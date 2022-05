Saara Kankaanrinnan kolumni: Toivo syntyy teoista

Moni on ahdistuksensa alla oikeutetusti vihainen siitä, että poliitikot eivät ole ottaneet ympäristökriisiä vakavasti. Yhä viivytellään ja vatuloidaan, kirjoittaa kolumnissaan Saara Kankaanrinta.

”Onko meillä toivoa? Mikä antaa sinulle toivoa?”, kyseli toimittaja äskettäin. Viime aikoina toivo on noussut haastatteluissa päällimmäiseksi.

Se on merkki siitä, että syvä huoli luonnosta leviää. Se on myös sydäntäsärkevää, sillä epätoivo on tuskallisin tunne.

Toivo on rakkaudenosoitus elämälle. Jos ei ole toivoa, ei ole huomista. Kun kaikki muu riisutaan, jäljelle jää aina toivo tai ei mitään.

Jääkylmän realistisesti katsottuna maapallon tila on katastrofaalinen. Ei ole yllättävää, että ”ympäristöahdistus” on jo vakiintunut termi.

Otamme velkaa tulevilta sukupolvilta ja osin heikennämme tulevaisuutta tavalla, jota ei ole mahdollista korjata. Se on musertavaa.

Mikä siis antaa toivoa?

Edelläkävijät, jotka ovat jaksaneet kiinnostua lajeista ja niiden elintilasta. Hiljakseen havainnoineet ja kirjanneet sen, mitä muut eivät ole pitäneet tärkeänä. Nähneet luonnon.

Sadat viljelijät, jotka jaksavat kääntää ruoantuotantoa luonnon kanssa sopusointuun.

Radikaalit, jotka ovat puolustaneet luontoa aktiivisilla teoilla.

Tavalliset ihmiset, jotka jaksavat arjen valinnoissaan vaikuttaa. Mummit ja ukit, jotka opettavat lapsenlapsilleen sieniä.

Poliitikot, jotka kantavat vastuuta eivätkä sujuttele menemään lobbauksen marionetteina. Jotka näkevät, että luonto on ihmisen elinehto, ei vain elinkeino.

Ja itse luonto antaa lohtua ja toivoa. Luonto toipuu, kun annamme sille tilaa.

Eniten toivoa itselleni antaa tekeminen. En suostu siihen, että maailmaamme olisi mahdotonta kääntää. Ihmistoimintaa voimme aina muuttaa.

Se, mikä eilen oli ennenkuulumatonta tai vähintään radikaalia, voi huomenna olla hyväksyttävää ja järkevää. Ja ylihuomenna suosittua ja enemmistön perusmeininkiä.

” Sönkötys siitä, että Suomen teoilla ei olisi väliä, on toivotonta.

Niin maailma muuttuu. Kun vaadimme maapallon hyvinvointia, vaadimme myös toivoa.

Luontokato, ilmastonmuutos tai saastuminen ole vain poliitikkojen asia. Syyllinen löytyy selfiekamerasta.

Pitäisi elää kohtuudella. Ja vaatia päättäjiltä tekoja, koska elämme edustuksellisessa demokratiassa.

Riittäisi, että teemme yhteiset säännöt kaikelle ihmistoiminnalle edes minimitasoon – ettemme enää heikennä luonnon tilaa. Voimme jopa korjata luontoa omalla toiminnallamme.

Moni on ahdistuksensa alla oikeutetusti vihainen siitä, että poliitikot eivät ole ottaneet ympäristökriisiä vakavasti. Yhä viivytellään ja vatuloidaan.

Sönkötys siitä, että Suomen teoilla ei olisi väliä, on toivotonta. Päinvastoin: kun olemme tehneet kaiken mahdollisen, olisi varaa vaikuttaa kokoaan isomminkin maailmassa.

Teini-ikäisten suurin huoli on ilmastonmuutos. Harva on täysin piittaamaton seuraavista sukupolvista. Lapsilla on väliä.

Emme saa varastaa nuorilta toivoa. On pakko näyttää, että jokainen päivä on mahdollisuus parempaan. Periksi ei saa eikä kannata antaa.

Lasten vuoksi toivo täytyy valita. Jokaikinen päivä.

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.