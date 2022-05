Nainen käyttää kävelykeppiä.

Helsingin Itäkeskuksessa on kadoksissa 85-vuotias nainen. Hänet on viimeksi nähty tiistaina Tallinnanaukiolla kello 18.

Helsingin poliisi julkaisi Twitter-tilillään kuvan kadonneesta ja kertoi tämän tuntomerkit.

Poliisin mukaan nainen on 150 senttiä pitkä, hän käyttää kävelykeppiä. Hänellä on harmaat hiukset. Naisen yllä on harmaa takki ja mustat housut.

Helsingin poliisi pyytää ilmoittamaan kadonneesta havaintoja hätäkeskuksen numeroon 112.