Kotimaa

Pelihoitaja paljasti vinkit – näin voitat Linnanmäellä!

Linnanmäen kesäkausi alkoi vappuna. Koska koronapandemia on kurittanut myös Linnanmäkeä, on tällä kaudella huvipuistossa vain vähän uudistuksia. Yksi uusi laite on kuitenkin Pallotus-peli, jossa on mahdollisuus voittaa yksisarvispehmoja. ISTV testasi peliä.

