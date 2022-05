Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Näin vappumunkit ovat muuttuneet – yli 30 vuotta munkkeja paistanut Hillevi paljastaa, mitä kansa nyt haluaa

Helsingissä yli kolme vuosikymmentä munkkeja paistanut Hillevi Kinnunen Café Brahesta paljasti ISTV:n suorassa lähetyksessä, mikä on hyvän vappumunkin salaisuus. Pitkän linjan munkkiammattilainen kertoi lisäksi, mikä munkkikulttuurissa on muuttunut. Perinteet ovat vahvat, mutta uusiakin toiveita on. Katso video.

