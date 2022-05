Tuomitut valittivat hovioikeuteen. Syyttäjän mukaan miehillä oli tarve päästä eroon uhrista, koska tämän käytöstä pidettiin vaarallisena Helvetin enkeleille.

Helsingin hovioikeudessa alkaa maanantaina Espoon Suurpellon jengimurhan käsittely.

Käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa 2020 kaksi Helvetin enkelien jäsentä elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta. Oikeuden mukaan nelikymppiset miehet ampuivat liivijengin jäseneksi ehdolla olleen, vuonna 1995 syntyneen miehen parkkipaikalla Espoon Suurpellossa.

Tuomitut valittivat hovioikeuteen. Miesten mukaan kyse oli hätävarjelusta, koska uhri oli tilanteessa yrittänyt ampua heidät. Heidän mukaansa Helvetin enkeleillä ei myöskään ollut mitään tekemistä ampumisen kanssa.

"Suuri motiivi ja paine päästä eroon"

Syyttäjän mukaan toinen miehistä oli suositellut uhria Helvetin enkeleihin, minkä jälkeen uhrin käytöksestä oli tullut arvaamatonta. Todisteina olleiden Whatsapp-viestien mukaan uhri oli toiminut Helvetin enkelien sääntöjen vastaisesti ja hänen käytöstään pidettiin jengille vaarallisena.

Oikeudessa kuullun keskusrikospoliisin asiantuntijan mukaan suosittelija vastaa ryhmään tuomastaan henkilöstä. Asiantuntijan mukaan suosittelijana toiminut mies oli myös Helvetin enkeleiden asekersantti, jolloin kurinpito kuului muutenkin hänen tehtäviinsä. Asekersanttina mies oli myös jengin hierarkiassa ylempänä kuin toinen tuomittu mies.

– (Suosittelijalla) on siten ollut erittäin suuri motiivi ja paine päästä eroon kerhoon tuomastaan (uhrista), joka on osoittautunut kerholle vaaralliseksi. Myös (toisella miehellä) on ollut sama motiivi huomioiden, että hänkin oli vaikuttanut myönteisesti (uhrin) mukaantuloon Helvetin enkeleihin, syyttäjä sanoo vastauksessaan hovioikeudelle.

Miesten mukaan uhri oli eronnut ryhmästä itse ja tapahtumailtana he olivat hakemassa tältä avaimia.

Asian käsittelylle on Helsingin hovioikeudessa varattu useampia päiviä, joista viimeinen on kesäkuun puolivälissä.