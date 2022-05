Ukrainalaiset siivosivat vapun roskat – kiitos kirkkonummelaisille

Tempauksessa oli kyse kiitollisuuden osoittamisesta kirkkonummelaisille, jotka ovat ottaneet ukrainalaiset hyvin vastaan.

Vapun jäljet kaikkosivat maanantaina hujauksessa Kirkkonummen katukuvasta, kun noin sata eri ikäistä ukrainalaista tarttui haravoihin. Kirkkolaakson puiston siistiytymiseen kului joukolta kaikkiaan vain pari tuntia.

Tempauksen taustalla on ukrainalaistaustainen Julia Tolonen, joka on Kirkkonummella toimivan Ukrainalaiset Kirkkonummella -yhdistyksen perustaja. Kirkkonummella hän on asunut nyt kolmen vuoden ajan.

– Tänään ideani oli järjestää vapun siivouspäivä, joka on meidän tapamme sanoa kiitos paikallisille, jotka tukevat meitä tänä vaikeana aikana.

Maaliskuun alusta lähtien yhdistys on auttanut ukrainalaisia ​​pakolaisia ​​keräämällä ruokaa, vaatteita, hygieniatuotteita, keittiövälineitä ja muuta tarpeellista. Tolosen mukaan auttamiskeskuksessa vierailee päivittäin jopa 180 henkilöä. Sitä sponsoroivat pääasiasiassa paikalliset yritykset ja asukkaat.

Nytkin paikallinen kiinteistöalan yritys auttoi joukkoa siivousvälineiden kanssa ja ravintola tarjosi talkoilijoille keittoa.

– Paluumatkalla siivosimme myös tukikeskuksen ympärillä olevat kadut. Täytyy myöntää, että Kirkkonummen keskusta on muutenkin aika siisti, joten töitä ei ollut juurikaan, Tolonen sanoo.

Myös lapsia oli mukana. Nuorimmat heistä olivat alle vuoden ikäisiä. Vanhin osallistuja oli 87-vuotias.