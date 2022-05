Pitkäainen kaveri kertoo Esplanadin kaaharin taustoista IS:lle – vielä puoli vuotta sitten kaikki oli hyvin

Nuorta valtion virkamiestä epäillään muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, vammantuottamuksesta ja törkeästä rattijuopumuksesta.

Vappuaattona Helsingin keskustassa Esplanadilla kaahanneen nuoren miehen tilanne on herättänyt valtavasti kysymyksiä.

Hyvämaineinen, valtiovarainministeriössä työskentelevä virkamies ajoi mustalla Mercedeksellään rajua ylinopeutta törmäillen useisiin muihin autoihin ja kahvilaterassiin. Myös kaksi jalankulkijaa loukkaantui töytäisyissä.

Hetkeä aiemmin poliisit olivat tuloksetta yrittäneet pysäyttää kuljettajan lähistöllä Pohjoisrannassa. Puisto oli täynnä vappukansaa, joten tilanne oli hyvin vaarallinen.

Mitä kolmekymppiselle, päällisin puolin nuhteetonta elämää viettäneelle virkamiehelle oli ennen tuota hetkeä tapahtunut?

Viime päivinä kysymys on vaivannut myös tuttavaa, joka on tuntenut epäillyn vuosien ajan yhteisen kaveripiirin kautta.

Kaveri kertoo saaneensa Esplanadin tapahtumista tiedot melko tuoreeltaan, eikä hän ollut uskoa korviaan kuullessaan ketä teosta epäillään.

Järkytys on yhä kuultavissa kaverin hämmentyneestä ja painokkaasta äänensävystä.

– En missään tapauksessa osannut uskoa tällaista. Olen todella shokeeraantunut. Hän on kaikilla mittareilla erittäin pidetty, luotettava, harkitseva ja fiksu ihminen, jolla on korkea sosiaalinen status omissa piireissään. Hän on myös aina toiminut toisia kohtaan erittäin kunnioittavasti, niin sanoissaan kuin teoissaan, kaveri kertoo epäuskoisena.

IS:n haastattelema tuttu kertoo tavanneensa miehen viimeksi loppuvuodesta.

Hän painottaakin tietojensa pohjautuvan tuohon aikaan – ei aivan viime viikkoihin saati nykyhetkeen.

Kaverin näkökulmasta virkamiehen elämä näytti vielä loppuvuodesta olleen tavanomaisella tavalla mallillaan. Hänen mukaansa mies on aina pitänyt itsestään huolta ja harrastanut runsaasti muun muassa kestävyysurheilua.

Sosiaalisen median tilillä mies onkin jakanut kuvia muun muassa hiihtoreissuista. Lisäksi hän on tuonut esiin pianon- ja urkujensoittoharrastusta sekä uskonnollisuuttaan.

Kiinniottonsa yhteydessä poliiseja rajusti vastustanut ja poikkeuksellisen oloisesti käyttäytynyt mies huusi muun muassa ”Seis, seis, seis! Jumalan nimessä, kaikkivaltiaan Jumalan nimessä, seis! Väisty luotani Saatana!”

– Hänen elämässään on täytynyt käydä jotakin hyvin nopeasti. Palaset ovat menneet jotenkin väärin ja tilanne on eskaloitunut. Alamäen on täytynyt alkaa todella nopeasti, kaveri sanoo.

Miehen kaveripiiri on tuttavan mukaan varsin laaja. Viime aluevaaleissa mies oli ehdolla perussuomalaisten listoilla. Kaverin mukaan miehen kanssa onkin aina pystynyt käymään mielenkiintoisia yhteiskunnallisia keskusteluita.

Päihdeongelmiakaan ei ole tiedossa. Alkoholinkäytön suhteen mies on vaikuttanut käyttäytyneen harkitsevasti tai pidättyväisesti, kaveri luonnehtii.

Osoitetietojen perusteella mies on noin vuosi sitten muuttanut helsinkiläiseltä arvoalueelta Espooseen kerrostaloasuntoon uudehkolle asuinalueelle.

Mies on kotoisin Päijät-Hämeestä.

– Käsitykseni mukaan hän on elämänsä varrella saanut läheisiltään rakkaudentäyteistä huolenpitoa ja hänen ympärillään on ollut hyviä ihmisiä.

– Seis, seis, seis! Jumalan nimessä, kaikkivaltiaan Jumalan nimessä, seis! Väisty luotani Saatana! Väisty pois luotani Saatana, lippispäinen mies huusi samalla, kun kolme poliisimiestä yritti saada hänet maihin törmäyksen jälkeen.

KAverin kanssa samantyylisin sanankääntein nuorta virkamiestä ovat luonnehtineet muutkin työn tai muun tuttavuuden kautta tekemisissä olleet ihmiset.

Esimerkiksi ulkoministeriön kestävän kehityksen yksikönpäällikkö Ville Cantell kertoi Twitter-tilillään tavanneensa nuoren miehen joitakin vuosia sitten.

– Olen joitain vuosia sitten ollut järjestämässä tilaisuutta, jossa epäilty kaahari oli yksi puhujista. Fiksun ja rauhallisen oloinen kaveri silloin. Surullista miten voi päätyä eilisen kaltaiseen tekoon, Cantell kirjoitti.

1988 syntynyt mies on työhistoriansa perusteella tehnyt sangen nousujohteista uraa. Sosiaalisen median työnhakuprofiilissa mies kertoo olevansa korkeakoulutuksen saanut maisteri, työskennelleensä ex-europarlamentaarikko Eija-Riitta Korholan avustajana, pankkialalla ja viimeiset viisi vuotta valtiovarainministeriössä.

– Lähes itkettää, kun mietin miten äärimmäisen hyvin hän on hoitanut asiansa ja sitten käy jotakin tällaista, tyyliin viidessä minuutissa. Toivon, että ihmiset lynkkaamisen sijaan ymmärtäisivät, että näin voi näköjään käydä kenelle tahansa. Elämä on niin haurasta, kaveri sanoo.

– Hänen mustamaalaamisensa somessa tuntuu hyvin ikävältä. Oli suojelusta matkassa, ettei kukaan kuollut tapauksessa. Toivon, että hän saa tarvittavaa apua ja pääsee elämässään takaisin jaloilleen.

Epäillyt rikosnimikkeet asiassa ovat törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, vammantuottamus, virkamiehen vastustaminen, niskoittelu ja törkeä rattijuopumus.

33-vuotiaan kuskin lisäksi autossa oli kyydissä naismatkustaja. Esitutkinnassa ei ole noussut esiin viitteitä siitä, että mies olisi yrittänyt tarkoituksella osua autolla ihmisiin tai muihin autoihin.

Esitutkinnasta tulee poliisin mukaan mittava.

– Kyseessä on kohtuullisen monisyinen ja monitapahtumainen ketju. Tapahtumapaikasta johtuen meillä on huomattavan paljon valvontakameroiden materiaalia, tutkinnanjohtaja kertoi IS:lle maanantaina.