Äiti kaappasi lapsen Venäjälle – rajavartijoilta jäi merkittävä seikka huomioimatta

Lapsi jäi Venäjälle. Rajavartiolaitoksen koulutuksessa paljastui merkittäviä puutteita.

Venäläinen äiti sai kaapattua alaikäisen lapsen Venäjälle vastoin isän tahtoa, vaikka hänet ja lapsi otettiin syyniin rajatarkastuksessa. Äiti sai jatkaa matkaa lapsen kanssa, koska rajatarkastajat eivät tarkistaneet huoltajuutta väestötietojärjestelmästä.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen tutki kantelun johdosta tapauksen, joka sattui Helsingin ja Pietarin väliä liikennöivässä Allegro-junassa. Pölösen äskettäin antamassa päätöksessä todettiin merkittäviä puutteita Rajavartiolaitoksen koulutuksessa ja tietojärjestelmien käytössä.

Päätöksestä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Äiti ja lapsi otettiin Allegrossa rajatarkastukseen, koska lapsella oli mukanaan vain Venäjän passi, vaikka hän on Suomen kansalainen. Rajavartijat ja rajavartiomestari varmistivat, että nainen on lapsen äiti. He selvittivät myös, että naisella oli Suomessa työsuhde ja oleskelulupahakemus ja ettei hänellä ollut kuulutuksia viranomaisrekistereissä.

Rajavartijoiden mukaan nainen ja lapsi myös käyttäytyivät normaalisti. Naisella oli esittää syy kiireelliselle rajanylitykselle: hänen Venäjällä oleva vanhempansa oli sairastunut.

Ratkaiseva virhe tapahtui siinä, etteivät rajavartijat tarkistaneet väestötietojärjestelmästä lapsen huoltajuussuhteita. Naiselta ei siten myöskään selvitetty, oliko hänellä huoltajan antamaa suostumusasiakirjaa matkaa varten.

Isä oli tapahtuma-aikaan lapsen yksinhuoltaja. Asiassa on käynnistetty Haagin lapsikaappaussopimuksen mukainen palautusprosessi, mutta kantelun mukaan se ei ole toistaiseksi johtanut lapsen palauttamiseen.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto ja Rajavartiolaitoksen esikunta myönsivät virheen ja kantelun aiheellisuuden. Huoltajuussuhde olisi ehdottomasti pitänyt selvittää.

– Huoltajuuden selvittäminen on alaikäisen matkustajan osalta keskeinen seikka sen varmistamiseksi, että maasta poistumiselle on lapsen huoltajan suostumus, Rajavartiolaitoksen esikunta totesi lausunnossaan.

Tapaus paljasti puutteita koulutuksessa. Rajavartioesimies kertoi, ettei hän ole saanut mitään koulutusta sen paremmin lapsikaappausasioista kuin väestötietojärjestelmän (VTJ) käytöstä. Tapahtuma-aikaan hän ei tiennyt, että huoltajuuden näki VTJ:stä.

Pölönen toteaa päätöksessään, että virheellisesti on menetelty.

– Yhden aikuisen kanssa matkustaneen ja maasta poistumassa olleen lapsen huoltajuussuhde olisi pitänyt ehdottomasti selvittää. Rajavartijoiden käytössä oleva tietojärjestelmä mahdollistaa tällaisen selvityksen tekemisen ja toisaalta suoraan jäsenvaltioita velvoittava Schengenin rajasäännöstö myös edellyttää näin tehtävän, Pölönen toteaa.

Rajavartiolaitoksen koulutus on Pölösen mukaan ollut riittämätöntä, samoin tietojärjestelmien käyttö. Hän edellyttää, että Rajavartiolaitoksen esikunta ryhtyy välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi. Rajavartiolaitoksen on annettava vuoden loppuun mennessä oikeusasiamiehelle selvitys koulutuksen järjestämisestä.