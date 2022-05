Esimerkiksi Helsingissä Kaivopuiston alueella poliisi suosittelee autoilijoille vaihtoehtoisia reittejä.

Vappupäivän tapahtumat aiheuttavat liikennehaittaa päivän mittaan ainakin Helsingissä ja Tampereella.

Asiasta tiedottavat Twitterissä Helsingin poliisilaitos ja Sisä-Suomen poliisilaitos.

Helsingissä merkittävää liikennehaittaa aiheutuu Kaivopuiston alueella, jonne vappua viettävät ihmiset ovat perinteisesti kokoontuneet juhlimaan.

– Suosittelemme autoilijoille vaihtoehtoisia reittejä, Helsingin poliisi kertoo.

Tampereen keskustassa puolestaan järjestetään tänään useita tapahtumia ja kulkueita, joista aiheutuu liikennehaittaa.

– Poliisi on paikalla turvaamassa tapahtumien häiriöttömän kulun. Tiedotamme päivän tapahtumista ja mahdollisista liikennehäiriöistä Twitterissä, Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo.

Vappupäivä on sujunut Tampereen keskustassa poliisin mukaan toistaiseksi rauhallisesti. Poliisi on joutunut puuttumaan yksittäisiin häiriökäyttäytymisiin tapahtumien yhteydessä käskyin ja kehotuksin, mutta muuten kaikki on sujunut hyvin.

Eilen lauantaina Helsingin keskustassa sijaitsevalla Pohjoisesplanadilla tapahtui onnettomuus, josta aiheutui haittaa liikenteelle.

Helsingin poliisi epäilee, että 33-vuotias mies ajoi väkijoukkoon Pohjoisesplanadilla kello 19 aikaan.

Miestä epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, vammantuottamuksesta, virkamiehen vastustamisesta ja niskoittelusta.