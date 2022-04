Kadonneen kerrotaan olevan 180 senttimetriä pitkä ja kantavan kaulassaan paksua hopeaketjua.

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedottaa etsivänsä Espoon Matinkylässä kadonnutta Petriä. Poliisin mukaan etsityn tuntomerkkejä ovat lyhyt parransänki, kuoppa leuassa sekä lyhyet vaaleat hiukset ja ruskeat silmät.

Ruumiinrakenteeltaan hän on roteva ja 180 senttimetriä pitkä. Hänellä on kaulassaan paksu hopeaketju ja sormissaan kaksi kultasormusta. Lisäksi hänellä on rannekoru.

Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ilmoittamaan tiedoistaan hätänumeroon 112.