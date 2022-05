”Kyllähän kivestä läpi pääsee, mutta ilmaiseksi ei saa mitään.”

Maan kamarassa oli aukko, kallion kyljessä kolo, luolalla suu.

Siitä Jymy pujahti.

Aika kului, kello kävi eikä Jymy kuulunut takaisin.

Maa oli niellyt viisivuotiaan koiran, keskisuomalainen peruskallio oli sulkenut sen kulmikkaaseen syliinsä – ottanut vangikseen.

Se oli jäänyt harmaan kiven ja kallion taakse.

Jymyllä oli mukanaan tutkapanta.

– Samanlainen lumivyörytutka, jota vuoristoseuduilla asuvat ihmiset käyttävät. Se näyttää lyhyimmän etäisyyden koiraan, Jymyn isäntä kertoo.

Jymyn haukku kuului koko ajan. Kumeampana vain kuin taivasalla. Tutkapanta kertoi Jymyn kykenevän liikkumaan metrin suuntaan tai toiseen.

Päätös oli itsestään selvä: koiraa ei jätetä.

Luolan suuaukkoon oli Jymyn sijaintipaikasta matkaa seitsemän metriä, mutta sitä kautta Jymyä olisi mahdoton pelastaa.

Missä on koiralle jumi, sinne juuttuisi aikuinen mies tulpaksi.

Tutkan avulla löytyi kallion päältä kohta, joka oli kohtisuoraan Jymyn yläpuolella. Piti enää päästä läpi harmaan kiven ja kallion.

Usein tällaisissa tilanteissa soitetaan hätäkeskukseen. Jymyn isäntä päätti turvautua kaveriapuun. Viranomaisapua ei edes mietitty.

– Siellä on pelastuslaitoksen resursseilla muutakin käyttöä eivätkä heidän välineensä sen parempia ole, Jymyn isäntä perustelee omatoimisuutta.

– Se on kovaa työtä, porata kalliota.

Pelastusoperaatio aloitettiin lauantaina kello 13 neljään mieheen. Yhdeltä yöllä oli pakko lopettaa, kun voimat loppuivat.

Jymyn päällä oli maata 2,2 metriä, josta vain 20 senttiä oli lapiota ja raavaan miehen kouria tottelevaa pehmeää maata.

– Loput kaksi metriä oli silkkaa kalliota. Se oli aluksi hiukan rapamaista ja ruskeaa ja muuttui sitten tosi kovaksi.

– Kyllä siitä hyvin selko otettiin, Jymyn isäntä naurahtaa.

Työ oli niin hidasta, että kallioperän intiimit ominaisuudet ja pienimmätkin piirteet ehtivät tulla erinomaisen tutuiksi.

– Alku meni helpommin...

Ensimmäisen 12 tunnin aikana edettiin 1,4 metriä.

Jäljellä oli ”enää” 60 senttiä.

Vastus koveni, sillä kaikki on suhteellista.

Avantoa tehdessä kairan terä menee kuin leikkien läpi lumen ja kohvan ja kohtaa vasta teräsjäässä totisemman vastuksen.

Vertaus on sikäli huono, ettei kohvaa voi rinnastaa rapamaiseen kallioon eikä teräsjäätä kiinteimpään kallioon. Jää on jäätä ja lopun perin vettä, kun taas kallio on lähtökohtaisesti ikuista.

– Siinä se hidastui... Spiikkauskoneella ei irronnut enää mitään. Piti ottaa kulmahiomakone ja timanttilaikka, vetää viivaa kallioon ja lohkoa sitten spiikkauskoneella, Jymyn isäntä kuvailee loppusuoraa.

Mitä syvemmälle mentiin, sen vaikeammaksi kävivät työskentelyasennot.

Kuin laskeutuisi porakaivoon.

– Siinäkin tuli omat mausteensa.

Tutkasta näki kuinka Jymy siirtyili pois porauskohdan alta sen minkä nyt mahtui liikkumaan.

– Kun kallio alkoi puhkeamaan, otimme enää halkaisijaltaan viiden sentin palasia ja keräsimme ne pois valumasta tukkimaan luolaa.

Sunnuntaina kalliota vastaan taisteltiin kuten Aleksis Kivi sen jo 150 vuotta sitten määritteli ”voimalla seitsemän miehen”.

Työt aloitettiin yön levon jälkeen kello 8.30 ja kevätilta oli jo pimennyt, kun kello 21.30 päästiin tekemään reikä kaivoksen eli pelastuskaivon pohjaan. Koiranmentävä reikä kooltaan. Tai koiran tultava.

Oheiselle videolle tallentui jälleennäkemisen riemu. Herkkää tunnelmaa ei särje yksikään miehinen kirosana, mitä voi pitää ihmeenä.

Video on täynnä iloa, valoa ja helpotusta.

– Jymy oli hyvässä kunnossa. Se oli lähinnä hämmentynyt siitä, mitä ihmettä tapahtuu, kun kaikki osoittivat lampuilla pimeässä ja olivat iloisia ja taputtelivat sitä.

Kukaan pelastajista ei ollut taustaltaan kivimies, mutta aggregaatin ruokkimat työkalut pysyivät kaikilla käsissä.

– Kaikenlaista on touhuttu ja nähty.

Usko ei loppunut kertaakaan.

– Se oli sellainen päättäväisyysjuttu, että kyllä me sen sieltä pelastamme. Ei jätetä nääntymään. Ja kun tutkasta näki sen pystyvän liikkumaan, se antoi vain lisää uskoa asiaan.

– Kyllähän kivestä läpi pääsee, mutta töitä joutuu tekemään. Ilmaiseksi ei saa mitään, Jymyn isäntä tekee yhteenvedon 35 tuntia kestäneestä urakasta, jossa mentiin sananmukaisesti läpi harmaan kiven.

Ja läpi rusehtavankin kiven.