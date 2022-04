Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Vapun vietossa on tapahtunut kaksi merkittävää muutosta – poliisin kenttäjohtaja: ”Entistä nuorempia hulinoissa”

Sisä-Suomen poliisilaitoksen kenttäjohtaja Juha Hyttinen Pirkanmaalta kertoi ISTV:n suorassa lähetyksessä, miten vapun vietto on muuttunut vuosien varrella. Hyttinen on toiminut poliisina 32 vuotta. Hänen mukaansa vappujuhlijat ovat yhä nuorempia. Lisäksi väkivalta on raaistunut. Toimittajana Tampereella oli Terho Vuorinen.

