Voiko Venäjä estää Suomea saamasta turvatakuita? 15 tulenpalavaa kysymystä Natosta

Miltä Suomi näyttäisi osana puolustusliittoa? Vastasimme lukijoiden esittämiin kysymyksiin Natosta.

Suomen mahdollinen liittyminen puolustusliitto Natoon on herättänyt suomalaisissa kysymyksiä.

Kysyimme lukijoiltamme, mitkä polttavat Nato-kysymykset askarruttavat mieltä eniten. Niistä viiteentoista keskeisimpään vastasi Helsingin yliopiston valtiotieteiden tohtori ja Nato-asiantuntija Iro Särkkä.

Iro Särkkä vastaa lukijoiden kysymyksiin Natosta.

1. Kuinka esimerkiksi Albania ja muut pienet Balkanin Nato-maat puolustaisivat Suomea mahdollisen Venäjän aggressiivisen erikoisoperaation vallitessa? Entä Viro, jolla ei ole edes ilmavoimia?

Jokainen Naton jäsenmaa päättää itse, millaisella panoksella osallistuu yhteiseen puolustukseen. Myös pienet Nato-maat osallistuvat yhteiseen puolustukseen niille sopivalla panoksella, joka on niille luonteva kansallisesta näkökulmasta. Yksittäisten Nato-maiden osallistumista on mahdotonta arvioida etukäteen, sillä se riippuu täysin turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

2. Onko niin, että rajanaapuruus Venäjän kanssa estää Suomea saamasta turvatakuita muilta valtioilta hakuprosessin ajaksi?

Natolla ei ole väliaikaisia turvatakuita, mutta Nato-maat niin halutessaan voisivat antaa lupauksen siitä, että auttaisivat Suomea mahdollisessa hyökkäystilanteessa. Venäjän rajanaapuruudella ei sinänsä ole merkitystä, vaan sillä, että ennen kaikkea tietyt suuremmat Nato-maat, eli Yhdysvallat, Britannia ja Ranska, lupautuisivat auttamaan Suomea erilaisin keinoin tilanteessa, jossa Suomeen kohdistuisi vaikuttamista.

Venäjä rajanaapurina herättää huolta.

3. Kuinka Venäjä toimisi, jos Suomi laittaisi hakemuksen vetämään? Millaisia uhkia tai muita toimia idästä tänne suuntautuisi?

Suomeen voisi kohdistua erilaista hybridivaikuttamista ja mahdollisia ilmatilanloukkauksia. Venäjä voisi lisätä harjoitustoimintaa Suomen lähialueella tai sijoitella joukkojaan uudelleen Itämeren alueella.

4. Kun Suomi liittyy Natoon, tarkoittaako se, että Suomeen perustetaan erillinen Nato-osasto palkkasotilaista? Mikäli Viroon hyökätään, niin koskeeko tämä silloin koko Suomen reserviä, vaikka meillä ei mitään tapahtuisikaan?

Naton jäsenenä Suomi jatkaisi kansallisen puolustuksen kehittämistä omien periaatteidensa mukaisesti. Suomeen ei perustettaisi erillistä Nato-osastoa, vaan suomalaisia sotilaita osoitettaisiin tarvittaessa Nato-operaatioihin.

Jos Viroon hyökättäisiin ja Suomi olisi Naton jäsen, Suomi osallistuisi Naton yhteiseen puolustukseen parhaaksi katsomillaan joukoilla ja suorituskyvyllä. Joukot olisivat ammattisotilaista koottuja joukkoja tai vapaaehtoisia reserviläisiä.

5. Tuleeko linja tiukkenemaan venäläisten ilmatilanloukkauksia kohtaan Suomenlahdella?

Ilmatilanloukkaus on ilmatilanloukkaus, oli Suomi Naton jäsen tai ei, ja siihen suhtaudutaan kaikissa olosuhteissa asian vaatimalla vakavuudella lainsäädännön mukaisesti.

On totta, että liityttyään Naton jäseneksi Suomen ilmatilasta tulisi osa Naton ilmatilaa ja Naton jäsenenä Suomi liitettäisiin osaksi Naton ilmavalvontajärjestelmää. Näin ollen voidaan sanoa, että Naton jäsenenä pelote Suomen ilmatilan loukkaamiseen kasvaisi.

Nato-jäsenyyden myötä suomen ilmatilasta tulisi myös Naton ilmatila.

6. Jos Yhdysvallat aloittaa sodan jotakin maata vastaan, pitääkö Suomen mennä Nato-maana mukaan sotimaan?

Ei pidä. Suomi päättäisi edelleen operaatioihin osallistumisesta kansallisesti.

Natossa päätökset tehdään yksimielisesti konsensusperiaatetta noudattaen. Jokaisella Naton jäsenmaalla, niin pienellä kuin suurellakin, on mahdollisuus vaikuttaa Naton päätöksiin ja jokaisen jäsenmaan mielipide on yhtä tärkeä.

7. Jos Suomi liittyy Natoon, ovatko Suomen puolustusvoimat Nato-maiden pienimmät ja aseistus heikoimpia?

Suomi kuuluisi edistyneimpien Nato-maiden joukkoon jo liittyessään. Jokaisen Nato-maan asevoimat on sopeutettu kansallisen puolustuksen kehittämiseen ja näin ollen vertailemalla Nato-maiden absoluuttista kokoa ei voida vetää suoria johtopäätöksiä kansallisen puolustuksen tasosta.

8. Jos ja kun Suomi liittyy Natoon, miten se tulee vaikuttamaan Suomen puolustusvoimien käytäntöihin vai muuttuuko mikään?

Naton jäsenenä Suomi liitettäisiin osaksi Naton johtamis- ja komentorakennetta, yhteistä puolustussuunnittelua ja harjoitustoimintaa.

Kuvassa virolaisia sotilaita Naton sotaharjoituksissa vuonna 2015.

9. Jos Suomeen Natoon liittymisen jälkeen otetaan Nato-joukkoja (joita liittouma nyt on itärajoilleen lisäämässä), nämä ovat ilmeisimminkin palkkasotilaita eri maista. Mikä taho maksaa joukkojen ja tukikohdan kustannukset?

Jokainen Nato-maa maksaa Naton yhteisiin joukkojen osallistuvien joukkojen kustannukset kansallisista puolustusbudjeteista. Jos Suomeen perustettaisiin Naton oma tukikohta, menisivät näiden joukkojen hallinnolliset kulut Naton yhteisistä budjeteista.

10. Onko todennäköistä, että jokin satunnainen Nato-maa, kuten Kroatia, syystä tai toisesta ei haluakaan (esimerkiksi Venäjän-pelostaan) Naton laajentuvan ja täten evää Suomen Nato-hakemuksen? Onko Suomi lirissä, jos näin käy?

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on useaan otteeseen todennut, että mikäli Suomi päättää hakea Nato-jäsenyyttä, toivottaa Nato Suomen jäseneksi. En pidä todennäköisenä, että yksikään Nato-maista ei ratifioisi Suomen jäsenyyshakemusta.

11. Millä kaikilla tavoin Venäjä tulee todennäköisesti yrittämään vaikuttaa Suomen ja Nato-maiden lopulliseen ratkaisuun Suomen liittymisestä Natoon?

Suomeen voi kohdistua mahdollista hybridivaikuttamista Venäjältä.

Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll kertoi aiemmin, että Suomeen voi kohdistua muun muassa voimistunutta informaatiovaikuttamista, meri-, maa- ja ilmatilanloukkauksia eri muodoissa ja energialla kiristämistä.

12. Kuinka potentiaalisena vastustajana Venäjä tulee näkemään Naton integroidun F-35-aseen? Pysyvätkö ydinaseet vain läntisessä Euroopassa?

F-35 on Yhdysvaltojen asevoimien 1990-luvulla aloittama ilmapuolustuksen hävittäjäohjelma, joka tunnetaan nykyisellään Lockheed Martinin valmistamana F-35 Lightning II monitoimihäivehävittäjänä, joka on tarkoitettu sekä ilmaherruus- että pommitustehtäviin. Suomi on tehnyt myös päätöksen F-35 -hävittäjien hankinnasta.

Kolmella Nato-maalla, Britannialla, Ranskalla ja Yhdysvalloilla, on ydinaseita. Yhdysvallat on sijoittanut ydinaseitaan Länsi-Eurooppaan jo 1950-luvulla. En usko, että niitä tullaan sijoittamaan esimerkiksi Pohjois-Eurooppaan.

13. Jos Venäjä ampuu yhden ohjuksen Suomeen, toteaako Nato, että Suomi on sodassa, jolloin Suomea ei voi päästää jäseneksi?

Nato on valmis ottamaan Suomen jäsenekseen, mikäli Suomi haluaisi jäsenyyttä hakea. En pidä mielekkäänä spekuloida ajatuksella, voisiko Venäjä estää Suomen Nato-jäsenyyden yksittäisellä toimella.

Milloin Nato auttaisi Suomea? Entä milloin Suomen pitäisi auttaa muita Nato-maita?

14. Miten Nato-Suomessa suhtauduttaisiin vapaaehtoiseen maanpuolustukseen? Mikä mahtaisi olla Maanpuolustuskorkeakoulun rooli sotilaallisen koulutuksen järjestäjänä puolustusvoimien ulkopuolella? Voisiko MPK:n kursseilla saada esim. ampumakoulutusta nykyistä vapaammin?

Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja sen järjestämisestä Suomi päättäisi ja vastaisi edelleen itse. Suomessa on kansainvälisesti verrattuna korkea maanpuolustustahto enkä usko, että varsinainen Nato-jäsenyys ainakaan heikentäisi sitä. Päinvastoin uskon, että Nato-jäsenyys voisi lisätä kansalaisten kiinnostusta maanpuolustuksen kysymyksiin.

15. Puolustusliitto Natosta herää kysymys, voisimmeko saada ostaa huippumodernia aseistusta, esimerkiksi Abrams M1A2 -panssarivaunuja ”asevelihintaan”, koska niiden tarkoitus olisi kuitenkin Nato-alueen koskemattomuuden turvaaminen?

Nato määrittelee sotilaallisten suorituskykyjen yhteisiä standardeja, mutta ei varsinaisesti tee materiaalihankintoja. Se, että Suomi olisi Naton jäsen, tarkoittaisi, että Suomi pääsisi osallistumaan Naton yhteisten standardien määrittelyyn.