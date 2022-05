Ennen oikeuden päätöstä kiusattu oli joutunut soittamaan ahdingostaan hätäkeskukseen ja hakemaan apua myös ohikulkijoilta.

Koulukiusaamista yritetään nykyään saada kuriin myös lähestymiskielloilla.

Itä-Suomessa on lyhyessä ajassa paljastanut kaksikin tapausta, joissa alaikäinen kiusaaja on tuomittu uhrin suojaksi lähestymiskieltoon. Ratkaisu on moniulotteinen, koska myös lähestymiskieltoon määrätyn opiskelumahdollisuus pitää turvata.

– Lähestymiskielto voidaan määrätä, jos on rikoksen uhkaa tai vakavaa häirintää. Koulukiusaaminen sijoittuisi varmaankin häirintäkategoriaan, ellei se ole niin vakavaa, että on jopa rikoksen uhkaa, käräjätuomari Katriina Rapo Pohjois-Savon käräjäoikeudesta sanoo.

Yksi tapauksista on Pohjois-Karjalasta, ja siinä oli kyse uhkauksista, karkeasta haukkumisesta, varjostamisesta kotimatkalla ja suoranaisesta fyysisestä väkivallasta.

Asiakirjojen perusteella 16- ja 17-vuotiaiden nuorukaisten välit tulehtuivat jo ala-asteella. Tuolloin vuotta nuorempi poika joutui vanhemman pojan silmätikuksi. Alkoi vuosien koulukiusaamiskierre.

Tilanne ei rauhoittunut, vaikka toinen pojista päätyi lukioon ja toinen ammatilliseen koulutusyksikköön. He kohtasivat edelleen, koska oppilaitokset sijaitsivat samalla kampusalueella.

16-vuotias haki viime tammikuussa Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa kiusaajansa määräämistä perusmuotoiseen lähestymiskieltoon.

Nuorukainen ilmoitti hakemuksessaan, että 17-vuotias on vuodesta 2015 lähtien uhannut, pahoinpidellyt ja häirinnyt vakavasti häntä.

16-vuotias väitti 17-vuotiaan useita kertoja vuosien aikana lyöneen häntä nyrkein selkään tai vatsaan ja heitelleen esineillä, kuten limsapullolla, koulun kevätjuhlassa.

Erityisen pelottaviksi nuorukainen on kokenut kotimatkat. Kun hän on ylittämässä katua, 17-vuotias kaasutteli maastomönkijällä siten, että kiusatulle syntyi vaikutelma siitä, että kiusaaja aikoisi ajaa päälle.

Nuorukainen on soittanut ahdingostaan hätäkeskukseen, pyytänyt apua ohikulkijoilta ja myös hakeutunut turvaan kauppaan.

17-vuotias nuorukainen myönsi oikeudelle, että hänellä on ollut huonot välit lähestymiskiellon hakijan kanssa ala-asteelta lähtien. Hän kiisti kohdistaneensa 16-vuotiaaseen fyysistä väkivaltaa ”lähiaikoina”.

Myös seuraamisen ja uhkaamisen 17-vuotias kiisti. Hän vaati lähestymiskieltohakemuksen hylkäämistä perusteettomana. Hänen mielestään kielto haittaisi liikkumista kampusalueella.

Käräjäoikeus piti 16-vuotiaan kertomusta yksityiskohtaisena ja yhdenmukaisena poliisille tehtyjen rikosilmoitusten kanssa, mikä tuki kertomuksen luotettavuutta.

17-vuotiaan kertomus oli oikeuden mielestä yleisluontoinen ja paikoin välttelevä.

Oikeus arvioi saaneensa lähestymiskieltoasiassa vaadittavan näytön yhdestä yläasteaikaisesta pahoinpitelystä, toistuvasta kulkemisen estämisestä sekä koulun päättäjäistilaisuudessa tapahtuneesta limonadipullon selkään heittämisestä.

Oikeus luki 17-vuotiaan syntilistalle myös 16-vuotiaan seuraamisen syyskuussa ja marraskuussa 2021. Riittävän näytön oikeus totesi saaneensa myös marraskuussa 2011 tapahtuneista uhkauksesta lyödä 16-vuotiasta.

– Käräjäoikeus katsoo, huomioon ottaen myös (17-vuotiaan) vuosien aikana kohdistaman uhkauksen, estämiset nimittelyn ja fyysisen väkivallan, että (16-vuotiaalla) on perusteltua syytä pitää hänen seuraamistaan kotimatkojen aikana siten uhkaavana, että se on useamman kerran toistuttuaan muodostanut huomattavaksi häiriöksi, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää sietävän, oikeus totesi.

Syksyn 2021 tapahtumat käräjäoikeus luokitteli ainakin vakavaksi häirinnäksi.

– Kun menettelyn on eri muodoissaan on näytetty kestäneen useamman vuoden marraskuuhun 2021 saakka, on aihetta epäillä, että ilman lähestymiskieltoon määräämistä, vakava häirintä tulisi toistumaan, oikeus perusteli.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus määräsi 17-vuotiaan vuodeksi perusmuotoiseen lähestymiskieltoon, joka ei oikeuden mukaan estä hänen oleskeluaan oppilaitoksessa, kaupungilla tai muuallakaan.

Kaikki yhteydenotot suojattavaan, hänen seuraamisensa tai tarkkailu on kuitenkin kielletty.

17-vuotias valitti tuomiosta Itä-Suomen hovioikeuteen. Valituksen mukaan käräjäoikeus oli antanut poikkeuksellisen suuren näyttöarvon 16-vuotiaan ja hänen äitinsä kertomuksille.

17-vuotias ilmoitti, että lähestymiskiellosta oli aiheutunut hänelle merkittävää haittaa kampuksella.

Hän ei kertomansa mukaan ollut päässyt esimerkiksi luokkahuoneeseen, koska 16-vuotias oli jäänyt seisomaan oviaukkoon eikä ohittaminen ollut mahdollista ilman fyysistä kontaktia. 17-vuotias oli joutunut selvittämään tilannetta oppilaitoksen ja jopa poliisin kanssa.

Itä-Suomen hovioikeus ei myöntänyt jutussa 17-vuotiaalle jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää voimaan.

Toisessa tapauksessa taustalla oli nuorten päättynyt seurustelusuhde.

Pohjois-Savon käräjäoikeus määräsi viime syyskuussa yhdeksättä luokkaa käyvän pohjoissavolaisen nuorukaisen vuoden perusmuotoiseen lähestymiskieltoon, jota oli hakenut tämän ex-tyttöystävä. Tyttö on myös peruskoulun yhdeksännellä luokalla, mutta he eivät olleet samoissa opetusryhmissä.

Seurustelu oli päättynyt elokuussa. Tyttö väitti joutuneensa silloin pojan pahoinpitelemäksi. Hän ilmoitti tapauksesta poliisille.

Tyttö perusteli lähestymiskieltohakemusta myös pojan lähettämillä ikävillä viesteillä.

Käräjäoikeuden mielestä oli perusteltua aihetta odottaa, että poika saattaisi tehdä tytön henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikokseen.

Oikeus huomautti, ettei lähestymiskielto estä poikaa jatkamasta koulunkäyntiä samassa koulussa. Poika ei kuitenkaan saa lähestyä tyttöä koulun alueella, ottaa yhteyttä tai seurata häntä.

– Hakemukset, joissa alaikäistä haetaan lähestymiskieltoon, ovat hyvin harvinaisia. Meillä on varmaan ollut vain tuo mainittu tapaus, myös sovittelijana toimiva käräjätuomari Katriina Rapo kertoo.

” Hakemukset, joissa alaikäistä haetaan lähestymiskieltoon, ovat hyvin harvinaisia.

Hänen mukaansa laissa lähestymiskiellosta ei ole erityisiä säännöksiä alaikäisistä.

– Lähestymiskiellon määrääminen harkitaan samalla tavalla kuin täysi-ikäistenkin osalta.

Rapo muistuttaa, ettei lähestymiskielto yleensä estä asiallisia tai perusteltuja yhteydenottoja.

– Näin ollen kieltoon määrätty voi jatkaa opiskelua, mutta opiskeluun liittymättömät yhteydenotot ovat kiellettyjä. Koulun tai muun opiskelupaikan asiaksi jää turvata sekä sen, jonka turvaksi kielto on määrätty että sen, joka on määrätty lähestymiskieltoon, opiskelumahdollisuus. Tähän ei tuomioistuin voi vaikuttaa, Rapo korostaa.