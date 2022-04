Tuoreet tiedot: Tällainen on vapun sää – meteorologi antaa pukeutumis­vinkkejä juhlijoille

Vappua juhlitaan tänä vuonna varsin viileässä kelissä. Vappuaaton ja -päivän välisenä yönä lämpötilat painuvat pakkaselle ja lunta voi sataa. Vappupiknikin aikaan sää on epävakainen: tarjolla on sekä aurinkoa että sadekuuroja.

Hyvät uutiset ensin. Edessä ei ole täysi katastrofivappu. Näin meteorologi kuvailee vapun säätä päivää ennen aattoa.

– Ei ole luvassa mitään suuren alueen sateita tai tuulia. Vappu tulee olemaan viileämpi kuin keskimääräinen vappu, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo.

Vappuaaton ilta on hajanaisesti pilvinen. Aurinkokin näyttäytyy paikoin, mutta Pohjois-Karjalasta Pohjanmaalle kulkee kapea kuurosadealue.

– Siellä ajoittain sataa ja ajoittain ei. Kaikkein sateisin paikka on Pohjois-Karjalan seutu, mutta Helsingissä, Turussa ja Tampereella on Mantan lakituksen aikaan poutaista, Rinne sanoo.

Lapissa on vappuaattoiltana poutaista lukuun ottamatta Pohjois-Lappia, missä voi olla yksittäisiä pieniä lumikuuroja.

Vappuaattoiltana lämpötilat liikkuvat Etelä-Suomessa 7–9 asteen tuntumassa. Maan keskiosassa lämpöä on noin 7–8 astetta. Suurimmassa osassa Lappia lukemat vaihtelevat 0–5 asteen välillä, mutta Pohjois-Lapissa voi olla aattoiltana muutama aste pakkasta.

Vappuaaton ja -päivän välisenä yönä lukemat painuvat koko maassa etelää myöten pakkaselle. Aluksi suurimmassa osassa maata taivas selkenee, mutta aamuyöstä vappuaattoiltana Pohjois-Karjalan ja Pohjanmaan välillä kulkenut sadenauha hajautuu. Vappupäivän vastaisena yönä voi sataa lunta, räntää tai vettä.

– Aika talvisessa hengessä menee se yö. Maan keskiosassa pakkasta voi olla -1–5 astetta ja paikoin enemmänkin. Lapissa pakkasta voi olla -5–10 astetta ja paikoin alle -10 astetta.

Meteorologi kehottaa yön juhlijoita pukeutumaan lämpimästi.

– Haalareiden sisään kannattaa laittaa villapaitaa ja muuta, koska siellä on kylmä yö luvassa.

Vappupäivänä 2021 Kaivopuistossa oli hiljaista.

Sunnuntaiaamuna pääkaupunkiseudulta Lahteen asti ulottuvalla alueella voi tulla sadekuuroja, jotka tulevat suurimmaksi osaksi vetenä, mutta osin myös räntänä. Rinne neuvoo etelärannikolla piknikille suuntaavia ottamaan mukaan jonkinlaisen sateensuojan.

– Suurimmassa osassa maata on poutaista ja jopa aurinkoista, mutta on kuuroja, joissa erilaista tavaraa taivaalta pääsee tulemaan. Yksittäisiä kuuroja voi tulla.

Vappupäivän aamu on viileä: etelässä on 4–6 astetta, maan keskiosassa 0–5 astetta ja suuressa osassa Lappia on viitisen astetta pakkasta.

– Piknikien aikaan sää pikkuhiljaa lämpenee. Lämpimimmillään etelässä lukemat nousevat 10–11 asteeseen, maan keskiosassa on 5–10 astetta ja pohjoisessa 0–5 astetta.

Vapun sää suurimmissa kaupungeissa

Helsingissä vappuaattoilta on selkeä ja sateeton. Yöllä lämpötilat laskevat pakkasen puolelle.

– Yö alkaa nättinä, mutta kun vappuaamu lähestyy, sadekuurojen mahdollisuus ja niissä kuuroissa voi olla Helsingissäkin mukana räntää tai lunta.

Vappua vietetään tänä vuonna koleassa säässä. Vappujuhlijoita Tokoinrannassa Helsingin Hakaniemessä vuonna 2021.

Piknikin aikaan aamulla sää alkaa nopeasti lämmetä 4–5 asteeseen. Iltapäivällä voi tulla sadekuuroja, mutta välissä paistaa aurinko. Lämpötila liikkuu korkeimmillaan 10–11 asteen tuntumassa.

Turussa vappuiltana on niin ikään aurinkoista. Yön aikana pilvisyys lisääntyy ja aamuyöllä on pieni mahdollisuus vesi-, räntä- tai lumikuuroille. Vappupäivän aamulla on selkeää ja lämpötilat liikkuvat viiden asteen tuntumassa.

– Iltapäivällä kahden–kolmen aikaan voi tulla kuuroja. Lämpötilat nousevat noin 11 asteeseen, mutta pääosin aika aurinkoista on.

Tampereella vappuaattoilta on aurinkoinen ja lämpöä on noin 7–9 astetta. Yötä kohden taivas pilvistyy ja kuuroja voi tulla keskiyön jälkeen.

– Sama juttu kuin Helsingissä ja Turussa, kuuroja voi tulla jopa räntänä tai lumena. Joka tapauksessa lämpötilat tippuvat pakkaselle aamuyön aikana.

Vappupiknikille suuntaavien kannattaa varautua Helsingissä, Tampereella ja Turussa sadekuuroihin. Kuva vuoden 2021 vapusta.

Tampereella vappupäivän aamuna voi tulla vielä yksittäisiä kuuroja, mutta pääosin on aurinkoista. Lämpötilat nousevat plussan puolelle 2–3 asteen tuntumaan. Iltapäivällä Tampereella on noin 6–7 astetta ja illaksi sää poutaantuu ja kuurot väistyvät.

Oulussa aattoiltana on vappuaattoiltana lakituksen aikaan selkeää. Lämpötilat liikkuvat 4–5 asteen välillä. Illan aikana lämpötilat painuvat pakkasen puolelle. Yöllä pakkasta voi olla viitisen astetta Oulun kaupungin seudulla. Sisämaassa pakkasta voi olla jopa 5–10 astetta.

Vappupäivän aamuna Oulussa on kuivaa. Päivän edetessä sää muuttuu pilvisemmäksi, mutta samaan aikaan lämpötilat nousevat jonkun verran.

– Oulun seudulla on vapunpäivänä 5–7 astetta. Aurinko saattaa paistaa välistä, mutta pääosin on pilvivoittoista. Sateita ei ole ollenkaan luvassa Oulun seudulle ja se on näistä kaupungeista vähäsateisin, meteorologi sanoo.