Ilta-Sanomat teki kuva-analyysin silminnäkijävideosta. Selvisi, että musta henkilöauto kiiti suojatien yli 92–97 kilometrin tuntinopeutta.

Vappuaaton onnettomuuden yhteydessä musta Mercedes kiiti selkeää ylinopeutta Helsingin keskustassa Pohjois-Esplanadilla. Auton nopeudesta on esitetty erilaisia arvioita.

IS tutki silminnäkijävideota, joka on kuvattu, kun auto vältti täpärästi jalankulkijat suojatiellä. Kuva-kuvalta tehdystä kuva-analyysistä selviää, että auton nopeus suojatiellä oli 91,8–96,8 kilometriä tunnissa.

Teosta syytteessä oleva 33-vuotias ajoi vappuaattona omistamaansa Mercedes Benz E 350 -henkilöautoaan, joka on kahta milliä vaille 4,7 metriä pitkä. Ajoneuvon pituus mahdollistaa nopeuden selvittämisen matemaattisesti yhdessä silminnäkijävideon kanssa.

IS laski, että suojatien kohdalla auton nopeuden on ollut pakko olla yli 90 kilometriä tunnissa. Kuva-analyysi perustuu vain keskinopeuteen noin viiden metrin matkalla, eli nopeus on voinut olla huomattavastikin erilainen muualla matkan varrella.

Auton nopeutta ei ole mahdollista selvittää näin lyhyellä matkalla tarkemmin, koska videon laatu ja kuvataajuus eivät mahdollista tämän tarkempaa analyysiä.

Silminnäkijävideossa näkyy, kuinka musta auto ilmestyi suojatielle kuin tyhjästä.

Parissa-kolmessa sekunnin kymmenyksessä auto oli jo ohittanut suojatien.

Jo aiemmin nopeuden on arvioitu olleen huomattava, jopa yli 100 kilometriä tunnissa. Auto tiedetään tehokkaaksi. Onnettomuusautossa, Mercedes Benz E 350 CDI:ssa on rekisteritietojen mukaan yli 231 hevosvoimaa.

Poliisin tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lasse Lagerbohm sanoo IS:lle poliisin tekevän omaa videoanalyysia aiheesta. Poliisilla on runsaasti videomateriaalia muun muassa valvontakameroista.

Nopeusanalyysi on Lagerbohmin mukaan käynnissä KRP:ssä. Myös epäillyn käyttämän ajoneuvon tietokone on poliisilla tutkittavana.

Lagerbohm ei halua vielä tässä vaiheessa tutkintaa vahvistaa IS:n nopeusanalyysia, tai sano mitään muutakaan tarkkaa auton nopeudesta.

– Rehellisesti on sanottava, että nopeus on vaihdellut, Lagerbohm sanoo.

Epäillyn kuljettama auto mutkitteli reitillään läpi keskustan. Auto törmäsi autoihin ja jalankulkijoihin muun muassa Pohjoisesplanadilla. Törmäyksissä loukkaantui yhteensä kolme ihmistä, joista yksi oli autonkuljettaja itse. Kaksi sivullista ovat 21-vuotias ja 37-vuotias mies.

Tilanne alkoi, kun poliisipartio näytti epäillylle pysähtymismerkkiä Helenankadun kohdalla Pohjois-Esplanadilla. Epäilty kuitenkin jatkoi matkaa. Hän törmäsi ensin autoon ja sitten 21-vuotiaaseen jalankulkijaan kääntyessään koukkauksen jälkeen Unioninkadulta takaisin Pohjoisesplanadille. Auto osui 21-vuotiaan uhrin jalkaan. Hän lensi auton konepellin kautta maahan.

Café Esplanadin kohdalla 33-vuotias törmäsi autollaan moniin autoihin. Yksi niistä liikahti ja osui 37-vuotiaaseen mieheen.

Epäillyn matka päättyi tähän, ja poliisi otti hänet kiinni.

Poliisin tutkinnassa olevat rikosnimikkeet ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, vammantuottamus, virkamiehen vastustaminen, niskoittelu ja törkeä rattijuopumus. Epäilty tekijä itse kertoi sosiaalisessa mediassa, ettei hänen tarkoituksenaan ollut vahingoittaa ketään. Hän vakuutti myös, ettei ”ollut nauttinut alkoholia tai muitakaan päihteitä ennen tapahtumaa”.