Kulosaaren 9-vuotiaan sieppauksesta epäillyn Robertin valeet menivät räikeästi läpi oikeudessa – sepitti tietoja työpaikasta, oikeus höllensi matkustuskieltoa

Käräjäoikeus tai syyttäjä eivät tarkistaneet miehen tarinaa työpaikastaan.

Helsingin Kulosaaren 9-vuotiaan pojan sieppauksesta epäilty 54-vuotias Robert oli matkustuskiellossa teon tapahtuessa. Slovenian valtion esittämän luovutuspyynnön takia annetun matkustuskiellon oli määrännyt Helsingin käräjäoikeus alun perin tammikuussa.

Erikoista on se, että käräjäoikeus höllensi merkittävästi matkustuskiellon rajoituksia vain vähän ennen sieppausta. Lievennys perustui Robertin omaan tarinaan työssäkäynnistään.

Käräjäoikeus tai luovutuskieltoasiaa ajanut syyttäjä eivät tarkistaneet työpaikkatarinan todenperäisyyttä. IS:n tarkistuksessa osoittautuu, että tarina on mitä ilmeisimmin perätön.

– Hän ei ole ikinä ollut meihin missään työsuhteessa. Hän on käynyt meillä kaksi kertaa asiakkaan ominaisuudessa, kertoo 54-vuotiaan työpaikakseen väittämän yrityksen toimitusjohtaja.

Hän on täysin pöllämystynyt kuullessaan IS:ltä, että 54-vuotias on kertonut käräjäoikeudelle olevansa heillä töissä.

– Toisilla näyttää olevan puhelahjoja, toimitusjohtaja sanoo.

Kulosaaren sieppauksesta epäilty 54-vuotias Robert on pitkän linjan petosmies, monikymmenkertainen rikoksentekijä. IS kertoi hänen tarinansa keskiviikkona julkaistussa laajassa artikkelissa.

Nykyään 54-vuotias Robert kuvattuna oikeudenkäynnissä, jossa häntä syytettiin henkirikoksesta. Lukuisten petosrikosten lisäksi hän on syyllistynyt mm. tappoon.

Matkustuskieltoon johtaneen prosessin taustalla on Slovenian esittämä luovutuspyyntö. Robert on tuomittu Sloveniassa vuoden ja yhden kuukauden vankeuteen, josta valtaosa on yhä suorittamatta.

Slovenia on antanut Robertista eurooppalaisen pidätysmääräyksen, jonka takia hänet otettiin Suomessa kiinni ja säilöön.

Luovutuspyynnöstä huolimatta todennäköistä on, että Robert suorittaa Slovenian rangaistuksen suomalaisessa vankilassa. Tammikuussa käräjäoikeus vapautti hänet, mutta määräsi melko tiukan matkustuskiellon. Robertin piti pysytellä pääkaupunkiseudulla ja ilmoittautua poliisilaitoksella joka maanantai kello 8.

Robert päätti vaatia matkustuskieltoonsa lievennystä. Hän kertoi oikeudelle, että hänellä on työpaikka uusmaalaisessa kalustealan yrityksessä.

Hän sanoi työskentelevänsä isojen toimistokalusteiden suunnittelijana ja asentajana. Kertomansa mukaan hänellä oli 26 asennuskohdetta Kittilässä, Oulussa, Tampereella, Turussa, Raumalla ja Kuopiossa.

”Työnsä vuoksi” hän vaati ilmoittautumiskäytäntöään joustavammaksi. Robert väitti oikeudelle myös, että hänellä on ”perhe ja asiat kunnossa”.

Robertin vaatimus meni läpi oikeudessa. Käräjäoikeus lievensi matkustuskiellon 25.3. annetulla päätöksellä niin, että hän sai matkustaa vapaasti koko Suomessa ja ilmoittautua poliisille itse valitsemanaan päivänä.

Perusteluna olivat Robertin ”työolosuhteet”.

Alle kuukausi myöhemmin 22.4. siepattiin Helsingin Kulosaaressa 9-vuotias poika koulumatkalla. Vanhemmat saivat kiristysviestin, jossa vaadittiin lunnaita. Poika pääsi karkuun. Poliisi otti Robertin kiinni samana päivänä.

Siepattu poika kävi Kulosaaren ala-astetta.

Robertin työpaikakseen väittämän yrityksen toimitusjohtaja kertoo, että Robert tuli käymään heillä asiakkaana, mutta alkoi ehdottaa myös yhteistyötä. Mies sanoi olleensa ulkomailla puusepänliikkeessä. Nyt hän olisi halunnut teettää huippuluokan toimistokalusteita vietäväksi muun muassa Arabiemiraatteihin ja Saksaan.

– Hän kertoi laveat tarinat, kuinka hänellä oli suhteita sinne ja kysyntää kuulemma olisi. Kalusteisiin olisi tullut automaatiota ja robotiikka, ja ne olisivat olleet esimerkiksi toimistoihin, neuvottelupöytiä sun muuta, tai viinikellareihin.

Yritys ei lämmennyt ehdotukselle. Entisestään epäilyksiä lisäsi se, että Robert oli maininnut erään uusmaalaisen puuyrityksen läheiseksi yhteistyökumppanikseen. Toimitusjohtaja soitti yritykseen, eikä siellä tiedetty yhteistyöstä.

– Nyt ei varmaan tule uutta yhteistyötarjousta ihan heti, toimitusjohtaja sanoo.

Robert vangittiin tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa epäiltynä panttivangin ottamisesta ja törkeästä ryöstöstä. Häntä odottavat myös Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa nostetut syytteet törkeästä petoksesta ja petoksesta, jotka käsitellään kesäkuussa.