on vielä paljon todettuja tautitapauksiakin suurempi, sillä testausstrategia on muuttunut ja kotitestaaminen lisääntynyt roimasti.

Tämän johdosta paljon pienempi osa tartunnoista tulee virallisissa tilastoissa ilmi.

– Oleellista on, että kuolleisuus tartunnan saaneiden joukossa ei ole noussut, Helve korostaa.

Samaa tähdentää Leino.

– Kuolleisuus tartunnan saaneilla ei ole noussut missään ikäryhmässä. Vaikka kuolleita on lukumääräisesti enemmän, niin kuolleisuus tartuntalukujen valossa on tullut alaspäin. Väestöllä alkaa olla hyvin rokotuksia, ja omikronvariantti ei aiheuta niin paljon niin vakavaa tautia, Leino sanoo.