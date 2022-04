Vappuhulinat palaavat ryminällä hiljaiselon jälkeen Helsingissä – poliisi: ”Nyt on ihmisillä lupa juhlia”

Kahden koronapandemian hiljentämän vapun jälkeen poliisi varautuu vilkkaaseen vappuviikonloppuun.

Vapun alla poliisi varautuu Helsingissä vuoden vilkkaimpaan viikonloppuun. Kaksi edellisvuotta koronapandemia on hiljentänyt perinteistä kevätkarnevaalia, mutta tänä vuonna juhlijoita ennustetaan kerääntyvän taas kaupungin keskustaan runsain joukoin.

Perinteiden mukaan vappujuhlinta alkaa Helsingissä aattoiltana Mantan lakituksesta Kauppatorilla kello kuuden aikaan illalla.

– Muuten se on vappuaattona yhtä isoa juhlintaa kaupungin alueella. Vappupäivänä perinteisistä tapahtumista isoin on työväen vappukulkue, kertoo ylikomisario Jere Roimu Helsingin poliisista.

Vappuna poliisi keskittyy pitämään järjestystä yllä koko kaupungissa, mutta erityisesti Helsingin ydinkeskustassa.

– Tänä vappuna odotan, että Mantan lakitukseen osallistuu useita kymmeniätuhansia ihmisiä. Takana on kaksi koronavappua ja keli näyttäisi kohtuullisen hyvältä ennusteiden mukaan, Roimu ennakoi.

Mantan lakitus vappuna 2016.

Poliisi kehottaa vanhempia pysymään kartalla alaikäisten lastensa liikkeistä.

– Nuoria ja alaikäisiä kaupungilla valvotaan ja poliisi puuttuu tilanteisiin tarvittaessa. Kaupungin nuoriso-operaatio huolehtii myös nuorisosta, mikäli tulee esimerkiksi alkoholin kanssa hölmöilyjä.

Helsingin kaupunki on järjestänyt Kisahallille tilat, joihin nuoria vappujuhlijoita voidaan viedä tarvittaessa lepäämään.

– Sieltä ollaan sitten vanhempiin yhteydessä.

Vapun osuminen viikonlopulle vilkastuttaa juhlaa entisestään.

– Tänään on perjantai, joten tänään vähän harjoitellaan normaaliperjantain tyyliin. Huomenna on lauantaina on vappuaatto ja siihen sunnuntai vielä, joten tänä vuonna on pidennetty vappu ja juhlinta jakautuu useammalle päivälle.

Vappupäivänä työväen vappukulkue lähtee Hakaniemestä aamupäivällä, etenee Rautatientorille ja jatkuu iltapäivään. Työväen kulkueen aikaan samoihin aikoihin kaupungilla kulkee uskonnollinen Jeesus-marssi. Myös Ukrainan tilanteeseen liittyviä mielenosoituksia odotetaan vapuksi Helsinkiin.

Kahden koronavapun jälkeen Kaivopuistoon odotetaan jälleen runsaasti väkeä.

Juhlijoita kerääntyy aamusta iltaan vapun päivänä piknikille Kaivopuistoon.

– Ei ole luvassa kovin lämmintä, mutta toisaalta on ollut koronasulkuja ja nyt on ihmisillä lupa juhlia, joten saa nähdä, millainen vapun päivästä tulee, pohtii ylikomisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisista.

Sekä vappuaattona että -päivänä Helsingin keskustassa voidaan nähdä jälleen convoy-autoletka. Autoja odotetaan vapuksi selvästi alkuperäistä tapahtumaa vähemmän.

Työväen vappumarssille on perinteisesti osallistunut tuhansia ihmisiä. Kaikesta huolimatta poliisi kehottaa ihmisiä välttämään omilla autoilla liikkumista keskusta-alueella vappuna.

– Paljon paremmin pääsee keskustaan julkisilla kuin omalla autolla. Vappuviikonloppuna kannattaa autoilua välttää. Jos aikoo skumppalasillisen jos toisenkin ottaa, niin sitä suuremmalla syyllä auto on syytä jättää kotiin, Roimu muistuttaa.