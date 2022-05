Näin hurja Esplanadin kaaharin ajonopeus on voinut olla, arvioi onnettomuustutkija: ”Ajoneuvo ilmeisesti kohtalaisen tehokas”

Silminnäkijävideo onnettomuudesta antaa kiintopisteitä ajonopeuden arviointiin, tutkija sanoo.

Vappuaattona Pohjoisesplanadilla kolaroineen 33-vuotiaan miehen kiihdytys ja kiinniotto tallentui silminnäkijän kuvaamalle videolle. Video alkaa Kluuvikadun risteyksestä, jossa Mercedes Benz -merkkinen auto ajaa suojatietä ylittävän päälle.

Noin 5-6 sekuntia myöhemmin videolla kuuluu jotain, joka olisi tulkittavissa törmäyksen ääniksi. Auton matka on päättynyt Cafe Esplanadin edustalle ja videolla näkyy, kuinka useampi auto on ruhjoutunut törmäyksen voimasta.

Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n onnettomuustutkija Timo Suuronen arvioi Ilta-Sanomien julkaiseman videon onnettomuudesta. Auton keskinopeuden laskemiseksi olisi tiedettävä kuljettu matka ja aika, joiden arvioiminen on videon pohjalta periaatteessa mahdollista, Suuronen sanoo.

– (Videolla) näkyy esimerkiksi suojatie, tällaisista kiintopisteistä saadaan arvioitua matkaa. Jos oikein tarkkoja ollaan, pitäisi tietää, minkä merkkinen kännykkäkamera on ja mikä on sen tallennustaajuus (fps, kuvaa sekunnissa).

– Valvontakameroissa on usein se etu, että kuvassa juoksee kellonaika, josta voi tarkistaa, että video pitää paikkansa reaaliajan kanssa. Pahimmassa tapauksessa videoanalyysin perusteella voisi tulla tehtyä oikeusmurha, jos ei olla varmoja, että ollaan reaaliajassa, Suuronen kertoo.

Törmäyshetken nopeutta voidaan selventää myös jälkien perusteella. Suurosen mukaan asfaltilla näyttäisi videossa olevan jälkiä siitä, että epäillyn auto on tuupannut muita autoja eteenpäin.

Google Maps-karttapalvelun mukaan Unioninkadun ja Pohjoisesplanadin risteyksestä on Cafe Esplanadille 400 metriä. Kluuvikadun kohdalla auto on kulkenut jo 220 metrin matkan.

Karkealla laskutoimituksella auton keskinopeus on voinut olla ainakin yli 100 tai jopa noin 130 kilometriä tunnissa. Suuronen pitää arviota realistisena, jos on todennettavissa, että matka on taittunut 5-6 sekunnissa.

– Sekin vaikuttaa, onko kuljettaja ehtinyt tai edes yrittänyt jarruttaa ennen törmäystä.

Auton on täytynyt kiihdyttää parin sadan metrin matkalla Esplanadilla käännyttyään Unioninkadulta.

– Ajoneuvo on ilmeisesti kohtalaisen tehokas. Tuolla matkalla on pitänyt kiihdyttää, jos se on tuollaisen koukkauksen tehnyt, nopeus ei ole voinut olla suuri kääntyessä.

Onnettomuudessa loukkaantui autoa kuljettaneen miehen lisäksi kaksi sivullista. Miestä epäillään muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä rattijuopumuksesta.