Tällainen on Boris Rotenbergin miljoonahuvila, johon ulosotto iski Hangossa

Yli 9 hehtaarin merenrantaidyllissä sijaitsee lukuisia rakennuksia. Takavuosina miljardöörin kerrottiin sisustaneen lukaalinsa italialaistyylisesti.

Miljardööriliikemies Boris Rotenbergin, 65, Hangossa sijaitseva huvila on EU-pakotteiden vuoksi väliaikaisesti ulosoton hallussa.

Kiinteistörekisteristä sekä huvilan aiemmista käänteistä kertovista tiedoista ilmenee, ettei kyseessä ole mikä tahansa merenrantapaikka.

IS uutisoi torstaina, että ulosotto on huhtikuun puolivälissä määrännyt kiinteistöön väliaikaisen vallintarajoituksen, jonka aikana omistaja ei voi esimerkiksi vuokrata tai pantata sitä.

Keskiviikkona ulosoton operaatiossa auttoi useita poliisin yksiköitä, koska etsinnän kohde on sangen laaja. Huvilakiinteistön kokonaispinta-ala on peräti 9,4 hehtaaria. Myös rantaviivaa riittää. Kokonaisuudesta vesialuetta on noin 1,3 hehtaaria.

Huvilapäärakennuksen lisäksi tontilla on kahdeksan muuta rakennusta.

IS on raportoinut historiallisen rakennuksen erityispiirteistä aiemminkin. Vita Villanin nimellä tunnettu huvila ei ole viranomaisten mielenkiinnon kohteena ensimmäistä kertaa.

500-neliöisen päärakennuksen lisäksi tontilla sijaitsee lukuisia muitakin rakennuksia, kuten hulppea rantasauna.

Huvila sijaitsee Hangossa Tvärminnen historiallisessa kylässä. Päärakennus on entisen tiilitehtaan edustushuvila. Tonttia koskevat ensimmäiset rekisterimerkinnät ulottuvat 1700-luvun loppuun isonjaon ajalle.

Virallisesti huvilan omistaa kiinteistöosakeyhtiö, jonka puolestaan omistaa Boris Rotenberg. Yhtiö on perustettu 2004, eli samana vuonna kuin kaupat rapistuneesta huvilasta lyötiin lukkoon.

IS uutisoi aiemmin, kuinka venäläismies kunnosti 500-neliöisen päärakennuksen hienoon kuntoon ja sisusti italialaiseen tyyliin. Uuden ilmeen sai myös lampola, joka muuttui sauna- ja poreammetilaksi.

Pitkän rantaviivan läheisyydessä sijaitsee rantasauna, jossa tarkemmin ottaen on sekä savu-, höyry- ja tavallinen sauna. Niin ikään uudempaa rakennuskantaa edustaa punainen, mökkiaittamainen kaksikerroksinen vierastalo.

Kiinteistön sijainti Uudenmaan Prikaatin Syndalenin ampuma-alueen vieressä ei ole kiistaton. Sen osoitti muutama vuosi sitten tontin lisärakennussuunnitelmista roihahtanut riita.

Huvilakiinteistön tontti näkyy ilmakuvassa punaisella rajattuna.

Kaikki alkoi siitä, kun Rotenberg tahtoi purkaa tontilla sijaitsevan, Kotkanpesäksi kutsutun talovanhuksen. Sen tilalle hän olisi halunnut pystyttää yli 300-neliöisen toisen majoitusrakennuksen.

IS uutisoi tuolloin, että Hangon kaupungin ympäristölautakunta suhtautui Rotenbergin suunnitelmiin myönteisesti.

Joulukuussa 2016 kaupungin ympäristölautakunta antoikin ratkaisun, jonka mukaan Rotenberg saisi rakentaa tontille 350-neliöisen uuden majoitusrakennuksen ja 50 neliön talousrakennuksen.

Rotenberg halusi purkaa tontilla sijaitsevan huvilavanhuksen, Kotkanpesän ja rakentaa tilalle uuden. Tähän ei hallinto-oikeus heltynyt. Kuva vuodelta 2018.

Ratkaisu oli liikaa puolustusvoimille, joka valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Puolustusvoimat vetosi muun muassa siihen, kuinka ampuma-alue saattaisi aiheuttaa asukkaille sietämätöntä melurasitusta.

Erinäisten vaiheiden jälkeen hallinto-oikeus kumosikin rakennushankkeen luvat. Kotkanpesän paikalle ei kohonnut uutta pytinkiä

– Helsingin hallinto-oikeus asettui puolustusvoimien kannalle ja huomautti, että tontilla oli jo lukuisia asuinkäyttöön tarkoitettua rakennuksia, IS uutisoi lopputuloksesta.

Vierastalo edustaa huvilakiinteistön uudempaa rakennuskantaa.

IS vieraili Vita Villanin edustalla keskiviikkona, jolloin ulosoton viranomaisoperaatiosta ei enää näkynyt viitteitä. Tarkasti vartioiduista ja rajoitetuista tiluksista muistuttivat lukuisat varoituskyltit, puomit ja aidat.

Vaikka idylliset puitteet kunnostettiin rahaa säästämättä, liikemies Rotenberg ei tiettävästi ole vuosien saatossa juurikaan viettänyt aikaansa Hangossa.

– En usko, että paikallisilla on itse Rotenbergistä huonoa sanottavaa. Hän on käyttänyt paikallisia rakennusliikkeitä kaikkien rakennustensa rakennuttamiseen. Meille Boris on paras naapuri: hän on käynyt 10 vuoden aikana täällä tiettävästi kerran ja epäilemme, että ehkä toisen kerran. Olemme saaneet olla rauhassa, naapuri kertoi IS:lle keskiviikkona.

