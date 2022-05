Helsingin kaupungin palkkahallinnon järjestelmän uudistus

+ Palkan laskennan hoitaa Helsingissä Talpa-liikelaitos.

+ Sarastia on kunta- ja sote-yhteisöjen omistama osakeyhtiö. Suurimmat omistajat ovat 31.1.2022 tilanteen mukaan Porin kaupunki ja Hämeenlinnan kaupunki. Porin omistusosuus kokonaisosakemäärästä on 22,13 prosenttia ja Hämeenlinnan 17,69 prosenttia. Omistajia on yhteensä yli 270. Helsingin osuus on vain 0,04 prosenttia.

+ Helsingin kaupungin palveluksessa työskenteli vuoden 2020 lopussa vakinaisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa yhteensä 39152 työntekijää.

Lähde: Helsingin kaupunki.