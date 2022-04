Tuija Turpeinen aloittaa korkeimman oikeuden jäsenenä syksyllä.

Presidentti Sauli Niinistö nimitti perjantaina korkeimman oikeuden (KKO) jäseneksi oikeusneuvos Tuija Turpeisen. Turpeinen aloittaa virassa syyskuun alussa. Hän on ollut KKO:n määräaikaisena jäsenenä jo maaliskuun alusta 2021 lähtien.

Ennen nimitystään KKO:n määräaikaiseksi jäseneksi Turpeinen toimi Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannina vuoden 2016 lopulta alkaen. Tätä ennen hän työskenteli useita vuosia käräjätuomarina ja osastonjohtajana sekä 15 vuoden ajan asianajotoimistossa lakimiehenä ja asianajajana. Hän on myös osallistunut useisiin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin sekä ollut useissa luottamustehtävissä.

Presidentti nimitti samalla lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkisen korkeimman oikeuden määräaikaiseksi jäseneksi kesäkuun alusta alkaen. Pulkkinen toimii oikeusneuvos Tuula Pynnän sijaisena tämän virkavapaan ajan. Virkavapaa päättyy vuoden 2027 lopussa.

Pulkkinen on toiminut oikeusministeriössä lainvalmistelutehtävissä vuodesta 2001 alkaen ja lainsäädäntöjohtajana ja yksikönpäällikkönä vuodesta 2018 alkaen. Hän on osallistunut lukuisiin lainvalmisteluhankkeisiin, jotka koskivat etupäässä yhtiö-, esine- ja velvoiteoikeuden aloja. Aiemmin hän on toiminut muun muassa esittelijänä korkeimmassa oikeudessa ja Helsingin hovioikeudessa sekä yliopistotutkijana.