Arrow 22 -harjoituksessa USA on Porin prikaatin puolella. Britit, Latvia ja Viro iskevät vastaan Karjalan prikaatin kanssa.

Hiekkaa ja tuulta kuin Välimeren rannalla. Kansainvälinen tunnelma jopa. Ei ihme, että paikkaa kutsutaan Nibizaksi.

Toukokuinen päivä Niinisalon varuskunnan harjoitusalueella Pohjankankaan hiekkaerämaassa on tosin kylmempi kuin Ibizalla, Espanjan saarella, jolta lempinimi on lainattu. Niinisalossa lämpöasteita on viisi, Ibizalla 15.

Eikä täällä ole merta. Saati rantaravintolaa. Hernekeittoa sentään tarjoillaan, kun Suomen puolustusvoimain mekanisoitujen joukkojen pääkoulutustapahtuma Arrow 22 pitää tauon puolenpäivän maissa.

Scarlett Martin ajoi lapsena kotimaatilallaan traktoria. Nyt nainen on isomman pelin ohjaimissa.

Lontoon läheltä Kentistä brittiarmeijan mukana paikalle saapunutta Scarlett Martinia ei soppajonossa näy. Omat eväät, luultavasti.

Martin on maanviljelijäperheestä ja tottunut lapsesta saakka traktoreihin.

– Tämä on iso askel siitä, sotilas Martin kertoo nauraen panssarivaununsa kupeessa.

Puolitoista vuotta armeijassa palvellut Martin toimii brittivaunun kuskina. Menossa on sotaharjoituksen ensimmäinen päivä, ja Martin vaikuttaa tyytyväiseltä menestykseensä.

– Meillä on hyvä ampuja, jonka ansiosta olemme saaneet tuhottua muutaman Leopard-panssarivaunun. Tämä on ollut hauskaa.

Hauskaa, koska harjoitellaan. Eli ei ammuta kovilla.

Brittijoukkojen Challenger 2 sai naamiokseen suomalaista havupuuta.

Brittikomppanian kanssa samassa rintamassa Pohjankankaan pitkulaisella, neljä kertaa kahdenkymmenen kilometrin alueella ”taistelevat” pataljoonat Virosta ja Latviasta sekä Karjalan prikaati.

Vastapuolella on isäntäjoukkue Porin prikaati kumppaninaan USA:n joukot.

Muutaman Suomessa viettämänsä päivän aikana Martin on päässyt ajamaan hiekan lisäksi lumella. Oleellista Suomen-keikalla on kuitenkin taikasana Nato-yhteensopivuus. Paljolti kyse on siitä, että viestintä yksikköjen välillä toimii.

– Luulin kielimuuria haastavammaksi, mutta se ei ole ollut minkäänlainen ongelma.

Martin on nauttinut ensimmäisestä käynnistään Suomessa. Suomalaisissa häneen on tehnyt vaikutuksen erityisesti isänmaallisuus.

– Yksi asia, minkä olen oppinut on, että te rakastatte maatanne. On hienoa nähdä, miten isänmaallisia te olette.

San Antoniosta kotoisin oleva Chase Boughman ei saanut vastata Ukrainan sotaa koskevaan kysymykseen.

San Antoniosta, Texasista kotoisin oleva Chase Boughman, 25, on palvellut Yhdysvaltain armeijaa pidempään, viisi vuotta. Saksassa koko ajan palvelleen kersantti Boughmanin johdettavana on Dragoon-panssarivaunu.

– Olin täällä ensimmäisen kerran vuonna 2019. Kokemus on sama kuin viimeksikin: kaikki toimii upeasti. Niinisalo on ehdottomasti yksi hienoimpia kokemuksia urallani. Kommunikaatio niin muiden Nato-joukkojen kuin suomalaisten kanssa on todella sujuvaa.

– Nämä harjoitukset ovat olleet tähän mennessä fantastiset. Kaikki reagoivat toimintaan hyvin, mutta kukaan ei ylireagoi.

Boughman kehuu omaa ryhmäänsä. Vastustajaan tuli muutama osuma ja oma vaunu ei saanut yhtään.

Amerikkalaissotilas saattaa Dragoon-vaunua takaisin kohti harjoitusaluetta.

Boughman aikoo ehdottomasti jatkaa sotilasuraansa vielä pitkään.

– Armeija pitää huolta omistaan, hän sanoo.

USA:n armeijan edustaja kuuntelee tarkkaan haastattelua, mutta pakkohan se on yrittää...

Mitä ajattelet Ukrainan sodasta?

– Excuse me, sir. No questions about the war, nainen sanoo ja astuu askeleen lähemmäksi.

Ok. Eli eipä kysytä enempää.

Arrow 22 -harjoitusten tunnus koristaa monen rintaa Kankaanpään Niinisalossa ja pian myös Säkylässä.

Sota ei kuitenkaan voi olla vaikuttamatta tunnelmaan harjoituksissa. Siitä todistaa eräs puolustusvoimien liepeillä työtään tekevä median edustaja.

– Viimeksi näissä harjoituksissa oli paikalla kahdeksan toimittajaa, nyt 80!

Puolustusvoimat korostaa, että nyt käynnistyneellä harjoituksella ei ole mitään tekemistä Ukrainan sodan kanssa. Harjoituksesta päätettiin jo viime syksynä.

Kansainvälisiä tankkeja on Niinisalossa kuitenkin nyt panssariprikaatin everstiluutnantti Kalle Laurilan mukaan enemmän kuin koskaan. Kokonaan uutena maana mukana on Latvia.

Harjoittelun tarkoituksena – joskin ei-toivottuna – on tietenkin se, että palaset loksahtavat yhteen, jos tosipaikka tulee.

– Uskon, että homma toimii, varsinkin kun pääsee nyt harjoittelemaan, miten ne temput tehdään. Natolla on omissa harjoituksissaan samanlainen järjestelmä: on joukkojen maahantulovaihe, sitten joukot integroidaan isäntämaan joukkoihin, jos ne eivät ole oman kansallisen johdon alla, Laurila kertoo.

Taistelupanssarivaunu hiekkaerämaassa on vaikuttava näky.

Nyt harjoittelevien maiden yhteensopivuudessa ei ole merkittäviä ongelmia. Kaikki toimintatavat eivät sentään ole aivan samanlaisia.

– Tiettyjä pieniä kulttuurillisia eroja löytyy esimerkiksi johtamisessa ja tällaisissa asioissa. Toiset ovat ehkä vähän hierarkkisempia kuin toiset.

– Suomi on erinomainen esimerkki siitä, että päällystö, miehistö, reserviläiset, henkilökunta ja varusmiehet puhaltavat yhteen hiileen.

Laurilan mukaan suomalaiset voivat hyvin mielin esitellä omaa osaamistaan ja koulutusjärjestelmäänsä vieraille. Tietysti vieraille esitellään myös saunakulttuuria.

– Välillä kun ne käy tuolla saunomassa, niin siellä vasta syntyy ystävyyssuhteita ja muita. Porukka hitsautuu hyvin yhteen.

Maailmansotien jälkeisessä sotahistoriassa Nato on päässyt tai joutunut testaamaan panssarijoukkojen yhteensopivuutta käytännössä muutamia kertoja.

– Isoin on ollut Desert storm -operaatio 1991, jolloin valtava koalitio pisti panssarijoukkoja yhteen Persianlahden sodassa. Tietysti Irakin sota ja muut ovat olleet mekanisoitujen joukkojen kannalta merkittäviä. Ja aika tuloksellista hommaa se on ollut, mutta mikä on pitkässä juoksussa lopputulos, siitä voi keskustella erikseen, Laurila sanoo.

Alikersantti Nuutti Jauhiainen uskoo, että Ukrainan sota on nostanut suomalaisten varusmiesten puolustustahtoa.

Alikersantti Nuutti Jauhiainen Helsingistä on palvellut varusmiehenä nyt kymmenen kuukautta.

– Nää alkaa olla niitä loppuharjoituksia. Pitkää ja kiireistä päivää on ollut. Yhteistoiminta ulkomaisten joukkojen kanssa on kehittynyt. Hyvin on mennyt, joukkojen ja vaunujen toiminta on hioutunut hienosti yhteen, Jauhiainen kehuu.

Harjoitusmenestyksestä Jauhiainen ei osaa vielä sanoa enempää.

– Ainakin ammuttiin paljon. Meihin ei ole ainakaan osuttu.

Pöly nousee ”Nibitzalla”, kun panssarivaunut harjoittelevat.

Suomalainen varusmies uskaltaa sentään kommentoida Ukrainan sotaa.

– Kyllä se sota jokaisella varmasti takaraivossa kummittelee, kun se on niin lähellä ja naapurimaa on siinä mukana. Ainakin se tuo isomman merkityksen varusmiespalvelukselle ja nostaa puolustustahtoa.

Useita päiviä kestävän harjoituksen voittajaa ei vielä tiedetä. Ehkei sitä koskaan julistetakaan. Koska se lienee sivuseikka.