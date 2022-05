Esplanadin turma-auton kuljettaja on korkeasti koulutettu valtion­hallinnon virkamies – puolue­toveri kuvailee tuttavaansa

STT:n ja Ilta-Sanomien tietojen mukaan turma-auton kuljettaja on korkeasti koulutettu valtionhallinnon virkamies Länsi-Uudeltamaalta.

Vapunaaton hengenvaarallisesta kaahailusta juhlakansan keskellä Helsingin ydinkeskustassa epäillään 33-vuotiasta miestä. Poliisin tiedotteen mukaan miestä epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, vammantuottamuksesta, virkamiehen vastustamisesta ja niskoittelusta.

Tapahtumien yhteydessä loukkaantui kolme ihmistä, joista yksi on epäilty itse. Loukkaantuneet saivat hoitoa sairaalassa. Näistä uhrit ovat jo päässeet pois hoidosta, kertoi poliisi sunnuntaina. Lisäksi lauantaisen tiedon mukaan ainakin kahdeksan autoa vaurioitui.

Juhlakansan kauhunhetkiin johtanut väkijoukkoon ajo tapahtui Pohjoisesplanadilla iltaseitsemän aikaan eli vain jonkin verran sen jälkeen, kun Havis Amanda -patsas oli saanut kutreilleen ylioppilaslakin suuren yleisön ympäröimänä Kauppatorilla. Pohjoisesplanadilla ja sen liepeillä oli edelleen sankoin joukoin ihmisiä liikkeellä.

Väkijoukkoon ajamiseen liittyvät tapahtumat alkoivat, kun poliisipartio käski kuljettajaa pysähtymään Pohjoisrannassa. Epäilty ei noudattanut käskyä vaan suuntasi kohti Pohjoisesplanadia.

Yhdessä tapahtumista kuvatussa videossa näkyy, kuinka musta henkilöauto ajoi kovaa vauhtia ja lähestulkoon törmäsi suojatietä ylittäneisiin sivullisiin Kluuvikadun ja Pohjoisesplanadin kulmalla Hotelli Kämpin edessä. Videokuvan perusteella sivullisten jääminen auton alle oli hyvin pienestä kiinni.

Useat jalankulkijat huusivat videolla paniikissa, kun epäillyn turma-auto kolaroi sen jälkeen toiseen autoon Café Esplanadin edustalla. Runsas määrä juhlijoita kerääntyi nopeasti kahvilan luokse, kun poliisi saapui paikalle.

"Seis jumalan nimessä... väisty pois luotani saatana"

STT:n ja Ilta-Sanomien näkemällä videolla näkyy, kuinka poliisi otti nuorehkon oloisen miehen kiinni. Videon perusteella mies vastusteli kiinniottoa. Neljä poliisia joutui taltuttamaan miehen maahan, samalla kun tämä huusi kovaan ääneen.

– Ei seis! Seis jumalan nimessä, poliisin kiinni ottama mies huusi videolla.

– Väisty pois luotani saatana, hän toisti monta kertaa kiinnioton aikana.

Toiselta videolta kuului, kuinka mies huusi myös "aamenta" kiinnioton aikana.

Mies oli pukeutunut mustaan takkiin, sinisiin farkkuihin ja valkoiseen lippalakkiin. Jalassaan hänellä oli mustat lenkkarit.

Poliisin mukaan mies vaaransi ajollaan lukuisien paikallaolijoiden turvallisuuden.

STT ei ole pystynyt erikseen varmistamaan muun muassa verkossa kiertävien videoiden alkuperää, mutta niillä näkyvät tapahtumat vastaavat julkisuudessa olleita tietoja sekä poliisin yleisesti kertomaa tapahtumakulkua Pohjoisesplanadilla.

– Poliisi on kerännyt tapahtumapaikalta runsaasti videokuvaa ja silminnäkijähavaintoja, joita käydään läpi. Lisäksi jatkamme asianomistajien ja todistajien puhutuksia, sanoi päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kalle da Silva Goncalves tiedotteessa.

Poliisi ei ole suostunut kommentoimaan tapahtumia tarkemmin.

Videoilla näkyi tutun oloinen mies, kertoi puoluetoveri

STT:n ja Ilta-Sanomien tietojen mukaan turma-autoa kuljetti ilmeisesti auton omistaja. Hän on korkeasti koulutettu valtionhallinnon virkamies Länsi-Uudeltamaalta. Hän on edennyt työurallaan hyvin. Mies osallistuu puoluepolitiikkaan ja on ollut myös ehdolla vaaleissa.

Miehen tunteva puolueen aluejärjestön edustaja arvioi STT:lle, että tapahtumapaikalta julkaistuissa kuvissa näkyy tutun oloinen mies. Henkilön kasvot ja ääni olivat samanlaiset kuin hänen tuntemallaan puolueaktiivilla.

Puolueen edustaja ei ole kuitenkaan aivan varma kuvissa näkyneen ihmisen henkilöllisyydestä, koska kuvamateriaali on suttuista.

STT:n haastattelema puolueen edustaja kertoi nähneensä tuntemansa puolueaktiivin vaaliteltalla Länsi-Uudellamaalla aiemmin samana päivänä. Kyseinen henkilö ei ollut silloin päihtyneen oloinen. Nyt yksi Pohjoisesplanadin rikosnimikkeistä on törkeä rattijuopumus.

– Olen täysin ymmälläni, jos se on hän. Kyseinen henkilö on aina ollut todella rauhallinen ja harkitsevaisen oloinen, STT:n haastattelema puolueen edustaja sanoi.

– Tämä on hirvittävän järkyttävä tapahtuma, hän lisäsi.

STT ja Ilta-Sanomat kertovat kuljettajan taustoista, jotta tapahtumista syntyisi mahdollisimman oikeanlainen kuva. Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen yksityiskohtia epäillystä.