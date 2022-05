Suvi Kerttulan kolumni: Äidin toive

Google kertoo, että äitiys on yhtä korvatulehduskierrettä, jauhelihahelvettiä ja Wilma-viestien tulvaa., kirjoittaa toimittaja Suvi Kerttula.

Lapsuudessani oli vielä paljon mummoja ja äitejä, jotka eivät olleet voineet vaikuttaa lapsiensa lukumäärään. Ehkäisyä ei ollut.

Vauva-arjesta sähköttömässä mökissä oli kamalia muistoja. Arki oli harsojen keittämistä höyryävässä padassa. Lapsen mustasukkaisuuskohtauksia, kun sodasta palannut isä vei yllättäen äidin huomion.

Olisi kiinnostavaa tietää, kuinka paljon nämä kollektiiviset muistot ovat vaikuttaneet siihen, miten äitiys yhä koetaan.

Kun googlaa sanan äitiys, seuraa karmeaa luettavaa.

Äitiys on venymistä, se vaatii pitkää pinnaa.

Kun kerran ryhtyy äidiksi, se on ainoa tarjolla oleva työvuoro.

Äitiys on yhtä korvatulehduskierrettä, jauhelihahelvettiä ja Wilma-viestien tulvaa.

Kauheuksien lista on loputon.

Julkisessa keskustelussa lapsiperhearki esitetään usein ankeana ja ilottomien rutiineiden elämänvaiheena, vaikka lapsista on myös paljon iloa.

” Äidin toive on ikuinen. Että oma lapsi saisi hyvän elämän.

Kamaluusäitejä löytyy elokuvista ja kirjallisuudestakin.

Hella Wuolijoen katkeroitunut Niskavuoren Heta. Reetta Onkelin Ilosen talon alkoholistiäiti. John Steinbeckin häiriintynyt tappaja Cathy. Pekka Lehdon Kaivo-elokuvan äiti, joka hukuttaa kolme lastaan kaivoon.

Onneksi ihaniakin äitejä on. Yksi sellainen on Tove Janssonin Muumimamma. Huolehtija, jonka käsilaukusta löytyy kaikki tarpeellinen.

”Nyt minusta tuntuu, minusta tuntuu, että on aika tehdä kunnollinen hauska huviretki jonnekin. Eväskori mukana”, Muumimamma iloitsee.

Yli viidenkymmenen vuoden ajan ainakin meillä länsimaissa naisilla on jo ollut mahdollista säännöstellä, haluaako lapsen vai ei.

”Kun äitiydestä on väistämättömän velvollisuuden tai pakon sijaan tullut yhä enemmän yksilön oma valinta, myös se, mitä ajattelemme äitiydestä on muuttunut”, Ida Pimenoff kirjoittaa toimittamassaan antologiassa Kasvukausia - kirjoituksia äitiydestä (WSOY). Uutuuskirjassa 13 kirjailijaa pohtii äitiyteen ja vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä.

Äitiydessä on paljon sävyjä, harvemmin se on enää pelkästään kamalaa. Äitiydessä on silti jotakin ajatonta, mietin, kun luin kirjailijoiden esseitä äitiydestä.

Äidin toive on ikuinen. Että oma lapsi saisi hyvän elämän.

Kaikki käy varmasti hyvin. Niin suurin osa äideistä haluaa tänäkin päivänä lapselleen luvata.

Ennen kaikkea äitiys on kuitenkin suuria tunteita.

Antologiassa kirjailija Heini Junkkaala kertoo vierailustaan mummonsa luona vanhainkodissa. Heini yrittää viestiä mummon korvaan, siihen, jossa on kuulolaite: ”Sperma laitetaan lääkeruiskulla. Minä ja Anne olemme perhe.”

Lähtiessään hän kerää talteen valkoiset laput, joilla on asiaa mummolle selvittänyt.

”Siinä ne ovat, mustin versaalein, elämäni kenties onnellisimmat lauseet.”