Outoja kiviä kaduilla ja euron vuokra – tällainen on Suomi Ukrainasta tulleiden silmin

Ilta-Sanomat tapasi Ukrainasta tulleita ihmisiä Keravan avustuspisteellä. Näin he kuvailivat omaa Suomeaan.

Yhteensä 20 986 Ukrainan kansalaista on hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Luku on Maahanmuuttoviraston perjantaisista tilastoista.

Ilta-Sanomat tapasi kolme Ukrainasta paennutta Keravan ukrainalaisten avustuspisteellä. Näin he kertoivat uudesta arjestaan Suomessa.

Keravan avustuspiste on perustettu Koti puhtaaksi -yrityksen toimiston tiloihin. Yrityksen toimitusjohtaja ja keskuksen vastaava on Saana Tyni. Keskukseen saa lahjoittaa ruokaa ja käyttötavaraa, jota jaetaan ukrainalaisille.

Valeriia Hrystynets,

tullut Harkovasta 25.3.

”Pidän Tampereesta enemmän kuin Helsingistä.

Tampereella on paljon nuoria ihmisiä, jotka näyttävät kiinnostavilta. Heillä on mielenkiintoista energiaa, lävistyksiä, naisilla lyhyitä ja värikkäitä hiuksia sekä liskokuvioisia vaatteita.

Busseilla kulkeminen on ollut ukrainalaisille vielä ilmaista, ja olen käynyt Tampereella, Pietarsaaressa, Raumalla ja Porissa.

Kun lähden Kristiinankaupungista vastaanottokeskuksesta, sieltä ei pääse suoraan, vaan pitää kiertää Seinäjoen kautta.

Itä-Suomessa en ole vielä käynyt.

Valeriia Hrystynets on matkustanut eri puolilla Suomea. Tampereesta hän pitää erityisesti.

Ensimmäinen asia, johon kiinnitin huomioni Suomessa oli se, että teillä oli paljon pieniä kiviä.

En ymmärtänyt ollenkaan miksi. Myöhemmin käsitin, että kivet olivat olleet liukkauden takia, mutta jää oli jo sulanut.

En ollut käynyt täällä ennen. Tiesin vain, että tämä on kylmä maa ja täällä on korkeat verot, mutta siinäpä se. Tätini on myös täällä.

Olen 21-vuotias ja tein kandidaatintutkintoni viime vuonna. Olen Donetskin kaupungista, mutta muutin sieltä vuonna 2014 sodan alettua. Viimeksi asuin Harkovassa, ja tulin Suomeen 25. maaliskuuta.

Matkustin junalla Lviviin ja sieltä Puolaan. Siellä oli vapaaehtoisten suomalaisten bussi, jolla tulin Suomeen. Ensimmäiseksi menimme Suomessa poliisiasemalle.

Kun olin Suomessa yötä hostellissa, naapurihuoneessa oli lapsia, jotka hakkasivat seinää. Pelästyin. Luulin, että ne olivat laukauksia.

En ole kuullut moneen viikkoon aseiden ääniä tai sireeneitä. Kun kuulen hälytysneuvon menevän ohi äänet päällä, en enää ahdistu niin voimakkaasti.

Nyt voin jo hyvin.

Suomessa on paljon ystävällisiä ihmisiä.

En ole paljonkaan puhunut kunnolla suomalaisten ihmisten kanssa, enkä tiedä, mitä he ajattelevat. Mutta kun sain pyörän SPR:ltä ja se hajosi pari kertaa, tuntemattomat ihmiset auttoivat minua heti ja mielellään.

Minun pitäisi nyt katsoa läpi todistukseni ja paperini. Suomalaisissa yliopistoissa on englanninkielisiä ohjelmia, ja ajattelin hakea.

Pääsiäisenä söin mämmiäkin. Se oli hyvin mielenkiintoinen jälkiruoka, mutta vatsani tuli kipeäksi.”

Valeriia Hrystynets kertoo tehneensä viime vuonna kandidaatintutkinnon. Hän haluaisi jatkaa opintojaan Suomessa.

Tetiana Mahdytsh,

saapui Suomeen 5.3. Odessasta

”Ennen olin viihdyttäjä. Nyt tämä on jotain aivan muuta.

Lähdimme Odessasta 1. maaliskuuta serkkuni ja hänen lastensa kanssa. Toinen serkkuni on asunut Suomessa jo ehkä viisi vuotta. Hän soitti, että meidän pitää lähteä.

Saana oli ensimmäinen henkilö, jonka tapasimme Suomessa. Hän antoi meille asunnon, hankki ruokaa ja hygieniatarvikkeita ja piti meistä huolta.

Nyt asumme Leppävaarassa toisen naisen, Marjutin, asunnossa. Hän vuokrasi asunnon meille kolmeksi kuukaudeksi yhdellä eurolla. Marjut sanoi, että hän ei voi vain istua paikoillaan. Hänen on pakko auttaa ukrainalaisia.

Tetiana Mahdytsh kertoo tanssineensa ammatikseen, mutta korona vei tanssijan esiintymiset. Viimeksi hän kertoo työskennelleensä odessalaisessa kuntokeskuksessa ohjaajana.

Haluan kiittää kaikkia suomalaisia. Kaikki haluavat auttaa. En ole koskaan ennen nähnyt mitään tällaista.

Serkkuni oli kovassa stressissä, hän miettii miestään, joka jäi Ukrainaan. Minä sopeuduin nopeammin.

Saana kysyi, haluaisinko ottaa vastuulleni ukrainalaisten avustuskeskuksen Keravalla. Nämä tilat ovat Saanan johtaman Koti puhtaaksi -yrityksen, ja aiemmin tämä oli tavallinen toimisto. Nyt täällä on pakolaisia Ukrainasta.

Halusin tulla avustuskeskukseen, sillä en halunnut vain istua ja selata nettiä ja katsoa Zelenskyin puheita. Sekoaisin.

Sodan äänet rikkovat ihmisen hermojärjestelmän. Kuuntelin hälytyksiä ja sireeneitä vain viikon, ja olin silti todella hermostunut. Sellainen ei tee hyvää mielenterveydelle.

Sanon ihmisille täällä, että onneksi olette elossa ja turvassa. En usko, että Venäjä voisi hyökätä Suomeen.

Suomi on erilainen yhteiskunta ja erilainen maa, mutta ei ihmisillä ole aikaa ihmetellä eroja. Heidän pitää hankkia ruokaa, asunto, töitä ja huolehtia asioistaan.

Jos meillä on pulaa jostain, Saana laittaa Facebook-sivuillemme siitä. Hetken päästä tulee ihmisiä, jotka tuovat meille niitä asioita.

Suomalaiset käyttävät omaa rahaansa meidän hyväksemme. Olen siitä niitä kiitollinen. Ihmiset ovat hyviä.

Tetiana Mahdytsh ja perjantaina syntymäpäiviään viettänyt Valentiana Mazurova jakavat avustuksia ukrainalaisille Keravalla.

Suomeen on tullut paljon naisia ja lapsia. Neuvomme täällä, että jos joku kohtaa epäasiallista käytöstä, siitä ei pidä olla hiljaa, vaan asiasta pitää kertoa poliisille. Eivät naiset välttämättä tiedä, miten täällä toimitaan. Itse en tunne tällaisia tapauksia, mutta sain noin kuukausi sitten viestin, jossa kehotettiin varovaisuuteen.

Torstaina täällä kävi 140 ihmistä, perjantaina 190. Se, että ihmisiä tulee näin paljon, ei ole hyvä asia. Se tarkoittaa huonoja uutisia Ukrainalle.

Olen ammattitanssija. Olen tanssinut Israelissa, Arabiemiraateissa ja Intiassa. Olen esittänyt elävää patsasta Saudi-Arabiassa Riadissa. Viimeisin sopimukseni oli Karibialla.

En osaa kuvailla tunteitani siitä, miten elämäni on muuttunut. Ennen kaikessa oli kyse viihteestä ja ilosta. Nykyisessä elämässäni kyse on aivan muusta. Mutta kaikki on minulla hyvin.

Suomessa on upea luonto. Haluaisin jäädä tänne. Aloitin Suomen tunnit ja tällä viikolla aloitin myös työskentelemään Keudassa ukrainalaisten apuna. Avustuskeskuksen kahvihuoneessa luemme seinältä numeroita: nolla, yksi…

Harjoittelen sanomaan: Hyvää vappua!

Aiemmin viihdytin ihmisiä. Olin korkealla. Ei voi koskaan tietää, millaiseksi elämä muuttuu.

Jelena Dovhan tekee avustuskeskuksessa töitä parina kolmena päivänä viikossa. Mukana on tytär Polina.

Jelena Dovhan,

saapui lastensa Kirilin ja Polinan kanssa 8.3.

”Suomalainen koulu on parempi kuin ukrainalainen. Eilenkin pojallani oli koulussa tapahtuma, jossa he juoksivat ja hyppivät ja poikani pääsi tapaamaan ystävänsä, jonka kanssa tulimme samalla autolla Suomeen.

Poikani Kiril on 10-vuotias, ja hän on valmistavalla luokalla. Luokalla on muutama ukrainankielinen ja venäjänkielinen, ja muut ovat muualta. Valitettavasti poikani englannin kieli ei ole vielä kovin vahva, mutta hän oppii.

Tyttärelleni Polinalle olen hakenut päiväkotipaikkaa.

Ukrainassa lapset eivät näe luonnon eläimiä läheltä. Kun lapset näkivät sorsia, he menivät niitä katsomaan, ja sorsat lähtivät tulemaan kohti! Lapset olivat siitä onnellisia.

Asumme Vantaalla ja käymme läheisessä metsässä. Haluaisimme käydä Korkeasaaressa.

Jelena Dovhan kertoo itse kalustaneensa asuntonsa kirpputoreja kiertämällä.

Jelena Dovhanin tytär Polina täytti viisi vuotta viisi päivää ennen Venäjän hyökkäyksen alkamista.

Ajoin autolla pois Odessasta kyydissä lapseni ja ystäväni lapsineen.

Ajoimme läpi Moldovan ja Unkarin, ja Liettuassa meidän miehemme tulivat meitä toisella autolla vastaan. He olivat Suomessa hakemassa töitä helmikuun lopussa. En olisi itse heti uskaltanut lähteä pois Odessasta, mutta minun ja ystäväni miehet olivat meistä ja lapsista huolissaan.

Monet ihmiset, jotka osaavat tehdä asioita käsillään tai aivoillaan ovat lähteneet Suomeen töihin, koska Ukrainassa palkat ovat niin pienet.

Olen koulutukseltani laivainsinööri, mutta olen tehnyt monenlaisia töitä.

Mieheni on ollut töissä Suomessa rakennusalalla, ja minun piti tulla jo vuonna 2020 tänne kuukaudeksi tutustumaan maahan. Minun oli tarkoitus katsoa, miten minun olisi hyvä täydentää osaamistani, jotta saisin töitä Suomesta. Sitten tuli korona, enkä päässyt käymään.

Meillä oli hyvä tilanne, sillä meillä oli kaikki paperit mukanamme ja paikka, johon mennä Suomessa.

Kuulen ukrainalaisilta tarinoita, joissa esimerkiksi lasten syntymäaika on merkitty Suomessa tietoihin väärin, ja se voi aiheuttaa hankaluuksia. Joskus tärkeät tiedot myös hukkuvat jonnekin. Avustuskeskukseen tulee ihmisiä, jotka eivät ole saaneet rahallista tukea, koska heidän paperinsa ovat sekaisin.

Hankimme oman uuden asunnon, sillä samassa asunnossa oli kolme ukrainalaista perhettä.

Meillä ei ollut mitään, asunto oli aivan tyhjä. Kesti aikansa, että saimme kaiken tarvittavan sinne. Kirpputorit olivat siinä hyviä.

Käyn avustuskeskuksessa töissä kahtena tai kolmena päivänä viikossa. Toivon, että voisin hyödyntää insinöörintutkintoani Suomessa.

Ihmiset kysyvät meiltä, mitä tarvitsisimme. Tällä hetkellä meillä on kaikkea.

Sisareni ja sisarenpoikani ovat yhä Mykolajivissa, ja sinne ei tullut kahteen viikkoon vettä. Joku onnistui tuomaan sitä heille Odessasta.

Tilanne on hyvin stressaava myös Suomessa oleville ukrainalaisille. Monien aviomiehet ovat Ukrainassa, ja maa on uusi.

Suomessa on valtavasti ystävällisiä ihmisiä.

Kun suomalaiset näkevät Ukrainan kilvissä olevan autoni, he osoittavat kannatusta, ottavat siitä kuvia ja huutavat ”Slava Ukraini”.