Tämä kaikki tiedetään Esplanadin kaaharista: virkamiehellä ei ole aiempaa rikostaustaa

Helsingin Esplanadin lauantaisesta kaahailusta epäillyn kolmekymppisen miehen elämässä vaikuttaa viime aikoina tapahtuneen jotakin, joka on suistanut hänen hyvinvointinsa raiteiltaan.

Valtiovarainministeriössä työskentelevä 33-vuotias mies on sosiaalisen median avoimella tilillään kertonut runsaasti elämänvaiheistaan. Vuosien takaisten mediatietojen perusteella hän on kotoisin Päijät-Hämeestä.

Sosiaalisessa mediassa mies kertoo muuttaneensa Etelä-Helsingin arvoalueella asuttujen vuosien jälkeen Espooseen viime keväänä. Osoitetietojen perusteella kyseessä on uudehko kerrostalo.

Ekonomistimiehellä on kaksi korkeakoulututkintoa ja nuoresta iästään huolimatta pitkä virkamiesura. Hän työskentelee valtiovarainministeriössä.

Tiedossa ei ole, että viranhoidossa olisi ilmennyt suuria ongelmia. Työnantaja ei voi kommentoida tapausta tarkasti.

– Kaikki työsuhteeseen liittyvät asiat ovat selvittelyssä, ministeriön viestintäjohtaja Johanna Vesikallio sanoo.

IS keskusteli maanantaina useiden 33-vuotiaan tuntevien ihmisten kanssa. Heille Esplanadin tapahtumat ovat tulleet yllätyksenä.

Kaahaus päättyi rajuun törmäykseen kahvilan edustalle.

Avoimella some-tilillään mies on tuonut esiin uskonnollisuuttaan sekä hiihto- ja pianonsoittoharrastusta. Tilille on lisätty videoita, joissa hän pitää musiikkiesityksiä eri tapahtumissa, kuten soittaa urkuja kirkossa.

Julkaisemiensa kuvien yhteyteen hän kirjoittanut otteita Raamatusta.

Moni asia näyttää ulkoisesti olleen mallillaan hänen elämässään. Aiempaa rikostaustaa hänellä ei ole.

Viime tammikuussa mies oli aluevaaliehdokkaana perussuomalaisten listoilla, mutta hän ei tullut valituksi. Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen sanoo, ettei hän oikein voi kommentoida asiaa, josta hänellä ei ole virallista tietoa.

– Ongelma on siinä, ettei poliisi ole virallisesti ilmoittanut mitään henkilötietoja. Minun on vaikea sanoa mitään, kun epäillystä on vain epävirallista tietoa, Luukkanen sanoo.

Hän toteaa kuitenkin olevansa iloinen siitä, ettei kukaan kuollut.

– Henkilökohtainen mielipiteeni on, että Helsingin keskustan voisi vapun ajaksi sulkea kokonaan autoilta.

Epäilty on aiemmin ollut harjoittelijana kokoomuksen europarlamentaarikolla Eija-Riitta Korholalla.

Epäilty vastusteli virkavallan kiinniottotoimia voimakkaasti.

Kotisivuillaan mies kertoo olevansa talous- ja rahoitusasioiden ammattilainen ja viihtyvänsä parhaiten maaseudulla ja luonnossa.

Lisäksi hän on pitänyt blogia, jossa hän on kirjoittanut muun muassa EU-asioista.

Huhtikuun alkupuolen jälkeen miehen some-tileille tai blogiin ei ole ilmaantunut uutta materiaalia ennen kuin sunnuntaina Esplanadin tapahtumien ja kiinnioton jälkeen.

Tuolloin miehen Instagram-tilillä julkaistiin kuva ja teksti.

Törmäys aiheutti rajuja vaurioita ympäristöön, mutta ihmishengiltä vältyttiin.

Vappuaattona Esplanadilla kuvatuissa videoissa miehen omistama musta Mercedes kiiti silmin havaittavaa ylinopeutta Helsingin idyllisellä keskusta-alueella Pohjois-Esplanadilla.

Poliisin mukaan tapahtumat alkoivat, kun poliisipartio näytti kuljettajalle pysähtymismerkkiä jo Pohjoisrannassa. Epäilty ei totellut pysähtymiskäskyä.

Törmäyksessä loukkaantui kolme ihmistä, joista yksi oli 33-vuotias itse. Useita ajoneuvoja vaurioitui. Kolhuja saaneiden autojen joukossa oli muun muassa kaksi Teslaa ja Chevrolet.

Törmäyksen jälkeen mies nousi autosta ja piti käsiä ylös levitettynä.

– Seis, seis, seis! Jumalan nimessä, kaikkivaltiaan Jumalan nimessä, seis! Väisty luotani Saatana! Väisty pois luotani Saatana, lippispäinen mies huusi samalla, kun kolme poliisimiestä yritti saada rajusti vastaanhangoitelleen miehen maihin.

Mies jatkoi hysteeristä huutoa vielä silloinkin, kun poliisit painoivat hänet vasten katukivetystä. Yksi poliiseista laittoi etälamauttimen kiinni miehen kylkeen, mutta ei videomateriaalin perusteella käyttänyt sitä.

Miestä epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, vammantuottamuksesta, virkamiehen vastustamisesta ja niskoittelusta.